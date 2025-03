Zasiłek pogrzebowy 2025 r. i 2026 r.: dla kogo, kiedy wniosek, wysokość

Zasiłek pogrzebowy 2025 r. i 2026 r. Kto może wnioskować o zasiłek pogrzebowy? Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy? Ile obecnie wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej, lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Członkami rodziny są: wdowiec, wdowa, rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wcześniej wymienione, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek ten przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia w przypadku, gdy śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy: kiedy złożyć

Co do zasady, wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń. ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeżeli dana osoba nie złoży wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci, po której zasiłek przysługuje – prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa. Tylko w niektórych przypadkach można wystąpić o zasiłek pogrzebowy w terminie do 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Chodzi o przypadku, gdy nie można było złożyć wniosku, z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, a także o inne przyczyny niezależne od osoby wnioskującej o zasiłek pogrzebowy.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy: formularz ZUS, formularz KRUS

W ZUS należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12. Dostępny jest on na PUE ZUS. W KRUS wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć na formularzu KRUS SR-26. Dostępny jest na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioskodawca mieszkający w Polsce i ubiegający się o zasiłek pogrzebowy na mocy przepisów innego państwa członkowskiego powinien złożyć wniosek o zasiłek na formularzu E-124.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy: dokumenty

Do wniosku o zasiłek pogrzebowy należy dołączyć szereg dokumentów. Chodzi m.in. o:

skrócony odpis aktu zgonu, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,

oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

dokument, który potwierdza pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty) albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – jeśli dana osoba ubiega się o zasiłek pogrzebowy po członku rodziny,

A w przypadku, jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ZUS wymaga dodatkowo zaświadczenia właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów pogrzebu oraz rachunki poniesionych przez Ciebie kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy: kwota

Od maja 2024 r. trwają prace nad zwiększeniem wysokości zasiłku pogrzebowego. Projekt z lutego 2025 r. zakłada zwiększenie zasiłku pogrzebowego od 1 stycznia 2026 r. do kwoty 7 000 zł. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 zł.