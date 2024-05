Nowe możliwości organizacji ekologicznych. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Toczą się prace nad projektem nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Organizacjom ekologicznym zostanie zapewniona możliwość zwrócenia się do sądu z żądaniem skutecznego zbadania legalności planów urządzenia lasu.

Zaskarżalność planów urządzenia lasów

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Wyjaśniono, że projekt ma usunąć wskazane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 marca 2023 r. C-432/21 uchybienie polegające na zaniechaniu przyjęcia przepisów ustawodawczych zapewniających organizacjom ekologicznym możliwości zwrócenia się do sądu z żądaniem skutecznego zbadania pod względem merytorycznym (materialnoprawnym) i formalnym (proceduralnym) legalności planów urządzenia lasu w rozumieniu przepisów ustawy o lasach.

Zwrócono uwagę, że konieczne jest ustalenie nie tylko ustawowej procedury zaskarżalności planów urządzenia lasu, ale także wzorców kontroli sądowo - administracyjnej przez określenie procedury sporządzania planów urządzania lasów.

Nowe możliwości organizacji ekologicznych

We wpisie podkreślono, że procedura przyjęcia planu urządzenia lasu ma zagwarantować, że plan urządzenia lasu nie wpłynie niekorzystnie na integralność obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty.

Przewiduje się m.in. włączenie do procesu opracowywania planu urządzania lasu rad gmin, zapewnienie transparentności procesu tworzenia planów urządzania lasów, w tym dostępności materiałów z tego procesu, wprowadzenie uzgodnień i opiniowania w specjalistycznych obszarach, w które plan urządzenia lasu ingeruje, zharmonizowanie z polityką państwa w odniesieniu do planowania urządzenia lasów działalności państwowego podmiotu sporządzającego projekty planów urządzenia lasu.

Projekt ma określić też zadania i czynności, których wykonywanie jest możliwe i konieczne w ramach prowadzenia gospodarki leśnej w lasach bez zatwierdzonego planu urządzenia lasu. Ma też sankcjonować działań osób podejmujących czynności bez obowiązującego planu urządzenia lasu lub wbrew niemu, określić przesłanki prawne zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia planu urządzenia lasu przez ministra.

Dzięki nowelizacji zapewniona zostanie organizacjom ekologicznym możliwości zwrócenia się do sądu z żądaniem skutecznego zbadania pod względem merytorycznym i formalnym legalności również w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu - wskazano we wpisie.

Dodano, że zmiana przepisów umożliwi organizacjom ekologicznym i podmiotom posiadającym ku temu interes prawny, jak też prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, złożenie skargi do sądu umożliwiającej kontrolę legalności planów urządzenia lasu pod względem materialnym (przesłanki) i formalnym (procedura).

Możliwe będą też zmiany procedury sporządzania planu urządzania lasu, w tym zapewnienie wieloetapowego udziału społeczeństwa w procesie sporządzania planu urządzenia lasu - zarówno przez indywidualną, bezpośrednią partycypację społeczną. Dodano, że gminy będą nie tylko opiniować projekty planu urządzenia lasu, ale i rozpatrywać coroczne sprawozdanie nadleśniczego z jego wykonania.

W wykazie poinformowano, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Wiceszef MKiŚ Mikołaj Dorożała pod koniec kwietnia br. informował w rozmowie z PAP, że w resorcie trwają prace nad projektem ustawy, która wprowadzi możliwość zaskarżania Planów Urządzenia Lasu (PUL) do sądów administracyjnych przez organizacje społeczne. Dodał, że projekt noweli ustawy o lasach powinien być gotowy w ciągu kilku tygodni, a w maju miałby zostać wpisany do prac legislacyjnych rządu. (PAP)