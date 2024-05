Lato w mieście: lista zakwalifikowanych

Od 14 do 26 maja do północy trwały zapisy na tegoroczną edycję warszawskiej akcji "Lata w Mieście". Kiedy listy zakwalifikowanych?

Lato w Mieście 2024

Warszawska Akcja "Lato w Mieście" trwa od 24 czerwca do 30 sierpnia 2024 r. W jej ramach warszawscy uczniowie i dzieci mieszkający w stolicy mają zapewnioną opiekę i ofertę rozmaitych zajęć: sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych.

Oplata za uczestnictwo w akcji wynosi 50 zł dziennie w podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Zapisy na tegoroczną akcję rozpoczęły się 14 maja i trwały do niedzieli 26 maja do północy, można to było zrobić drogą elektroniczną. Można było wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Lista zakwalifikowanych na "Lato w Mieście"

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 28 maja (wtorek) 2024 r. o godzinie 16.00.

W przypadku zakwalifikowania dziecka należy ponieść opłatę za wyżywienie i opiekę. Od 29 maja od godz. 8:00 do 11 czerwca do godz. 16:00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Placówki będą otwarte w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00.

