MSWiA chce zmian w taryfikatorze mandatów. Co się zmieni?

MSWiA wystąpiło do resortu sprawiedliwości z propozycją zmian w obowiązującym taryfikatorze mandatów. Zmiany mają dotyczyć tylko tych wykroczeń, w przypadku których stawki mandatów się zdezaktualizowały lub naruszeń, których jest najwięcej bądź są najpoważniejsze w skutkach.

Zmiana taryfikatora mandatów - są propozycje MSWiA

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, odnosząc się do propozycji zmiany taryfikatora powiedział 24 marca 2025 r. w Sejmie, że "nie ma żadnych decyzji w tej sprawie". "Czekamy na to, aż prawnicy wypracują ostatecznie rozwiązania jeśli chodzi o nowelizację Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu karnego. Są różne głosy ekspertów, różne głosy urzędników. Te działania w moim przekonaniu muszą być całościowe. Najpierw ustawa, potem dyskusja o zmianie taryfikatora" - wskazał.



O potrzebie zmian w taryfikatorze mandatów mówiła niedawno w Sejmie dyrektorka Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA Agata Furgała, która zaznaczyła, że resort dostrzega "zasadność inicjatywy w zakresie nowelizacji" rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.



"Po wnikliwej analizie, mamy już pewne propozycje" - poinformowała Furgała. Dodała, że szef MSWiA wystąpił do resortu sprawiedliwości z prośbą o opinie, co do zasadności podjęcia takiej inicjatywy. Przekazała ponadto, że resortowi sprawiedliwości została przedstawiona propozycja zmian. "Obecnie oczekujemy na stanowisko resortu sprawiedliwości" - podkreśliła.



Furgała zwróciła uwagę, że propozycja bierze pod uwagę najpoważniejsze naruszenia, jak np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, a także nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną. "To nie jest tak, że nieracjonalnie idziemy z jakąś bardzo wysoką propozycją zmian. Tylko tam gdzie faktycznie ta wysokość mandatów się zdezaktualizowała przez lata i tam, gdzie widzimy, że tych naruszeń jest dużo, bądź są poważne w skutkach" - powiedziała.



Z kolei dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Robert Koźlak zwrócił uwagę na potrzebę obniżenia progu, od którego kierowcy płacą maksymalne kary za przekroczenie prędkości.

REKLAMA

Taryfikator mandatów zmieniony ostatnio w 2022 roku

1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. podwyższyła maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyła wysokości mandatów nakładanych przez policjanta - do 5 tys. zł.



Również od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zgodnie ze znajdującym się tam taryfikatorem mandaty za przekroczenie prędkości wynoszą: do 30 km/h - do 400 zł; od 31 do 40 km/h - co najmniej 800 zł, 41-50 km/h - 1000 zł; 51-60 km/h - 1500 zł; 61-70 km/h - 2000 zł; 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te są dwukrotnie wyższe w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.



Według policji nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym spowodowanych przez kierujących pojazdami. (PAP)

mchom/ mark/ jpn/