Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [17.06.2024] – Oglądaj na żywo!

Sprawdź czy twój komputer nie jest zainfekowany koparką kryptowalut, czym to grozi jego właścicielowi PC

Koparka kryptowalut może zainfekować w sposób tajny każdy komputer PC. Cryptojacking to czynność polegająca na przejęciu zasobów sprzętowych danej osoby poprzez włamanie do komputera PC za pomocą zmodyfikowanej koparki kryptowalut. Zasadniczo przestępcy instalują aplikację do wydobywania kryptowalut, która wykorzystuje sprzęt ofiary na jej korzyść.