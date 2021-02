Michał Poczmański: Apostazja – czy z kościoła można się wypisać przez internet? [PODCAST]

Michał Poczmański w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) zaznacza, że obecnie przepisy nie pozwalają na dokonanie apostazji za pośrednictwem Internetu, bo jeden z elementów to jest rozmowa z proboszczem. Faktycznie, jakby się tak zastanowić, ta procedura być może mogłaby być kiedyś realizowana w jakiś sposób zdalny, online – wskazuje Poczmański.

Jak wygląda proces apostazji?

O apostazji jest ostatnio głośno, aczkolwiek to nie jest tak, że to jest główne zadanie adwokatów kościelnych w Polsce. Wydaje mi się, mimo wszystko, że ten proces samej apostazji jest dość prosty. Czasami media może troszeczkę uwypuklają wady tego procesu, niedoskonałości czy pojedyncze sytuacje, które potencjalnie były trudniejsze. Wydaje mi się też, że ten proces jest do przejścia bez udziału adwokata kościelnego. W naszej kancelarii adwokaci zajmują się zupełnie innymi sprawami, a kwestie apostazji to jest niewielki odsetek wszystkich spraw, którymi się zajmujemy – wyjaśnia Poczmański.





Czy można się wypisać z kościoła przez internet?

Przepisy nie pozwalają na dokonanie apostazji za pośrednictwem Internetu, bo jeden z elementów to jest rozmowa z proboszczem. Faktycznie, jakby się tak zastanowić, ta procedura być może mogłaby być kiedyś realizowana w jakiś sposób zdalny, online. Chociaż tutaj przepis mówi, że to ma być osobiste spotkanie, więc troszeczkę trzeba by sam przepis zmienić. […] Teraz w sądach kościelnych coraz częściej myśli się wstępnie powiedzmy o przesłuchaniach świadków czy stron zdalnie. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast w Polsce jest to w ogóle niemożliwe. W innych krajach już powoli to wchodzi. Być może za dziesięć lat, inne procedury, w tym: procedura apostazji, będzie możliwa do zrealizowania online.

Kościół powoli się otwiera na realizowanie różnych rzeczy zdalnie. Tak jak i cały świat. Rok temu wiele rzeczy, np. wizyta u lekarza, nie było możliwych zdalnie. Teraz jest to oczywista oczywistość. Po pandemii część z tych rzeczy pewnie nadal będzie realizowana zdalnie – mówi Poczmański.

Czym zajmuje się adwokat kościelny?

Najwięcej pracy oczywiście jest w prawie małżeńskim - przede wszystkim stwierdzenie nieważności małżeństwa. To jest główna dziedzina, w której się specjalizujemy i działamy – tłumaczy Poczmański.

Michał Poczmański - prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

