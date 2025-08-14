Świadczenie wspierające w 2025 r. Kto może uzyskać, jakie kwoty, jak złożyć wniosek?
REKLAMA
REKLAMA
Kto może otrzymać świadczenie wspierające? Jaki wniosek trzeba złożyć do ZUS? Jakie kwoty tego świadczenia obowiązują w 2025 roku? O ile wzrosło to świadczenie po waloryzacji od 1 marca?
- Świadczenie wspierające. Kto może otrzymać? Jaki wniosek trzeba złożyć?
- Świadczenie wspierające 2025 - kwoty
- Jak poinformować ZUS o zmianach mających wpływ na świadczenie
Świadczenie wspierające. Kto może otrzymać? Jaki wniosek trzeba złożyć?
Skuteczny wniosek o świadczenie wspierające mogą składać osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie minimum 70 pkt. W imieniu tych osób wniosek o świadczenie wspierające (SWN) może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny) - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Dlatego tak ważna jest kolejność składania dokumentów. Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miała wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.
O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Wniosek SWN może złożyć osoba z niepełnosprawnością lub w jej imieniu – pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.
Termin złożenia wniosku ma wpływ na wypłatę świadczenia:
• Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON-u – świadczenie przysługuje z wyrównaniem od daty podanej w decyzji lub daty wskazanej przez wnioskodawcę.
• W przypadku późniejszego złożenia wniosku – świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia formularza.
REKLAMA
Świadczenie wspierające 2025 - kwoty
ZUS informuje, że wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej. A renta socjalna do lutego 2024 r. wynosiła 1588,44 zł, a od 1 marca 2024 r. - do końca lutego 2025 r. wynosiła 1780,96 zł.
Poziom potrzeby wsparcia - punktacja
Wysokość procentowa renty socjalnej
Kwota świadczenia wspierającego do 29.02.2024 r.
Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r.
70-74
40% renty socjalnej
636,00 zł
713,00 zł
75-79
60% renty socjalnej
954,00 zł
1 069,00 zł
80-84
80% renty socjalnej
1 271,00 zł
1 425,00 zł
85-89
120% renty socjalnej
1907,00 zł
2 138,00 zł
90-94
180% renty socjalnej
2 860,00 zł
3 206,00 zł
95-100
220% renty socjalnej
3 495,00 zł
3 919,00 zł
REKLAMA
A od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł.
A zatem od 1 marca 2025 r. - do 28 lutego 2026 r.:
40% renty socjalnej wynosi 752,- zł,
60% renty socjalnej wynosi 1127,- zł,
80% renty socjalnej wynosi 1503,- zł,
120% renty socjalnej wynosi 2255,- zł,
180% renty socjalnej wynosi 3382,- zł,
220% renty socjalnej wynosi 4134,- zł.
ZUS informuje, że świadczenie wspierające wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy w Polsce. Można je otrzymywać niezależnie od wysokości dochodu, jest zwolnione z podatku dochodowego, nie podlega egzekucji komorniczej, a także nie wpływa na prawo do innych świadczeń z ZUS-u, takich jak renta socjalna czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Nie można jednak pobierać go jednocześnie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym ani zasiłkiem dla opiekuna wypłacanym przez gminę.
- Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady karne czy schroniska dla nieletnich - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.
ZUS informuje, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Wszystko zależy od liczby punktów zawartych w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.
I tak: osoby z liczbą 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a
osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r.
Jest jeden wyjątek od tej reguły. Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.
Jak poinformować ZUS o zmianach mających wpływ na świadczenie
Osoby, które wcześnie złożyły wniosek o świadczenie wspierające i chcą poinformować ZUS o nowych okolicznościach mających wpływ na uprawnienia do świadczenia, mogą skorzystać z gotowego formularza SWN-INF „Zgłoszenie informacji w sprawie świadczenia wspierającego”. ZUS udostępnił formularz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Za jego pomocą można poinformować m.in.:
- o zmianie numeru rachunku bankowego, na które wypłacane jest świadczenie wspierające,
- wycofaniu wniosku, który jest w trakcie rozpatrywania,
- zrezygnowaniu z już przyznanego świadczenia,
- zgłosić zmiany dotyczące pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, w tym m.in. odwołać i powołać nowego pełnomocnika,
- powiadomić o innych okolicznościach, które mają wpływ na prawo do świadczenia i jego wypłatę, np. o braku prawa do świadczenia wspierającego w związku z pobytem w DPS.
Dodatkowo za pomocą tego formularza, można złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wspierającego, po zmarłej osobie z niepełnosprawnością, która miała przyznane to świadczenie.
REKLAMA
REKLAMA