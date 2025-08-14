Świadczenie wspierające w 2025 r. Kto może uzyskać, jakie kwoty, jak złożyć wniosek?

Kto może otrzymać świadczenie wspierające? Jaki wniosek trzeba złożyć do ZUS? Jakie kwoty tego świadczenia obowiązują w 2025 roku? O ile wzrosło to świadczenie po waloryzacji od 1 marca?

Świadczenie wspierające. Kto może otrzymać? Jaki wniosek trzeba złożyć?

Skuteczny wniosek o świadczenie wspierające mogą składać osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie minimum 70 pkt. W imieniu tych osób wniosek o świadczenie wspierające (SWN) może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny) - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Dlatego tak ważna jest kolejność składania dokumentów. Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miała wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.



O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Wniosek SWN może złożyć osoba z niepełnosprawnością lub w jej imieniu – pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.



Termin złożenia wniosku ma wpływ na wypłatę świadczenia:

• Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON-u – świadczenie przysługuje z wyrównaniem od daty podanej w decyzji lub daty wskazanej przez wnioskodawcę.

• W przypadku późniejszego złożenia wniosku – świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia formularza.

Świadczenie wspierające 2025 - kwoty

ZUS informuje, że wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej. A renta socjalna do lutego 2024 r. wynosiła 1588,44 zł, a od 1 marca 2024 r. - do końca lutego 2025 r. wynosiła 1780,96 zł.

Poziom potrzeby wsparcia - punktacja Wysokość procentowa renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego do 29.02.2024 r. Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r. 70-74 40% renty socjalnej 636,00 zł 713,00 zł 75-79 60% renty socjalnej 954,00 zł 1 069,00 zł 80-84 80% renty socjalnej 1 271,00 zł 1 425,00 zł 85-89 120% renty socjalnej 1907,00 zł 2 138,00 zł 90-94 180% renty socjalnej 2 860,00 zł 3 206,00 zł 95-100 220% renty socjalnej 3 495,00 zł 3 919,00 zł

A od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł.



A zatem od 1 marca 2025 r. - do 28 lutego 2026 r.:

40% renty socjalnej wynosi 752,- zł,

60% renty socjalnej wynosi 1127,- zł,

80% renty socjalnej wynosi 1503,- zł,

120% renty socjalnej wynosi 2255,- zł,

180% renty socjalnej wynosi 3382,- zł,

220% renty socjalnej wynosi 4134,- zł.

ZUS informuje, że świadczenie wspierające wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy w Polsce. Można je otrzymywać niezależnie od wysokości dochodu, jest zwolnione z podatku dochodowego, nie podlega egzekucji komorniczej, a także nie wpływa na prawo do innych świadczeń z ZUS-u, takich jak renta socjalna czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Nie można jednak pobierać go jednocześnie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym ani zasiłkiem dla opiekuna wypłacanym przez gminę.



- Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady karne czy schroniska dla nieletnich - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Ważne ZUS informuje, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Wszystko zależy od liczby punktów zawartych w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.



I tak: osoby z liczbą 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,

osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a

osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r.



Jest jeden wyjątek od tej reguły. Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Jak poinformować ZUS o zmianach mających wpływ na świadczenie

Osoby, które wcześnie złożyły wniosek o świadczenie wspierające i chcą poinformować ZUS o nowych okolicznościach mających wpływ na uprawnienia do świadczenia, mogą skorzystać z gotowego formularza SWN-INF „Zgłoszenie informacji w sprawie świadczenia wspierającego”. ZUS udostępnił formularz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Za jego pomocą można poinformować m.in.:

- o zmianie numeru rachunku bankowego, na które wypłacane jest świadczenie wspierające,

- wycofaniu wniosku, który jest w trakcie rozpatrywania,

- zrezygnowaniu z już przyznanego świadczenia,

- zgłosić zmiany dotyczące pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, w tym m.in. odwołać i powołać nowego pełnomocnika,

- powiadomić o innych okolicznościach, które mają wpływ na prawo do świadczenia i jego wypłatę, np. o braku prawa do świadczenia wspierającego w związku z pobytem w DPS.



Dodatkowo za pomocą tego formularza, można złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wspierającego, po zmarłej osobie z niepełnosprawnością, która miała przyznane to świadczenie.