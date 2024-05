Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [23.05.2024] – Oglądaj na żywo!

Jeśli rząd by ustalał wynagrodzenie minimalne na 2025 rok według nowych zasad – przygotowanego już projektu ustawy dostosowującego ten proces do prawa europejskiego, to według wyliczeń na koniec kwietnia powinno ono wynosić, jako europejska płaca minimalna, 4 963 zł. Według starych, wciąż prawnie obowiązujących zasad byłoby to mniej o prawie 400 zł.