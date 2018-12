Szkolenie "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" - 10 grudnia 2018 r.

Szkolenie:

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - w świetle nowej regulacji ustawowej

Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 r., nakładając szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Mowa m. in. o obowiązkach dotyczących gromadzenia danych o transakcjach, stosowania środków bezpieczeństwa (w tym podstawowych, wzmożonych i uproszczonych), czy reagowania na podejrzenia prania pieniędzy oraz uczestniczenia w programach szkoleniowych. Zmiany legislacyjne doprowadziły do zwiększenia zakresu obowiązków instytucji obowiązanych, a przede wszystkim podmiotów z sektora bankowego, np. co do wdrażania procedur wewnętrznych, czy prowadzenia oceny ryzyka prania pieniędzy. Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w kontekście najnowszych zmian w prawie oraz działalności banków i SKOK-ów.

10:00 System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – główne kierunki zmian

Prawnokarne ujęcie problemu i jego odniesienie do sytuacji banków jako instytucji obowiązanych

Zasady funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy w oparciu o ustawę i główne kierunki zmian w prawie

11:30 Przerwa

11:45 Zadania banków i SKOK-ów jako instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Omówienie obowiązków ww. instytucji obowiązanych w świetle nowej ustawy, w tym związanych z wdrażaniem oceny ryzyka, procedury wewnętrznej oraz procedury anonimowego zgłaszania.

Problematyka stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (w tym w oparciu o nowy Centralny Rejestr) i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

13:15 Przerwa

13:30 Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych

Prezentacja zagadnień związanych z gromadzeniem informacji i ich przekazywaniem do GIIF

Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz stosowania szczególnych środków ograniczających

15:00 Przerwa

15:10 Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych

Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących postępowań kontrolnych oraz stosowanych kar administracyjnych

Odpowiedzialność pracowników za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

16:00 Zakończenie szkolenia

