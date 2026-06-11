W najnowszym obwieszczeniu minister energii podał maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w piątek 12 czerwca. Czy jutro paliwa stanieją?

Maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy w piątek 12 czerwca

Jutro ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż:

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5,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr; 6,55 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr; 6,37 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,90 zł za 1 litr.

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Ceny paliwa na stacjach benzynowych w czwartek 12 czerwca

Porównajmy teraz, ile dzisiaj kosztuje benzyna i olej napędowy na stacjach benzynowych w Polsce. W czwartek ceny maksymalne są następujące:

5,92 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,48 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,48 zł za 1 litr; 6,56 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr; 6,43 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,95 zł za 1 litr.

Jak w piątek zmienią się maksymalne ceny paliw

W piątek zmienią się ceny benzyny. W porównaniu do czwartku, w piątek maksymalna cena jednego litra benzyny 95 wzrośnie o 6 gr. Natomiast cena benzyny 98 spadnie o 1 gr na litrze.

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W piątek zmieni się także cena maksymalna oleju napędowego. W porównaniu do czwartku jeden litr diesla stanieje o 6 gr.

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