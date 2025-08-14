REKLAMA

Świadczenie wspierające w 2025 r. Kto może uzyskać, jakie kwoty, jak złożyć wniosek?

Świadczenie wspierające w 2025 r. Kto może uzyskać, jakie kwoty, jak złożyć wniosek?

14 sierpnia 2025, 07:30
Świadczenie wspierające 2025. Dla kogo? Jakie kwoty? Waloryzacja od 1 marca
Świadczenie wspierające 2025. Dla kogo? Jakie kwoty? Waloryzacja od 1 marca
Emilia Panufnik
Infor.pl

Kto może otrzymać świadczenie wspierające? Jaki wniosek trzeba złożyć do ZUS? Jakie kwoty tego świadczenia obowiązują w 2025 roku? O ile wzrosło to świadczenie po waloryzacji od 1 marca?

Świadczenie wspierające. Kto może otrzymać? Jaki wniosek trzeba złożyć?

Skuteczny wniosek o świadczenie wspierające mogą składać osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie minimum 70 pkt. W imieniu tych osób wniosek o świadczenie wspierające (SWN) może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny) - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Dlatego tak ważna jest kolejność składania dokumentów. Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miała wydanej decyzji  przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Wniosek SWN może złożyć osoba z niepełnosprawnością lub w jej imieniu – pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Termin złożenia wniosku ma wpływ na wypłatę świadczenia:
• Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON-u – świadczenie przysługuje z wyrównaniem od daty podanej w decyzji lub daty wskazanej przez wnioskodawcę.
• W przypadku późniejszego złożenia wniosku – świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia formularza.

Świadczenie wspierające 2025 - kwoty

ZUS informuje, że wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej. A renta socjalna do lutego 2024 r. wynosiła 1588,44 zł, a od 1 marca 2024 r. - do końca lutego 2025 r. wynosiła 1780,96 zł. 

Poziom potrzeby wsparcia - punktacja

Wysokość procentowa renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego do 29.02.2024 r.

Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r.

70-74

40% renty socjalnej

636,00 zł

713,00 zł

75-79

60% renty socjalnej

954,00 zł

1 069,00 zł

80-84

80% renty socjalnej

1 271,00 zł

1 425,00 zł

85-89

120% renty socjalnej

1907,00 zł

2 138,00 zł

90-94

180% renty socjalnej

2 860,00 zł

3 206,00 zł

95-100

220% renty socjalnej

3 495,00 zł

3 919,00 zł

A od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł.

A zatem od 1 marca 2025 r. - do 28 lutego 2026 r.:
40% renty socjalnej wynosi 752,- zł,
60% renty socjalnej wynosi 1127,- zł,
80% renty socjalnej wynosi 1503,- zł,
120% renty socjalnej wynosi 2255,- zł,
180% renty socjalnej wynosi 3382,- zł,
220% renty socjalnej wynosi 4134,- zł.

ZUS informuje, że świadczenie wspierające wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy w Polsce. Można je otrzymywać niezależnie od wysokości dochodu, jest zwolnione z podatku dochodowego, nie podlega egzekucji komorniczej, a także nie wpływa na prawo do innych świadczeń z ZUS-u, takich jak renta socjalna czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Nie można jednak pobierać go jednocześnie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym ani zasiłkiem dla opiekuna wypłacanym przez gminę.

- Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady karne czy schroniska dla nieletnich - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Zobacz również:

 

Ważne

ZUS informuje, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Wszystko zależy od liczby punktów  zawartych w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. 

I tak: osoby z liczbą 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r., 
osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a 
osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r. 

Jest jeden wyjątek od tej reguły. Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

 Jak poinformować ZUS o zmianach mających wpływ na świadczenie

Osoby, które wcześnie złożyły wniosek o świadczenie wspierające i chcą poinformować ZUS o nowych okolicznościach mających wpływ na uprawnienia do świadczenia, mogą skorzystać z gotowego formularza SWN-INF „Zgłoszenie informacji w sprawie świadczenia wspierającego”. ZUS udostępnił formularz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Za jego pomocą można poinformować m.in.:
- o zmianie numeru rachunku bankowego, na które wypłacane jest świadczenie wspierające, 
- wycofaniu wniosku, który jest w trakcie rozpatrywania,
- zrezygnowaniu z już przyznanego świadczenia,
- zgłosić zmiany dotyczące pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, w tym m.in. odwołać i powołać nowego pełnomocnika,
- powiadomić o innych okolicznościach, które mają wpływ na prawo do świadczenia i jego wypłatę, np. o braku prawa do świadczenia wspierającego w związku z pobytem w DPS.

Dodatkowo za pomocą tego formularza, można złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wspierającego, po zmarłej osobie z niepełnosprawnością, która miała przyznane to świadczenie.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Prawo
REKLAMA