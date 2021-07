Zgłoszenia narodzin dzieci online coraz popularniejsze

Z danych zespołu ds. cyfryzacji KPRM wynika, iż rośnie zainteresowanie możliwością elektronicznego zgłaszania narodzin. Jak skorzystać z e-usługi?

Cyfryzacja KPRM: w ramach e-usługi zgłoszono narodziny 300 tys. dzieci

Od uruchomienia możliwości zgłaszania narodzin dzieci online, w ramach e-usługi zgłoszono 300 tys. urodzeń. W 2021 r. z wykorzystaniem takiej możliwości zarejestrowano narodziny ponad połowy wszystkich maluchów - poinformował w środę zespół ds. cyfryzacji KPRM.

E-usługa "Zgłoś urodzenie dziecka"

Usługa "Zgłoś urodzenie dziecka" dostępna w serwisie GOV.pl umożliwia nie tylko zgłoszenie narodzin, ale i załatwienie innych spraw - czytamy w komunikacie zespołu ds. cyfryzacji KPRM.

"Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt urodzenia oraz inne dokumenty - jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i - jeśli dziecko zostanie zameldowane - także zaświadczenie o zameldowaniu" - powiedział cytowany w komunikacie sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński. Jak dodał, wszystkie dokumenty dostępne będą drogą elektroniczną.

Od momentu uruchomienia e-usługi 1 czerwca 2018 r. zarejestrowano w niej narodziny 300 tys. 373 dzieci. Według zespołu ds. cyfryzacji KPRM, zainteresowanie możliwością elektronicznego zgłaszania narodzin rośnie. Przytoczone w komunikacie dane GUS wskazują, że w tym roku od stycznia do końca kwietnia w Polsce urodziło się 110 tys. 500 dzieci. Jak wskazał Cieszyński, narodziny 57 tys. 219 z nich (51 proc.) zgłoszono elektronicznie.

Powyżej 50 proc. wszystkich narodzin elektronicznie zgłaszano również w kwietniu (55,06 proc.), lutym (50,58 proc.) i styczniu (52,8 proc.) tego roku.

Potrzebny profil zaufany

Po to, by skorzystać z możliwości elektronicznego zgłoszenia narodzin dziecka, rodzic musi posiadać profil zaufany oraz urządzenie z dostępem do internetu; na portalu GOV.pl trzeba się zalogować na swoim koncie i następnie wybrać usługę zgłoszenia urodzenia dziecka. (PAP)

