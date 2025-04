Czy ukrywanie pieniędzy na koncie Revolut to przestępstwo? Komornik bez ogródek

Ile długów mają Polacy? W jaki sposób unikają spotkania z komornikiem? Czy Revolut jest bezpieczny od komorników? Co musi się zmienić, by komornicy mogli odzyskiwać długi? Czy pomaganie dłużnikowi jest przestępstwem? Odpowiedzi znajdziecie w nowym odcinku Gościa Infor.pl.

rozwiń >

Ilu Polaków na długi?

Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej zadłużone. Według raportu BIG InfoMonitor na koniec 2024 roku mieliśmy w Polsce 2,5 miliona osób nie spłacających swoich zobowiązań w terminie. Szokuje również średnia kwota zadłużenia - 31,4 tys. zł. Oznacza, że przeciętny polski dłużnik musiałby odłożyć 6,67 najniższych krajowych (4666 zł brutto), by spłacić swoje zobowiązania. Nie trzeba tłumaczyć jak bardzo jest to trudne zadanie dla większości Polaków.

REKLAMA

Revolut chroni przed komornkiem

W rozmowie z Gościem Infor.pl rzecznik Krajowej Rady Komorniczej Przemysław Małecki przyznał, że obecne regulacje uniemożliwiają polskim komornikom skuteczną egzekucję z konta Revolut czy innych aplikacji oferujących rachunki wirtualne, takich jak Zen czy Wise.



Wynika to z faktu, że Revolut jest bankiem zarejestrowanym na Litwie i podlega jurysdykcji tamtejszego prawa. W Polsce Revolut wynajmuje numeru IBAN od Aion Banku, przez co użytkownicy mogą otrzymywać wypłatę na rachunek w aplikacji, jednak nie należy do systemu OGNIVO, przez co komornik może jedynie rozłożyć ręce.



W Polsce z Revolut korzysta już ponad 4 mln osób. Liczba ta rośnie rokrocznie o około milion.

Jak ukryć majątek przed komornikiem?

Dłużnicy skutecznie ukrywają majątek przed organami egzekucyjnymi na kilka sposobów. Najczęściej spotykanie to:



- Przepisanie na członka rodziny,

- Darowizny na rzecz osoby bliskiej czy znajomego,

- Sprzedaż za gotówkę,

- Obciążanie (biorą kredyt pod zastaw nieruchomości, by obniżyć jej wartość),

- Uszkadzanie (tak, by majątek nie mógł być licytowany),

- Inwestowanie w kryptowaluty,

- Wpłacanie środków na konto bliskiej osoby,

- Przenoszenie środków na rachunek poza zasięgiem polskiego komornika

Czy ukrywanie majątku przed komornikiem to przestępstwo?

- Jeżeli ktoś podejmuje działania, by celowo ukryć swój majątek, to w Kodeksie karnym są odpowiednie przepisy, które mówią, że to jest przestępstwo - powiedział w rozmowie z Gościem Infor.pl Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.



W Kodeksie Karnym mówi o tym art. 300. "Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Czy komornicy dostaną nowe uprawnienia?

Jak powiedział Przemysław Małecki, konieczne są reformy dostosowujące polskie prawo i narzędzia jakimi dysponują organy egzekucyjne do zmieniających się warunków. Tak aby komornicy nie byli bezradni wobec lokowania majątku w kryptowalutach czy na Revolucie.



- Państwo powinno dostosowywać się do rozwijających się technologii. Musimy dążyć do tego, by uniemożliwiać uciekanie z majątkiem przed komornikiem - powiedział rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komornik: trzeba spłacać długi

Przemysław Małecki podkreślił, że ważna jest nie tylko skuteczność w grze w kota i myszkę między komornikami, a dłużnikami. Bo kluczowa koniec końców jest i tak uczciwość obywateli.



- Myślę, że powinniśmy spojrzeć na to trochę szerzej. To nie tylko kwestia Revoluta, nie możemy się skupiać tylko na wycinku tej i podobnych aplikacji. To kwestia świadomości społeczeństwa, unikania płacenia zobowiązań i tego, że całe rodziny i znajomi pomagają dłużnikom unikać płacenia. Potrzebna jest zmiana, pokazanie, że jednak fajnie jest spłacać swoje długi, dobrze jest wywiązywać się ze zobowiązać, tak by nie oszukiwać swoich kontrahentów - powiedział rzecznik KRK.



Małecki dodał, że bardzo duża cześć dłużników to dłużnicy alimentacyjni. - Przychodzi do mnie kobieta, która mówi, że wie, że jej były partner ma pieniądze, ale przechowuje je w aplikacji. To mogę tylko rozłożyć ręce, nie mogę nic zrobić, a wiem, że dla tej kobiety to jest sprawa być albo nie być.