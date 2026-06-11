REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » ZUS: dłuższa praca się opłaca - o 8-12% wyższa emerytura za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

ZUS: dłuższa praca się opłaca - o 8-12% wyższa emerytura za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 czerwca 2026, 20:47
oprac. Paweł Huczko
pieniądze, emerytura, senior
ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.

rozwiń >

Jak sprawdzić kwotę przyszłej emerytury?

Każdy, kto zbliża się do wieku emerytalnego zastanawia się ile wyniesie moja emerytura.
- Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który jest na eZUS, w naszej aplikacji mZUS lub porozmawiać z doradcą emerytalnym w ZUS. Można też wyczytać ją z corocznej informacji o stanie swojego konta ubezpieczonego, którą umieszczamy na profilu eZUS każdego kto odprowadza składki – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Rzeczniczka precyzuje, że informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

8-12% wyższa emerytura za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

- Oprócz informacji w IOSKU o zgromadzonych składkach zawarta jest też tam wyliczenie hipotetycznej wysokość naszej emerytury, w czterech wariantach. Takie wyliczenie przygotowywane jest dla osób, które ukończyły 35 rok życia. Warto się z nim zapoznać, aby mieć świadomość, czy ta prognozowana kwota nam wystarczy na nasze emeryckie życie, czy może, jeśli zdrowie pozwala i jest chęć, przełożyć moment przejścia na emeryturę. Z naszych wyliczeń wynika, że opóźnienie przejścia na emeryturę to wzrost świadczenia o 8 -12 procent każdego roku – dodaje Beata Kopczyńska.

Rekordowe świadczenia w województwie śląskim

To, że dłuższa praca się opłaca potwierdzają to rekordziści emerytalni z ZUS. W województwie śląskim są dwie osoby, których emerytury przekraczają ponad 53 tys. zł. Ich okresy składkowe i nieskładkowe oscylują w granicach 67 lat, czyli więcej niż powszechny wiek emerytalny, a na emeryturę przeszły w wieku 86 czy 90 lat. - To nie chodzi o takie sytuacje, by pracować tak długo i ponad siły, bo nie każdy ma możliwość i zdrowie na to pozwala, ale czasem warto ten moment przejścia odłożyć rok, dwa, trzy, a przede wszystkim zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z emerytury, świadomie, na spokojnie przeanalizujmy swoją sytuację finansową, zdrowotną – dodaje rzeczniczka.

Przeciętna wysokość emerytury w Polsce: 4509,64 zł brutto

Według danych statystycznych żyjemy coraz dłużej a to oznacza, że powinniśmy zgromadzić więcej kapitału na przyszłą emeryturę. Przeciętna wysokość emerytury w kraju to 4509,64 zł brutto, w województwie śląskim w 5231,73 zł. Natomiast najwyższa przeciętna emerytura w skali kraju wypada w Oddziale ZUS w Rybniku i jest to kwota 5668,80 zł.

REKLAMA

W poszczególnych Oddziałach ZUS w województwie śląskim wysokość przeciętnej emerytury:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oddział

Przeciętna emerytura realizowana przez ZUS w marcu 2026 r.

Bielsko-Biała

4799,41

Chorzów

5577,43

Częstochowa

4332,14

Rybnik

5668,8

Sosnowiec

5073,93

Zabrze

5489,51

Sytuacja kobiet a budowanie kapitału

Do swojej przyszłej emerytury powinny przygotować się przede wszystkim kobiety, gdyż ich świadczenia są niższe od tych wypłacanych mężczyznom. Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej, w swojej karierze więcej mają okresów nieskładkowych, chociażby zwolnień lekarskich na siebie czy opiekując się dziećmi, bądź rodzicami. Tymczasem pracujący mężczyźni w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny i odchodzą na emerytury w późniejszym wieku, bo powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat.

O projekcie Aktywni 50+

Aby uświadamiać osoby w wieku przedemerytalnym, jak ważna jest aktywność zawodowa ZUS realizuje projekt Aktywni 50+. To inicjatywa, która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to:
- promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia,
- zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń.

ZUS przez działania informacyjne i edukacyjne wspiera osoby dojrzałe w podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności zawodowej, dbaniu o zdrowie oraz przełamywaniu stereotypów związanych z wiekiem.
Więcej informacji można znaleźć zus.pl/aktywni-50-plus.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Trzeba płacić całe alimenty, nawet gdy zabiera się dziecko na wakacje
11 cze 2026

Czy rodzic, który zabiera dziecko na wakacyjny wyjazd ma obowiązek zapłacić alimenty w pełnej wysokości? To pytanie pojawia się co rok w okresie wakacji i ferii zimowych. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie pozostawiają wątpliwości.
Nie można wybrać sobie opiekunki z MOPS. Inaczej z opiekunem-sąsiadem [Ustawa o pomocy społecznej]
11 cze 2026

Opieka świadczona przez pracowników MOPS nad osobą starszą, schorowaną lub niepełnosprawną to sprawa wymagająca taktu, poszanowania intymności oraz uwzględnienia wielu niuansów. Wydawałoby się, że zabezpieczeniem interesów np. 98-letniej kobiety korzystającej z opieki pracowników MOPS powinno być prawo do akceptacji opiekuna lub opiekunki. Byłby to bezpiecznik chroniący przed sytuacją, w której opiekun z MOPS nie ma akceptacji osoby potrzebującej wsparcia. Takie rozwiązanie prawo przewiduje jednak tylko dla usług sąsiedzkich.
Jakie ceny paliwa? Ile będą kosztować benzyna i olej napędowy w piątek 12 czerwca?
11 cze 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii podał maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w piątek 12 czerwca. Czy jutro paliwa stanieją?
Pakt migracyjny wchodzi w życie 12 czerwca. Polska czasowo zwolniona
11 cze 2026

Od 12 czerwca w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje uszczelnią granice zewnętrzne i usprawnią zarządzanie migracją. Polska została czasowo zwolniona z części obowiązków, ale już zapowiedziała, że nie wdroży wszystkich nowych przepisów.

REKLAMA

Nowa opcja w e-sklepie dla szybkiego zwrotu, nowe obowiązki dla księgowości. 19 czerwca 2026 r. mija termin na wdrożenie unijnej dyrektywy
11 cze 2026

Od 19 czerwca 2026 r. sklepy internetowe powinny być gotowe na zapewnienie konsumentom prostej i dostępnej funkcji odstąpienia od umowy online, która ułatwi rezygnację z umów zawieranych na odległość. Takie obowiązki dla sprzedawców wynikają z unijnej dyrektywy (UE) 2023/2673. Wdrożenie przepisów w Polsce zależy jednak od zakończenia prac nad ustawą implementującą, których harmonogram pozostaje niepewny po wycofaniu projektu z prac Komitetu do Spraw Europejskich.
Kto może zwolnić Maję Chwalińską z podatku? Nie polski fiskus, tylko… Francja
11 cze 2026

Pytanie o opodatkowanie nagrody Mai Chwalińskiej za udział w finałe turnieju Roland Garros wywołało publiczną dyskusję, czy polski Minister Finansów mógłby „zwolnić” zawodniczkę z podatku. Jak wygląda to w rzeczywistości?
Najem okazjonalny 2026. Zasady, wymagane dokumenty i obowiązki właściciela
11 cze 2026

Najem okazjonalny to szczególna forma wynajmu mieszkania, która chroni właściciela przed nierzetelnymi lokatorami. Pozwala na znacznie szybszą eksmisję (bez konieczności zapewniania lokalu socjalnego) w przypadku braku płatności lub zakończenia umowy – niż w przypadku najmu zwykłego.
Kurator sądowy wezwał policję do pijanych rodziców – funkcjonariusze odmówili. RPO interweniuje w sprawie ochrony dzieci
11 cze 2026

Kurator sądowa wezwała policję do rodziny, gdzie rodzice trójki małoletnich dzieci byli prawdopodobnie pijani. Policjanci odmówili zbadania ich stanu trzeźwości, tłumacząc brak podstawy prawnej. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, a Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało, że problem istnieje i wymaga pilnych wytycznych. Chodzi o setki takich sytuacji rocznie w całej Polsce.

REKLAMA

Delegacje krajowe i zagraniczne w 2026 roku – rozliczanie, diety, koszty, dokumentacja i inne zawiłości. Kompleksowy przewodnik dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców
10 cze 2026

Delegacje służbowe od lat stanowią jeden z podstawowych elementów funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Spotkania z kontrahentami, udział w szkoleniach, konferencjach, targach branżowych czy realizacja projektów poza siedzibą firmy powodują, że pracodawcy regularnie rozliczają podróże swoich pracowników. W praktyce jednak rozliczenie delegacji nie sprowadza się wyłącznie do wypłaty diety. Obejmuje również zwrot kosztów przejazdów, noclegów, komunikacji miejscowej oraz innych wydatków niezbędnych do wykonania zadania służbowego. Co ciekawe, z możliwości rozliczenia diet mogą korzystać nie tylko pracownicy. W określonych przypadkach prawo podatkowe pozwala również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zaliczyć wartość diet do kosztów uzyskania przychodów. Jest to rozwiązanie, o którym wielu przedsiębiorców nadal nie wie, przez co niepotrzebnie rezygnuje z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania. W tym artykule omawiam obowiązujące w 2026 roku zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz wyjaśniam, jak prawidłowo rozliczyć wyjazdy pracowników i właścicieli firm.
Nie musisz już chodzić po pisma z sądu na pocztę. Od czerwca doręczenia online – sprawdź, jak to włączyć w 5 minut
10 cze 2026

Od 1 czerwca 2026 roku możesz odebrać pismo z sądu prosto na komputer lub telefon – bez wychodzenia z domu, bez kolejek na poczcie i bez awizo w skrzynce. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło e-doręczenia dla wszystkich obywateli i firm. Wystarczy jedno oświadczenie złożone online. To dobrowolne – kto woli papier, zostaje przy tradycyjnej korespondencji. A jak to włączyć?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA