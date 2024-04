Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych 2024 - od lipca 500 zł za 1 MWh. Nie będzie limitów zużycia. O ile wzrosną rachunki?

Cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrośnie w II połowie 2024 roku do 500 zł za 1 MWh (obecnie ta cena maksymalna wynosi 412 zł). Tak wynika z założeń projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - opublikowanych 16 kwietnia 2024 r. To podwyżka o ok. 20 proc. ale cena prądu ma udział ok. 50-60% w całej kwocie rachunku za prąd. Zatem nasze rachunki za energię elektryczną wzrosną od lipca 2024 r. o ok. 13 proc. Co bardzo ważne maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 500 zł za MWh dotyczyć będzie wszystkich gospodarstw domowych. Nie będą stosowane w II połowie 2024 roku limity zużycia energii elektrycznej, jak to jest obecnie. Taką informację przekazała 17 kwietnia 2204 r. minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ceny prądu dla gospodarstw domowych w I połowie 2024 roku

Małe i średnie firmy, szkoły, szpitale i inni odbiorcy uprawnieni

Ceny prądu dla gospodarstw domowych w II połowie 2024 roku Ceny prądu dla gospodarstw domowych w I połowie 2024 roku W myśl ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. 2023 poz. 2760) ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostają niezmienne (zamrożone) do końca czerwca 2024 roku. W I połowie 2024 roku gospodarstwa domowe płacą stawki obowiązujące na początku 2022 roku, czyli znacznie niższe od obecnych taryf i cen na hurtowych rynkach energii.



Do końca czerwca 2024 r. utrzymana jest maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł za 1 MWh netto (czyli 0,412 zł za 1 kWh) do określonego limitu zużycia. Limity te wynoszą:

- 1,5 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych,

- 1,8 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

- 2 MWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.



Gospodarstwo domowe, po przekroczeniu ww. limitu zużycia płaci sztywną cenę maksymalną 693 zł za 1 MWh (czyli 0,693 zł za 1 kWh). Taką samą cenę maksymalną płacą mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy i rolnicy.

Małe i średnie firmy, szkoły, szpitale i inni odbiorcy uprawnieni

Do połowy 2024 roku obowiązują też te same ceny prądu dla małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (tzw. odbiorców uprawnionych). Jak informuje np. PGE, cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C i R wynosi od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. - 693 zł/MWh netto (bez VAT i akcyzy) / 858,54 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą) - pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia (że spełnia warunki dla uznania za takiego odbiorcę).

Ceny prądu dla gospodarstw domowych w II połowie 2024 roku

W opublikowanych 16 kwietnia 2024 r. założeniach Projektu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw czytamy, że nastąpi przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być podwyższona 500 zł/MWh.

Co bardzo ważne maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 500 zł za MWh dotyczyć będzie wszystkich gospodarstw domowych. Nie będą stosowane w II połowie 2024 roku limity zużycia energii elektrycznej, jak to jest obecnie. Taką informację przekazała 17 kwietnia 2204 r. minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Zdaniem ekonomistów taka podwyżka skutkować będzie wzrostem rachunków za energię elektryczną w II połowie 2024 roku o ok. 13 proc., bo sama cena prądu to nie więcej niż 60% całościowej kwoty rachunku. Podwyżka ta ma być zrekompensowana najmniej zamożnym przez bon energetyczny.