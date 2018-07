Referendum konstytucyjne - Prezydent przedstawił pytania

Prezydent przedstawił pytania referendalne

W piątek (20 lipca 2018 r. - przyp. red.) w Senacie został złożony projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego - w dniach 10-11 listopada 2018 r. - dotyczącego zmian w konstytucji.

- W ostatecznej propozycji jest 10 pytań, m.in. czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu - mówił w piątek Andrzej Duda przedstawiając pytania referendalne dot. konstytucji.

Prezydent podkreślił, że chciałby, żeby w referendum było nie więcej niż 10 pytań; jak dodał kilka tygodni temu przedstawił 15 pytań mówiąc, że chciałby, aby ta liczba została ograniczona właśnie do 10, ale żeby pytań pod dyskusję poddano trochę więcej.

- Ten sposób postępowania, to oddanie sprawy w ręce Polaków, to jest zmiana dotychczasowego paradygmatu. Poprzednia konstytucja została napisana przez elity prawnicze, przez elity prawnicze wydyskutowana i dopiero wtedy przedstawiona ludziom do akceptacji, kiedy była już gotowa. Chcę, żeby było odwrotnie - chcę, żeby to ludzie podyktowali prawnikom, tym elitom prawniczym, jakiej konstytucji w Polsce chcą. Dla mnie to jest przede wszystkim decyzja obywateli - mówił Prezydent.

PYTANIA REFERENDALNE

Czy jest Pani/Pan za:

uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.? pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania? TAK - NIE

Czy jest Pani/Pan za:

systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe? utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP: