Sejm uchwali ustawę o opodatkowaniu wyrównawczym. Nowe regulacje obejmą 7 tys. przedsiębiorstw

Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Za ustawą głosowało 236 posłów, przeciw było 188 posłów, wstrzymało się 9 posłów. Ustawa ma na celu implementację do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej.

"Spośród polskich firm podatek wyrównawczy będzie obejmować 40 spółek-matek wraz ze spółkami podporządkowanymi. Z kolei liczba wszystkich spółek, które obejmie ten podatek, wynosi ok. 7 tys., co też pokazuje, do jakich firm skierowany jest podatek" – wskazał w trakcie obrad wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do jednostek składowych grupy międzynarodowej lub grupy krajowej, jeżeli w co najmniej dwóch z czterech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy osiągnęły one przychód grupowy (wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy) na poziomie co najmniej 750 mln euro. Ustawa definiuje grupę międzynarodową jako taką, w przypadku której co najmniej jedna jednostka, czy zakład jest zlokalizowana poza Polską, z kolei grupa krajowa to taka, której wszystkie jednostki i zakłady zlokalizowane są w naszym kraju.

Takie podmioty będą musiały oszacować wysokość uzyskanego dochodu – wedle zasad opisanych w projektowanej ustawie - oraz następnie oszacować wysokość zapłaconych podatków – również wg zasad z projektu. To umożliwi im przeprowadzenie testu efektywnej stawki podatkowej i jeśli efektywna stawka okaże się mniejsza niż 15 proc., firma będzie musiała zapłacić podatek wyrównawczy.



Dodatkowy podatek wyrównawczy

W ustawie zapisano także dodatkowy podatek wyrównawczy, który dotyczy wcześniejszych lat, a który może się pojawić w sytuacji, kiedy firma dokona korekt, które doprowadzą do obniżenia podatków, zwłaszcza CIT, które są brane pod uwagę przy wyliczaniu efektywnej stawki podatkowej. Po takiej korekcie przedsiębiorstwo musi jeszcze raz wyliczyć dochód z roku, którego dotyczy korekta oraz efektywną stawkę podatkową, a jeśli okaże się ona niższa od wyliczonej wcześniej, wówczas pojawi się konieczność zapłacenia dodatkowego podatku.



Teraz ustawa trafi do Senatu.