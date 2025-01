Jednak nie można zrobić tej protezy na koszt NFZ. Resort zdrowia się tłumaczy, a pacjenci przełykają rozczarowanie. Nie pomaga nawet 600 plus na inne usługi

Nie ma protez overdenture na koszt NFZ, koszyk świadczeń stomatologicznych wcale nie zmienił się tak, jak byśmy sobie życzyli i jak nam mówiono. Przepisy nie tylko są mylące, ale na razie są też martwe, a ze świadczeń nie można korzystać.

Nie będzie protez overdenture na koszt NFZ

Na początku roku wielu pacjentów cieszyło się ze zmian, które zostały wprowadzone w koszyku świadczeń stomatologicznych. Z podawanych informacji wynikało bowiem, że od 3 stycznia 2025 roku istnieje możliwość skorzystania z nowego rodzaju protezy (nowego w koszyku świadczeń). Niestety rzeczywistość okazała się mocno rozczarowująca. Okazało się bowiem, że przepisy zostały sformułowane w sposób wprowadzający pacjentów w błąd. Dlaczego? Bo użyto w nich określenia, które nie funkcjonuje w stomatologii. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, który zawiera wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji pojawiły się pozycje dotyczące protezy całkowitej o charakterze overdenture opartej na zabezpieczonych korzeniach. Z czego wynikała radość pacjentów? Bo proteza overdenture to jedno z najbardziej praktycznych rozwiązań w stomatologii zachowawczej. Pozwala na wykorzystanie pozostałego u pacjenta uzębienia czy zdrowych korzeni po zębach. Dzięki temu proteza lepiej się trzyma, a pacjent nie jest narażony na niekomfortowe sytuacje jej wypadania podczas śmiechu, czy kichania. Koszt takiej protezy na rynku prywatnym to od 600 zł do nawet 3500 zł, więc nie każdego stać na zapewnienie sobie takiego komfortu we własnym zakresie. Jak się okazuje, nie zapewni im go również NFZ.

Resort zdrowia tłumaczy różnicę

Jak wyjaśnił resort zdrowia, użyte w znowelizowanych przepisach pojęcie „proteza o charakterze overdenture” nie oznacza w rzeczywistości protezy overdenture. Na czym polega różnica? Dokładnie nie wiadomo, bo użyte w przepisach określenie nie jest używane w stomatologii. Wychodzi jednak na to, że tak naprawdę miano na myśli zwykłą protezę akrylową, która była pacjentom zapewniana na koszt NFZ również przed 3 stycznia 2025 roku. Różnica ma polegać jedynie na tym, że do jej stosowania nie będzie konieczne usuwanie korzeni zębów, jeśli te będą zdrowe. Proteza nie będzie jednak zawierała zatrzasków, które będą pozwalały na jej stabilniejsze i pewniejsze zamocowanie, a tym samym ułatwią jej codzienne użytkowanie.

Rozczarowujący może być dla pacjentów również fakt, że choć przepisy zmieniły się od 3 stycznia 2025 roku, to tak naprawdę są i prawdopodobnie pozostaną martwe aż do marca, a oni w praktyce nie będą mieli w tym okresie możliwości skorzystania z przysługujących im świadczeń. Dlaczego? Bo za nowymi przepisami nie poszła nowa wycena świadczeń, co sprawia, że lekarze nie mają możliwości ich udzielania. Dotyczy to nie tylko zmian wprowadzonych w zakresie protez, ale również innych, w tym tych dotyczących diagnostyki pantomograficznej u dorosłych pacjentów.