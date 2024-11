Przerwijmy MILCZENIE – Fundacja Czas Kobiet rusza z kampanią na rzecz uruchomienia pierwszej w Polsce infolinii wsparcia 24/7 dla kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej.

Bezpieczna Linia dla kobiet

W Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Fundacja Czas Kobiet startuje z kampanią „MILCZENIE!”. To nasz apel o przerwanie ciszy, która otacza przemoc seksualną w Polsce. Celem kampanii jest uruchomienie „Bezpiecznej Linii” – pierwszej w Polsce całodobowej infolinii, skierowanej do kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej. Kampania wpisuje się w międzynarodową akcję „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” i potrwa do 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Przemoc seksualna w Polsce to wciąż temat otoczony ciszą i milczeniem. W 2022 roku zgłoszono jedynie 1758 przypadki przemocy seksualnej, choć szacuje się, że rzeczywista liczba takich przestępstw może wynosić około kilkunastu tysięcy (We Francji średnio w ciągu roku 217.000 kobiet zgłasza doświadczenie przemocy seksualnej). W Polsce Kobiety milczą ze strachu przed stygmatyzacją i wtórną wiktymizacją w kontakcie z Policją. „Bezpieczna Linia” ma na celu zapewnienie każdej kobiecie bezpiecznego miejsca, gdzie zostanie wysłuchana, zrozumiana i otoczona profesjonalną pomocą.

„MILCZENIE to przemoc. Przerwijmy tę ciszę wspólnie. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, gdzie kobiety mogą poczuć się bezpiecznie i zacząć proces uzdrawiania” – mówi Anna Świątkowska-Gałkiewicz, Prezeska Fundacji Czas Kobiet. „Bezpieczna Linia” będzie obsługiwana przez wykwalifikowane specjalistki i działała 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji, który stwarza zaplecze zarówno techniczne, szkoleniowe i merytoryczne niezbędne do otwarcia “Bezpiecznej Linii”, w ramach którego tworzymy pierwszą interaktywną mapę Polski z naniesionymi miejscami, w których osoby doświadczające przemocy będą mogły otrzymać wsparcie.

Pomóż nam przerwać MILCZENIE! Każda złotówka przybliża nas do uruchomienia infolinii, która zmienia życie.

Wpłat można dokonać bezpośrednio na konto bankowe Fundacji: 90 1020 4027 0000 1402 1851 3392 lub poprzez stronę internetową: https://czaskobiet.org/wesprzyj-nas.

Kontakt dla prasy: Anna Świątkowska-Gałkiewicz +48 600 807 613 anna.swiatkowska@czaskobiet.org

Fundacja Czas Kobiet to organizacja działająca na rzecz kobiet, które doświadczają różnych form przemocy oraz których prawa są łamane. Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie: psychologiczne, prawne oraz doradcze. Fundacja prowadzi również działania edukacyjne, interwencyjne i rzecznicze, promując prawa kobiet i wzmacniając społeczeństwo obywatelskie.