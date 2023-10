Śmiertelne pobicie rowerzysty. Areszt dla sprawcy

Sąd aresztował na trzy miesiące 35-letniego Arkadiusza S., który zaatakował jadącego rowerem Mariana K. W wyniku poniesionych obrażeń Marian K. zmarł w szpitalu.

Ostatniego dnia sierpnia tego roku, na terenie gminy Polska Cerekiew. Arkadiusz S. zobaczył Mariana K. jadącego rowerem. Podbiegł do niego i uderzył rowerzystę pięścią w twarz. Pokrzywdzony upadł na asfaltową jezdnię, doznając złamania kości czaszki i krwiaka podoponowego. Dwa tygodnie później pokrzywdzony zmarł w szpitalu.

Jak ustalono w trakcie śledztwa, Arkadiusz S. od pewnego czasu był skonfliktowany z Marianem K.

Arkadiuszowi S. przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, następstwem czego była śmierć pokrzywdzonego. Podejrzany potwierdził okoliczności czynu oraz wskazał na powody, dla których zaatakował pokrzywdzonego. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Jak zaznacza rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, Arkadiuszowi S. grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, ponieważ odpowiadać on będzie na podstawie przepisu jeszcze sprzed nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 1 października 2023 r. Obecnie, tożsamy czyn zagrożony jest karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, a nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności.