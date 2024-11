Darowizna pieniężna od obojga rodziców. Jak zgłosić? Ile wniosków SD-Z2?

Darowizna pieniężna od rodziców to często spotykany sposób wsparcia finansowego. Jednakże, związane z nią formalności podatkowe mogą wydawać się skomplikowane. W Polsce, istotne jest prawidłowe zgłoszenie takiej darowizny w urzędzie skarbowym, co wiąże się z koniecznością złożenia odpowiednich formularzy. Jak zgłosić darowiznę pieniężną od rodziców, ile formularzy SD-Z2?

Jaka jest podstawa prawna zgłaszania darowizny? Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, darowizna pieniężna od rodziców podlega zgłoszeniu. Natomiast obowiązek podatkowy powstaje w momencie złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego lub, jeśli umowa zawarta jest bez tej formy, w momencie spełnienia świadczenia. Warto zaznaczyć, że darowizna od rodziców może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

REKLAMA

Warunki zwolnienia darowizny od rodziny z podatku od spadków i darowizn

REKLAMA

Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Jak wynika z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Prawo przewiduje kwotę wolną od podatku do kwoty nieprzekraczającej 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, obdarowany, w przypadku przekroczenia limitu kwoty wolnej od podatku, musi zgłosić nabycie darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zgłoszenie darowizny od obojga rodziców – ile formularzy SD-Z2?

REKLAMA

W przypadku otrzymania darowizny, obdarowany zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia na formularzu SD-Z2. Problem polega jednak na tym, że wniosek SD-Z2 pozwala na zgłoszenie darowizny otrzymanej tylko od jednego darczyńcy. A zatem w sytuacji, gdy darowizna pieniężna pochodzi od obojga rodziców (z ich majątku wspólnego), powstaje pytanie, czy należy złożyć jedno czy dwa zgłoszenia. Organy skarbowe wskazują, że w przypadku darowizny z majątku wspólnego rodziców, należy złożyć dwa oddzielne zgłoszenia SD-Z2, po jednym dla każdego z rodziców.

Takie stanowisko znajdujemy potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.74.2023.1.ASZ. Wskazuje się w niej, że w celu skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku, obdarowany prawidłowo wykazał fakt otrzymania od rodziców środków pieniężnych sporządzając dwa oddzielne zgłoszenia SD-Z2, w których będzie wskazywał oddzielnie każdego z rodziców jako darczyńcę oraz połowę kwoty darowizny wynikającej z umowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo