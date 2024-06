Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [03.06.2024] – Oglądaj na żywo!

Nowy podatek to drastyczny wzrost kosztów ogrzewania mieszkań i domów także gazem - kto zapłaci, ile, jakie terminy

Ceny energii elektrycznej budzą najwięcej emocji, nie tylko w kontekście ich odmrożenia od lipca 2024 roku. Tymczasem liczby są bezwzględne: najtrudniejszy do opanowania koszt w budżetach domowych to wydatki na ogrzewanie mieszkań i domó. Mimo tarcz antyinflacyjnych wzrosły już o ponad 50 procent. A to dopiero początek prawdziwego kosztowego horroru.