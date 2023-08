Od 15 sierpnia 2023 r. policjant może zakazać zbliżania się osobie stosującej przemoc domową do jego ofiary. Ma też prawo zabronić z nią wszelkich kontaktów a nawet uniemożliwić przemocowcowi przebywanie w np. w szkole, do której uczęszcza pokrzywdzony.

Policjant (takie samo uprawnienie ma też żandarm wojskowy) po 15 sierpnia będzie mógł wydać wobec osoby stosującej przemoc domową w rozumieniu norm zapisanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej zakaz zbliżania się na odległość wyrażoną w metrach albo zakaz kontaktów z osobą, którą skrzywdził a także zabronić jej wstępu do określonych miejsc.

Zakaz zbliżania się

Może zostać orzeczony wobec osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia ofiary przemocy domowej. Według obowiązującej od 22 czerwca 2023 r. definicji jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. Do tej kategorii należą między innymi działania naruszające godność, nietykalność cielesną lub wolność (także seksualną). Definicja obejmuje również postępowanie skutkujące szkodami na zdrowiu fizycznych lub psychicznym wywołującej u niej cierpienie lub krzywdę. Za przemoc domową uważa się również ograniczenie lub pozbawienie dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej. Będzie nią także istotne naruszenie prywatności tych, wobec których stosowano przemoc domową lub działania wzbudzające w nich poczucie zagrożenia, poniżenia lud udręczenia- w tym także akcje podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie tylko maile, ale także np. media społecznościowe). Jeśli dojdzie do takich naruszeń policjant może zakazać przemocowcowi zbliżania się do jego ofiary na odległość precyzyjnie wyrażoną w metrach.

Zakaz kontaktu

Podobnie jak w przypadku zakazu zbliżania się stosuje się to rozwiązanie wobec osób stosujących przemoc domową stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby doznającej przemocy. Taki zakaz może obejmować nie tylko kontakty osobiste, ale również telefoniczne czy za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych.

Zakaz wstępu

Dodatkowo każdy, kto padło ofiarą przemocy domowej a uczęszcza do szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, uprawia sport lub pracuje może liczyć na to, że policjant zakaże osobie stosującej przemoc domową i stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia ofiary osoby doznającej takiej przemocy wchodzić na teren szkoły, placówki oświatowej, obiektu sportowego, miejsca pracy itp. i przebywać na jej terenie. Reguła ta nie będzie jednak stosowana jeśli przemocowiec jest w tym miejscu zatrudniony lub sam się uczy.

Wszystkie zakazy naraz

Zakaz zbliżania się, zakaz kontaktu, zakaz wstępu a także wcześniej obowiązuje nakazy opuszczenia lokalu przez przemocowca mogą być stosowane łącznie. Dla ich ofiar najważniejsze jest jednak to, że są one natychmiast wykonalne. Można też do jednego zakazu dodawać następne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy policjant wydaje zakazy

Przepisy dają mu uprawnienie do ich nałożenia już podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym przez przemocowca i jego ofiarę mieszkaniu lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Rozwiązanie to może też zostać zastosowane po zgłoszeniu stosowania przemocy domowej przez kogoś, kto jest jej poddawany. Podstawą wydania takich nakazów będzie też powzięcie informacji o stosowaniu przemocy np. uzyskanej od kuratora sądowego lub pracownika pomocy społecznej w związku z wykonywanie ich obowiązków służbowych.