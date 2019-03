Szkolenie "Nabywanie praw autorskich i praw własności przemysłowej" - 19 marca 2019 r.

Temat szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych zarówno w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy), jak i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe), w tym również nabywanie know –how i ochrona poufności informacji przy zawieraniu umów. W ramach szkolenia zostaną przedstawione również zasady nabywania praw do tzw. twórczości pracowniczej, w tym do twórczości naukowej i programów komputerowych oraz na podstawie umów przenoszących prawa, a także zasady zawierania umów licencyjnych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione standardowe postanowienia umów dotyczące najważniejszych kwestii, które występują przy konstruowaniu umów. Ponadto, prelegenci na przykładach aktualnych interpretacji podatkowych, a także najnowszego orzecznictwa sądów omówią zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów osiąganych z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autorskich bądź praw własności przemysłowej.

Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę w zakresie:

reklama reklama

właściwego stosowania przepisów dotyczących nabywania praw i zawierania umów,

identyfikacji istotnych problemów oraz ich rozwiązywania,

prawnej kwalifikacji poszczególnych dóbr podlegających nabyciu i kontraktowaniu,

konstruowania umów dotyczących nabywania praw własności intelektualnej,

zasad prawidłowego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów osiąganych z tytułu rozpo-rządzania lub korzystania z praw autorskich bądź praw własności przemysłowej.

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Marek Bukowski

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 17:00

Program

Jak chroniona jest własność intelektualna? Rodzaje dóbr niematerialnych i ich prawidłowa kwalifikacja: prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, know-how, dobra osobiste, bazy danych.

Krzyżowanie się zakresów ochrony. Nabywanie praw do utworów w prawie autorskim Co jest, a co nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego - czy pomysł podlega ochronie?

Twórca – podmiot praw autorskich.

Utwory współautorskie.

Charakter, moment i granice nabycia praw przez pracodawcę przy utworach pracowniczych.

Pracownicze utwory naukowe - prawo do pierwszej publikacji utworu naukowego a prawo korzystania z materiału naukowego.

Status prac dyplomowych i doktoranckich.

Nabywanie praw do utworu audiowizualnego przez producenta w odniesieniu do wkładów twórczych oraz utworów włączonych.

Uprawnienia producentów fonogramów i wideogramów.

Artystyczne wykonanie i uprawnienia artysty wykonawcy. Umowy w prawie autorskim Rodzaje dyspozycji prawami autorskimi - umowy przenoszące prawa a umowy licencyjne.

Zasady konstruowania umów autorskoprawnych: forma umów, pola eksploatacji utworu i problem ich wyznaczania, wyznaczanie sposobu i zakresu korzystania z utworu, rodzaje wynagrodzenia dla twórcy, dostarczenie i przyjęcie utworu, wady dzieła, najczęściej stosowane klauzule umowne w praktyce, prawa zależne.

Specyfika umów autorskoprawnych związana z wybranymi kategoriami utworów: programy komputerowe, utwory audiowizualne, utwory współautorskie.

Klauzule autorskoprawne w umowach o pracę. Nabywanie praw do wynalazków/wzorów pracowniczych w prawie własności przemysłowej Rodzaje i specyfika praw wyłącznych w prawie własności przemysłowej - patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Podmiot uprawniony do uzyskania prawa wyłącznego.

Zasady nabywania prawa wyłącznego.

Moment powstania prawa.

Współtwórczość i wspólność praw. Umowy w prawie własności przemysłowej Rodzaje umów w prawie własności przemysłowej – umowy licencyjne i umowy przenoszące.

Zasady konstruowania umów w prawie własności przemysłowej (istotne postanowienia umowne).

Dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, a kwestia przysługiwania praw. Ochrona i obrót know-how. Jak chronimy i kontraktujemy? Zasady konstruowania umów na know-how.

Zabezpieczenie poufności informacji.

Odpowiedzialność za ujawnienie know-how. Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów osiąganych z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autorskich bądź praw własności przemysłowej Źródła przychodów podlegające preferencyjnej 50% stawce kosztów uzyskania przychodu (stosunek pracy, działalność wykonywana na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, działalność gospodarcza, prawa majątkowe).

Rodzaje działalności twórczej, ograniczenia kwotowe oraz wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów.

Reguły stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów osiąganych w ramach stosunku pracy.

Pojęcie korzystania i rozporządzania na gruncie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa podatkowego.

Aktualne stanowiska organów podatkowych dotyczące warunków stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów na przykładach wybranych interpretacji podatkowych wydawanych w indywidulanych sprawach, a także orzecznictwa sądów administracyjnych.

Więcej informacji na stronie szkolenia >>>