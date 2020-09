Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane przez bank, gdy bierzesz kredyt hipoteczny. Nie powinieneś z niego rezygnować, nawet jeśli masz dom lub mieszkanie bez hipoteki. Odpowiednio dobrana polisa to ogromne wsparcie w trudnej sytuacji życiowej. Jednak aby towarzystwo zgodziło się na odszkodowanie, muszą być spełnione pewne warunki. Dowiedz się, za co jesteś odpowiedzialny jako właściciel ubezpieczonej nieruchomości.

Ubezpieczenie nieruchomości – co to jest i z czym się wiąże?





Zakup lub budowa nieruchomości to prawdopodobnie największa i najdroższa inwestycja w Twoim życiu, dlatego warto ją odpowiednio zabezpieczyć. Najlepiej wykupić polisę na ten cel. Ubezpieczenie mieszkań chroni przed stratą pieniędzy w przypadku uszkodzenia lub kradzieży mienia. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt dużo oszczędności.

Cena rocznej polisy to kilkaset złotych. W zamian otrzymujesz pełną ochronę zarówno w zakresie zniszczeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, jak i kradzież czy uszkodzenie mienia wykonane przez osoby trzecie. Po wystąpieniu szkody ubezpieczyciel wyceni straty i wypłaci odszkodowanie, za które będziesz mógł pokryć koszty remontu czy zakupów.

Ubezpieczeniem możesz objąć mieszkanie, dom, budynki gospodarcze, a także nieruchomość w trakcie budowy, przebudowy i rozbudowywania.

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości ma wiele korzyści. Jednak wiążą się z nim też obowiązki. W ramach polisy właściciel zobowiązany jest do:

● zachowywania środków ostrożności – w tym zakresie wymienia się zamykanie okien i drzwi przed wyjazdem oraz nieprzekazywanie kluczy do nieruchomości osobom trzecim,

● prawidłowego używania posiadanych urządzeń – zwraca się uwagę na odpowiednie podłączenie i korzystanie ze sprzętu RTV i AGD,

● przestrzegania przepisów – w tym prawa budowlanego i przeglądów technicznych,

● ochrony mienia przez np. wstawienie odpowiednich drzwi i okien, które chronią przed włamaniem,

● ratowania mienia i zmniejszenia skali zniszczeń – przy zachowaniu bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich.

W ramach obowiązków właściciela wymienia się także konieczność przechowywania dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym:

● pozwolenia na budowę,

● protokołów budowlanych i ich aneksów, odbiorów częściowych i końcowych,

● zaświadczeń o odbytych przeglądach technicznych,

● potwierdzeń wcześniej zawartych polis.

Przydatny, zwłaszcza w momencie wystąpienia szkody, może okazać się także spis mienia i jego wartości. Pomaga oszacować straty i uzyskać odszkodowanie. Pamiętaj także o tym, żeby przechowywać wszystkie protokoły i zaświadczenia od policji, straży pożarnej i innych służb uzyskane po szkodzie.

Obowiązek właściciela – przeglądy techniczne nieruchomości

Warto zwrócić uwagę na to, że właściciel danej nieruchomości jest zobowiązany do tego, żeby regularnie sprawdzać instalacje i inne elementy wyposażenia w celu kontroli prawidłowego funkcjonowania i stanu technicznego. Co ważne, przegląd powinien odbywać się w określonym czasie, a wykonywać go powinien specjalista.

Do obowiązków właściciela należą przeglądy:

● kominiarski – raz w roku,

● instalacji gazowej i wentylacyjnej – raz w roku,

● generalny technicznego stanu nieruchomości i instalacji – raz na 5 lat,

● instalacji elektrycznej i piorunochronów – raz na 5 lat,

● stanu technicznego kotłów – co 2 lub 4 lata w zależności od wybranej technologii.

Oprócz tego właściciel zobowiązany jest do kontroli nieruchomości po wszystkich zniszczeniach i awariach w celach bezpieczeństwa.

Więcej obowiązków z pewnością ma właściciel domu niż mieszkania. Jakiekolwiek zaniedbanie może prowadzić do uszkodzenia mienia, kar pieniężnych oraz brak możliwości uzyskania odszkodowania, jeżeli szkoda nastąpiła z winy właściciela.

Dbaj o swój dom i czuj się w nim bezpiecznie!