Młodzi kierowcy mają jeździć wolniej od pozostałych. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

W czwartek, 16 stycznia 2025 r. do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada m.in. przywrócenie możliwości wydawania prawa jady kat. B osobom, które ukończyły 17 lat. Będą mogli poruszać się po drogach, ale pod pewnymi warunkami.

Projekt nowelizacji wprowadza także okres próbny dla kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B, a także wprowadza nową przesłankę zatrzymania prawa jazdy oraz zmiany dotyczące usuwania punktów karnych. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że jak wynika z raportu Komendy Głównej Policji Biura Ruchu Drogowego pt. „Wypadki drogowe w Polsce w 2023 r.”, kierowcy w wieku 18-24 kat charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W związku z tym, „zasadne jest wprowadzenie rozwiązań, których skutkiem będzie rozwinięcie u takich młodych kierujących poczucia odpowiedzialności za kierownicą oraz uświadomienie niebezpieczeństw wynikających przede wszystkim z nadmiernej i niedostosowanej prędkości do warunków ruchu panujących na drodze”.

REKLAMA

Młodzi kierowcy mają jeździć wolniej od pozostałych

REKLAMA

Projekt zakłada przywrócenie możliwości wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, w powiązaniu m.in. z wdrożeniem regulacji dotyczących okresu próbnego oraz wprowadzeniem systemu jazdy w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Tacy kierowcy będą mogli prowadzić samochód wyłącznie na terytorium RP do ukończenia 18 lat. Oznacza to, że osoby, które nie ukończyły 18 r.ż. będą mogły uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, B lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Doświadczony kierowca – zgodnie z projektem ustawy – będzie musiał mieć ukończone 25 lat, posiadać prawo jazdy kat. B co najmniej 5 lat (nie może być zatrzymane), nie może podlegać zakazowi prowadzenia pojazdów (w ciągu ostatnich 5 lat), nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ważne To na „młodym kierowcy” będzie spoczywał obowiązek weryfikacji trzeźwości, wieku, uprawnień i niekaralności pasażera!

Okres próbny dla kierowców: zakazy, szkolenia

Osoby, które uzyskają prawo jazdy kat. B po raz pierwszy, będą objęte okresem próbnym trwającym dwa lata, a w przypadku nieletniego posiadacza prawa jady kat. B, okres próbny będzie trwał od dnia uzyskania prawa jazdy do ukończenia 18 r.ż. i następnie dwa lata, jak u pozostałych kierowców.

Zakazy

W okresie próbnym kierowcom zabrania się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

jazdy po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywania przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego, osoby objęte okresem próbnym, które nie ukończyły 18 lat, będą mogły przewozić inne osoby nieletnie wyłącznie w towarzystwie dorosłego doświadczonego kierowcy – pasażera.

Szkolenia

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, w okresie próbnym kierowca jest obowiązany: odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym po upływie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu próbnego, ale nie później niż przed upływem 12 miesięcy do dnia jego zakończenia, a następnie przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu. Starosta będzie mógł wydać decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne dwa lata, w przypadku, gdy kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Będzie mógł także wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. W momencie, gdy okres próbny miałby zostać przedłużony po raz trzeci, starosta wyda decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania.

Inne zmiany przewidziane w projekcie

W projekcie uwzględniono także nową przesłankę zatrzymania prawa jazdy - kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zdaniem projektodawców, ma to zmniejszyć liczbę wypadków na drogach.

na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zdaniem projektodawców, ma to zmniejszyć liczbę wypadków na drogach. Przewidziano także zmianę przepisów dotyczącą prawa jazdy wydanego w kraju trzecim. Zmiana polega na umożliwieniu osobie posiadającej prawo jazdy wydane w kraju trzecim złożenia wniosku o wydanie polskiego prawa jazdy oraz prowadzenia przez organ wydający prawa jazdy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania polskiego prawa jazdy przed upływem wymaganych 185 dni pobytu w Polsce wnioskodawcy.

wydanego w kraju trzecim. Zmiana polega na umożliwieniu osobie posiadającej prawo jazdy wydane w kraju trzecim złożenia wniosku o wydanie polskiego prawa jazdy oraz prowadzenia przez organ wydający prawa jazdy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania polskiego prawa jazdy przed upływem wymaganych 185 dni pobytu w Polsce wnioskodawcy. Redukcja punktów karnych przyznawanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego będzie ograniczona. Projekt zakłada zmianę, by punkty mogły być usuwane tylko w przypadku naruszeń przepisów ruchu drogowego o mniejszej wadze.

przyznawanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego będzie ograniczona. Projekt zakłada zmianę, by punkty mogły być usuwane tylko w przypadku naruszeń przepisów ruchu drogowego o mniejszej wadze. Prowadzenie samochodu pomimo zatrzymania prawa jazdy ma być karane cofnięciem uprawnień.

W projekcie znalazły się także rozwiązania zwiększające dopuszczalną prędkość ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h, czy uelastycznienie regulacji dotyczących podejmowania przez egzaminatorów zajęć zarobkowych

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt zakłada wejście w życie przepisów po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugi (regulacja dotycząca przedłużonego okresu próbnego), art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugi (regulacja dotycząca przedłużonego okresu próbnego) oraz art. 2 pkt 13 (regulacja dotycząca szkoleń kierowców znajdujących się w okresie próbnym oraz dotycząca przedłużania okresu próbnego), które wchodzą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.