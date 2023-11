Prezydent: Rząd utworzony przez największe ugrupowanie parlamentarne to dopełnienie konstytucyjnego zwyczaju

Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju powołując po wyborach parlamentarnych rząd RP, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – powiedział prezydent Andrzej Duda po powołaniu rządu Mateusza Morawieckiego.

Prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego w poniedziałek 27 listopada 2023 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. „Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju powołując po wyborach parlamentarnych rząd RP, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez ugrupowanie, obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne” – powiedział prezydent.

Ugrupowania polityczne mają w Sejmie X kadencji: Prawo i Sprawiedliwość – 194 posłów,

Nowy rząd – eksperci drugiej linii i większość kobiet

Andrzej Duda podkreślił, iż patrzy na premiera i obecnych panów i panie ministrów z radością. „Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, w większości państwa znam, ale nie znam większości państwa jako ministrów, znam państwa jako ekspertów, jako ludzi, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali merytorycznie, wykonując powierzone im zadania, a dzisiaj podejmujecie państwo, obok zakresu merytorycznego, także i niezwykle odpowiedzialne, polityczne funkcje prowadzenia polskich spraw” – zaznaczył.



Prezydent powiedział, że ogromnie ucieszył się propozycją premiera Morawieckiego, iż tyle kobiet, „rekord w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej po 1989 roku, będzie stanowiło rząd RP i zajmie tak niezwykle odpowiedzialne i ważne stanowiska”.



„Wierzę w to, że to jest przełom” – podkreślił Duda. Zwrócił uwagę, że „bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet, że jest ich za mało”. „Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko” – dodał.



Według prezydenta, „panie ze względu na swoje umiejętności i zdolności są predystynowane do tego, aby zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska”. „Cieszę się, że teraz tak jest” – zaznaczył Andrzej Duda

Nowy rząd – wielkie wyzwania

Prezydent wskazał też, że nowy rząd czekają wielkie wyzwania. „Które powinny być podjęte przez ludzi energicznych, dynamicznych, którzy młodymi oczyma patrzą na rzeczywistość, nie boją się podejmować wyzwań, a jednocześnie mają doświadczenie” – podkreślił.



Wśród wyzwań wymienił m.in. sytuację geopolityczną, w tym wojnę na Ukrainie, zmiany traktatów UE i transformację energetyczną. „Rozpoczyna się w naszym kraju nowa era w polskiej energetyce, jaką jest energetyka atomowa. Także potężny rozwój infrastrukturalny Polski, który rozpoczęliście państwo przed kilkoma laty, a który w tej chwili trwa i się rozpędza. To są wyzwania, którym trzeba podołać, które trzeba nadal realizować, ale które wymagają nowego napędu” – wskazał prezydent.



Zwrócił uwagę, że wyzwania takie, jak m.in. budowa elektrowni atomowych w Polsce i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego mają wymiar historyczny, wyznaczają Polsce nową pozycję na arenie międzynarodowej.



„Potrzebujemy nowych impulsów. One są realizowane. Wiemy, jakie są ambicje naszego społeczeństwa. Ludzie chcą być dynamiczni, chcą żyć wygodnie, lepiej zarabiać. To są zrozumiałe i oczywiste oczekiwania. Trzeba im sprostać, a jednocześnie w sposób zrównoważony rozwijać kraj” – zaznaczył Duda.



Prezydent życzył także nowo zaprzysiężonym ministrom powodzenia w realizacji zadań, a premierowi Mateuszowi Morawieckiemu powodzenia w negocjacjach związanych z poparciem dla rządu.

Kto wszedł w skład gabinetu W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego Ministrem Obrony Narodowej pozostał Mariusz Błaszczak. Marlena Maląg została szefową Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Resortem rodziny i polityki społecznej pokieruje Dorota Bojemska. Szymon Szynkowski vel Sęk stanął na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szefem MSWiA został Paweł Szefernaker. Szefową Ministerstwa Aktywów Państwowych została Marzena Małek. Ministrem Edukacji i Nauki został Krzysztof Szczucki. Resortem finansów pokieruje Andrzej Kosztowniak, a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Szefem resortu infrastruktury został Alvin Gajadhur. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska stanęła na czele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Szefową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została Dominika Chorosińska. Na czele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanęła Anna Gembicka. Danuta Dmowska-Andrzejuk pokieruje pracami resortu sportu i turystyki. Szefem resortu sprawiedliwości został Marcin Warchoł. Ministrem Zdrowia została Ewa Krajewska. Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została Izabela Antos. Jacek Ozdoba został ministrem–członkiem Rady Ministrów.

