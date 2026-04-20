Odziedziczyłeś mieszkanie i je sprzedałeś? Skarbówka: jeden błąd i stracisz ulgę podatkową!

Odziedziczyłeś mieszkanie i je sprzedałeś? Skarbówka: jeden błąd i stracisz ulgę podatkową!

20 kwietnia 2026, 15:39
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia

Podatnik odziedziczył kawalerkę, skorzystał z ulgi mieszkaniowej, a teraz musi ją sprzedać i kupić większe lokum? Przepisy są tu bezlitosne: środki ze sprzedaży muszą trafić w całości na zakup nowej nieruchomości: przeznaczenie choćby ich części na spłatę kredytu pozbawia prawa do ulgi.

Ulga mieszkaniowa a podatek od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn to jedno z bardziej wartościowych zwolnień w polskim prawie podatkowym. Pozwala ona wyłączyć z podstawy opodatkowania czystą wartość odziedziczonej nieruchomości do łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 110 m2. Skorzystanie z niej i jej zachowanie wymaga jednak spełnienia szeregu ustawowych warunków. Warunki jej zachowania są jednak rygorystyczne — a najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.38.2026.2.MM) pokazuje, jak łatwo można je nieumyślnie naruszyć.

Na czym polega ulga i kiedy można sprzedać odziedziczone mieszkanie

Ulga mieszkaniowa uregulowana w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej ustawy) przysługuje m.in. osobom, które

  • nabyły w drodze dziedziczenia budynek lub lokal mieszkalny,
  • nie posiadają innego mieszkania ani domu i
  • zobowiązują się przez pięć lat zamieszkiwać w nabytej nieruchomości, będąc w niej zameldowanymi na pobyt stały.

Zasadą jest więc pięcioletni zakaz zbycia. Ustawa przewiduje jednak wyjątek, zawarty w art. 16 ust. 7 pkt 2, który może pozwolić sprzedać odziedziczone mieszkanie przed upływem tego terminu bez utraty ulgi. Warunek jest potrójny i wszystkie trzy przesłanki muszą być spełnione łącznie:

  • zbycie musi być uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania,
  • całość środków ze sprzedaży musi zostać przeznaczona na nabycie innej nieruchomości mieszkalnej — w ciągu dwóch lat od zbycia,
  • łączny okres zamieszkiwania w zbytej i nabytej nieruchomości, potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały, musi wynosić pięć lat.

Stan faktyczny: kawalerka za mała dla rodziny

We wniosku o interpretację podatnik opisał następującą sytuację. Po śmierci cioci w 2022 r. odziedziczył kawalerkę o powierzchni 25,87 m2 i złożył oświadczenie o korzystaniu z ulgi mieszkaniowej — na tej podstawie postępowanie podatkowe zostało umorzone w 2023 r. W 2025 r. podatnik ożenił się, a wraz z żoną spodziewa się dziecka. Pozostanie w kawalerce stało się niemożliwe, zatem sprzedał ją i kupił dom. Cena sprzedaży pokryła część ceny domu; na resztę zaciągnął wraz z żoną kredyt. Środki ze sprzedaży kawalerki, które nie zostały bezpośrednio zapłacone sprzedającemu dom, podatnik zamierzał przez dwa lata przeznaczać na spłatę comiesięcznych rat kredytu.

Podatnik był przekonany, że zachowa prawo do ulgi, skoro docelowo wszystkie pieniądze trafią na zaspokojenie celu mieszkaniowego związanego z zakupem domu — choćby pośrednio, przez spłatę kredytu.

Błędne założenie: spłata kredytu to nie nabycie nieruchomości

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Organ wskazał, że art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn posługuje się zwrotem „przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego nastąpiło w całości". Sformułowanie to zdaniem organu wyklucza wydatkowanie tych środków na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu. Spłata kredytu to wykonanie zobowiązania wobec banku, a nie bezpośrednie nabycie nieruchomości. Przepis nie zawiera przy tym żadnego zwrotu w rodzaju „w szczególności" lub „w tym", który pozwalałby rozszerzyć katalog dopuszczalnych wydatków.

Interpretacja podkreśla, że dla zachowania ulgi nie wystarczy, by środki trafiły ostatecznie na cel mieszkaniowy. Muszą one w całości zostać przeznaczone bezpośrednio na nabycie nowego budynku lub lokalu. Każde inne ich przeznaczenie, choćby częściowe, powoduje utratę prawa do zwolnienia.

Co należało zrobić, by zachować ulgę

Ulga zostałaby zachowana, gdyby podatnik przeznaczył całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży kawalerki bezpośrednio na nabycie domu. Sam fakt, że zakup nowej nieruchomości był częściowo finansowany kredytem, nie musiałby jeszcze przekreślać prawa do ulgi. Decydujące było jednak to, by żadna część środków ze sprzedaży odziedziczonego lokalu nie została przeznaczona na późniejszą spłatę tego kredytu.

Praktyczna wskazówka

Podatnicy korzystający z ulgi mieszkaniowej, którzy planują sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem pięciu lat, powinni z wyprzedzeniem sprawdzić schemat finansowania zakupu nowej nieruchomości n.p. z doradcą podatkowym. Kluczowe pytanie brzmi: czy ze środków ze sprzedaży pozostanie jakakolwiek kwota, która nie trafi bezpośrednio na cenę zakupu nowego lokalu lub budynku? Jeśli tak — prawo do ulgi może być zagrożone.

W razie wątpliwości warto złożyć własny wniosek o interpretację indywidualną (opłata 40 zł), która — przy zgodności rzeczywistego stanu faktycznego z opisem sprawy — daje podatnikowi ochronę przewidzianą w Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 1, ust. 2, ust. 7 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 478)

Źródło:

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.38.2026.2.MM

Wychowujesz dzieci? Sprawdź, czy masz prawo do ulgi podatkowej. Tej samotnej matce skarbówka odmówiła!
Wychowujesz dzieci? Sprawdź, czy masz prawo do ulgi podatkowej. Tej samotnej matce skarbówka odmówiła!
AI też musi być odpowiedzialna. Co sztuczna inteligencja ma wspólnego z ESG?
AI też musi być odpowiedzialna. Co sztuczna inteligencja ma wspólnego z ESG?
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
Skarbówka potwierdza: darowizna od rodzeństwa jest zwolniona z podatku, nawet przy wspólności majątkowej!
20 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że darowizny pieniężne od rodzeństwa są zwolnione z podatku, nawet jeśli darczyńcy mają wspólność majątkową. Kluczowe jest jedynie terminowe zgłoszenie darowizny i udokumentowanie przelewu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy otrzymują wsparcie finansowe od bliskich.
Zostało tylko 10 dni na rozliczenie PIT za 2025 rok. Jak nie stracić pieniędzy i uniknąć kary?
20 kwi 2026

Zegar tyka - ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2025 rok upływa 30 kwietnia 2026 roku. Dla milionów Polaków to ostatni moment na sprawdzenie swoich rozliczeń w usłudze Twój e-PIT lub samodzielne wysłanie formularza, by skorzystać z przysługujących ulg i przyspieszyć zwrot podatku. O czym musisz pamiętać w ciągu najbliższych 10 dni, aby uniknąć kosztownych błędów?
Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Rodzina zmarłego nie musi nic robić, ale wierzyciel ich wyręczy w postępowaniu spadkowym
20 kwi 2026

W nie tak dawno wydanej uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) Sąd Najwyższy określił wyraźnie, co może wierzyciel, gdy jego dłużnik zmarł. Są oczywiście warunki - ale nawet bez udziału i chęci rodziny zmarłego dłużnika, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i potem egzekwować dług od spadkobierców. A opłata za taki wniosek to tylko 100 zł.
Uwaga rodzice! Macie czas tylko do 30 kwietnia na kluczowy wniosek. ZUS ostrzega: pieniądze mogą przepaść
20 kwi 2026

Zegar tyka dla milionów polskich rodzin korzystających z programu "Rodzina 800 plus". Choć świadczenie wydaje się stałym elementem domowego budżetu, prawo do pieniędzy nie jest przyznawane bezterminowo. Aby od czerwca na konto nadal wpływało 800 zł na każde dziecko, należy złożyć nowy wniosek. ZUS alarmuje: jeśli przegapisz termin 30 kwietnia, ciągłość wypłat zostanie przerwana.

Coraz niższe ceny paliw. We wtorek za olej napędowy zapłacimy mniej niż 7 zł za litr. Ile będzie kosztować benzyna?
20 kwi 2026

Znane są już ceny maksymalne paliw ciekłych, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych we wtorek 21 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły jutro przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdźmy!
Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało
20 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dużo zmienia w relacjach dłużników z firmami windykacyjnymi. Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, by windykator mógł legalnie przetwarzać dane osobowe dłużnika przyjmującego spadek. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie jesteś dla nich dłużnikiem. A to oznacza, że nie mogą cię nachodzić.
Pracodawca w trudnej sytuacji ekonomicznej może nie wpłacać na PPK [Przykłady]
20 kwi 2026

Czy pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji może nie wpłacać na PPK? Finansowana przez pracodawcę wpłata podstawowa do PPK wynosi zawsze 1,5% wynagrodzenia uczestnika tego programu. W przepisach przewidziano sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK. Kiedy ma to miejsce? Oto przykłady.
Emerytury do zmiany? Sejm zabrał głos w sprawie wieku kobiet i mężczyzn
20 kwi 2026

Czy kobiety i mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę w tym samym wieku? Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić obecny system. Rząd jednak studzi oczekiwania i jasno wskazuje: na razie nie ma podstaw do reformy.

Kupujesz nieruchomość? Jeden błąd może kosztować ponad 100 tys. zł
20 kwi 2026

Zakup nieruchomości komercyjnej to dopiero początek obowiązków – wielu inwestorów popełnia kosztowny błąd już na etapie pierwszych rozliczeń podatkowych. Eksperci ostrzegają: kopiowanie danych po poprzednim właścicielu może oznaczać ogromne nadpłaty i problemy z fiskusem. Sprawdź, jak ich uniknąć.
Pojazd dla kierowców od 14. roku życia (kat. AM). Mały elektryk to większa mobilność i oszczędność do kilku tysięcy zł w skali roku
20 kwi 2026

Pojazd dla kierowców od 14. roku życia (kat. AM) to mały elektryk, który zwiększa mobilność i zapewnia oszczędność nawet do kilku tysięcy zł w skali roku. Można uzyskać na niego dofinansowanie z PFRON.
