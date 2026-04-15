REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Wychowujesz dzieci sam? Sprawdź, czy masz prawo do ulgi podatkowej. Tej samotnej matce skarbówka odmówiła!

Wychowujesz dzieci sam? Sprawdź, czy masz prawo do ulgi podatkowej. Tej samotnej matce skarbówka odmówiła!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 kwietnia 2026, 10:30
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
rozliczenie pit samotnej matki
PIT samotnego rodzica
Shutterstock

Trwający kilka lat proces rozwodowy nie daje prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku właściwego dla osoby samotnie wychowującej dzieci. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w tej sprawie jednoznaczną interpretację, dopiero prawomocny wyrok sądowy zmienia status podatkowy rodzica. Do tego czasu nawet faktyczna samotność wychowawcza i skazanie współmałżonka za znęcanie się nie wystarczą.

Stan faktyczny – rodzina rozdzielona, małżeństwo nadal w aktach

Podatniczka od maja 2023 r. mieszka osobno z dwójką małoletnich synów (urodzonych w 2013 i 2017 r.). Sąd przyznał jej pieczę nad dziećmi, a miejsce zamieszkania chłopców zostało ustalone jako każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Sprawa rozwodowa toczy się od 2021 r. i nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Sytuacja rodzinna podatniczki jest jednoznaczna: ojciec dzieci ma sądowy zakaz zbliżania się do niej na 100 metrów przez trzy lata (wyrok karny ze stycznia 2026 r. za znęcanie psychiczne, fizyczne i ekonomiczne) i w praktyce nie uczestniczy w wychowaniu synów. Alimenty są ściągane przez komornika. Kobieta sama podejmuje wszelkie decyzje dotyczące dzieci – od spraw zdrowotnych po dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

alimenty, dziecko, portfel, pieniądze, banknoty

alimenty, dziecko, portfel, pieniądze, banknoty

Shutterstock

Podatniczka zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy w zeznaniu PIT-36 za 2025 r. może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Co mówi ustawa – zamknięty katalog uprawnionych

Zgodnie z art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z preferencyjnego sposobu opodatkowania może skorzystać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny, który spełnia dwa warunki łącznie: faktycznie samotnie wychowuje dziecko oraz należy do jednej z enumeratywnie wymienionych kategorii:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • panna lub kawaler,
  • wdowa lub wdowiec,
  • rozwódka lub rozwodk,
  • osoba, w stosunku do której orzeczono separację,
  • osoba, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Podatek jest wówczas określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów rodzica (art. 6 ust. 4d ustawy o PIT). Preferencja nie obowiązuje natomiast osoby, która „wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną” (art. 6 ust. 4f ustawy o PIT).

Rozstrzygnięcie: małżeństwo na papierze blokuje ulgę

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. W interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2026 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.106.2026.2.IS) organ podatkowy przypomniał, że katalog osób uprawnionych do preferencji jest zamknięty i wymaga ściśle językowej wykładni. Podatniczka jest mężatką. Nie została orzeczona separacja ani nie zapadł prawomocny wyrok rozwodowy. Tymczasem „toczące się postępowanie w sprawie rozwodu samoistnie nie rozwiązuje małżeństwa. Małżeństwo trwa do daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego” – stwierdził organ.

KIS podkreślił przy tym, że zaangażowanie matki w wychowanie dzieci nie jest kwestionowane. Jednak same, nawet skrajne, okoliczności faktyczne nie mogą zastąpić formalnego statusu przewidzianego w ustawie. Fakt, że ojciec dzieci ma wyrok karny i komornik ściąga od niego alimenty, nie mieści się w żadnej z ustawowych kategorii uprawniających do preferencji.

Wyrok karny to nie pozbawienie praw rodzicielskich

Szczególnie istotne jest rozróżnienie między dwiema kategoriami z art. 6 ust. 4c ustawy. Ustawa przyznaje prawo do preferencji osobie, „której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności”. W opisywanej sprawie mąż podatniczki nie został pozbawiony praw rodzicielskich – postępowanie o ich ograniczenie toczy się dopiero w ramach sprawy rozwodowej. Nie odbywa też kary pozbawienia wolności – sąd orzekł karę w zawieszeniu na trzy lata.

Zarówno zakaz zbliżania, jak i kara w zawieszeniu to, z podatkowego punktu widzenia, okoliczności prawnie obojętne dla oceny statusu osoby samotnie wychowującej dziecko. Ustawa posługuje się pojęciem „odbywa karę pozbawienia wolności”, a nie „został skazany” – różnica jest zasadnicza.

Kiedy preferencja stanie się dostępna i co robić w międzyczasie

KIS wskazał również na pozytywny aspekt: przepisy nie wymagają, aby podatnik był osobą samotnie wychowującą dziecko przez cały rok podatkowy. Wystarczy, żeby taki stan zaistniał choćby przez część roku.

Oznacza to, że w roku, w którym sąd wyda prawomocny wyrok rozwodowy, podatniczka nabiera prawa do rozliczenia preferencyjnego – bez względu na to, którego miesiąca wyrok się uprawomocni. Podobnie będzie, jeśli wcześniej orzeczona zostanie separacja lub sąd prawomocnie pozbawi ojca dzieci praw rodzicielskich.

W bieżącej sytuacji podatniczce przysługuje natomiast ulga prorodzinna (na dwójkę dzieci), z której – jak sama wskazuje – już korzysta. Warto również pamiętać, że jeśli ojciec dzieci nie odliczy ulgi prorodzinnej (a z uwagi na swój faktyczny brak zaangażowania nie ma do tego tytułu), podatniczka może uskładać pełną kwotę odliczenia na oboje synów.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 4c, 4d, 4f, 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.)

Powołana Interpretacja:

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 13 kwietnia 2026 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.106.2026.2.IS

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA