Sąd Najwyższy: Czy pismo procesowe można wysłać do sądu mailem lub za pośrednictwem ePUAP

Wniesienie pisma procesowego do sądu mailem, czy za pośrednictwem platformy ePUAP, nie wywołuje skutków procesowych. Zasadniczą drogą złożenia pisma jest wniesienie go do sądu – orzekł Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu zastrzeżono, że strona powinna zostać poinformowana o bezskuteczności tej czynności „w trybie pozaprocesowym”.

Zasadniczą, dopuszczalną drogą złożenia pisma procesowego jest wniesienie go do sądu – wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia zapadłego w Izbie Cywilnej w składzie trzech sędziów pod przewodnictwem I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. SN rozpatrywał zażalenie na postanowienie sądu apelacyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

W jaki sposób można złożyć pismo procesowe

Przepisy o charakterze formalnym nie przewidują innej drogi wniesienia pisma procesowego do sądu niż:

złożenie go w siedzibie sądu, w biurze podawczym,

za pośrednictwem określonego operatora pocztowego lub

w sytuacjach przewidzianych w przepisach szczególnych – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo innego niż operator pocztowy podmiotu uprawnionego np. kapitana statku

– zaznaczono w uzasadnienia. Ponieważ jednak – jak zastrzegł SN – sytuacje nieskładania pisma na biurze podawczym są wyjątkami od ogólnej zasady wnoszenia pism procesowych, to „nie mogą być interpretowane rozszerzająco”.

Czy pismo procesowe można przesłać przez e-PUAP

Jednocześnie SN przypomniał, że system teleinformatyczny, o którym mówią obecnie przepisy i za pośrednictwem którego można złożyć pismo procesowe, to „specjalny system obsługujący konkretne postępowanie sądowe, np. postępowanie upominawcze, postępowanie rejestrowe”. „Nie jest takim systemem elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej. Platforma ta nie została przewidziana w przepisach regulujących postępowanie cywilne, jako droga kontaktowania się stron z sądem w postępowaniu sądowym” – podkreślił SN.

W związku z tym w uzasadnieniu postanowienia wskazano, że „dopóki ustawodawca nie otworzy szerszej – uwzględniającej rozwój technologii – drogi wnoszenia pism procesowych, przesłanie pisma do sądu mailem czy też za pośrednictwem platformy e-PUAP nie wywołuje skutków procesowych”. Takie przesłanie pisma – jak zaznaczył SN – nie wymaga podjęcia przez sąd czynności o charakterze faktycznym i procesowym, czyli na przykład wydrukowania załącznika do maila i wezwania do podpisania wydruku, albo wezwania do usunięcia ewentualnych jego braków formalnych, gdyż de facto nie jest to pismo procesowe. „Strona powinna natomiast zostać poinformowana o bezskuteczności wniesienia «pisma» drogą mailową lub za pośrednictwem platformy e-PUAP w trybie pozaprocesowym” – zastrzegł SN. (PAP)

