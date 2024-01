Babcia z długami, dziadek w rejestrze dłużników. 6 mld zł długów, bo ZUS wypłaca za mało

Dzień Babci, Dzień Dziadka – 21 i 22 stycznia jest miło i przyjemnie, ale przez pozostałe ponad 360 dni w roku już tak miło nie jest. Co dwudziesta osoba pobierająca emeryturę znajduje się w rejestrze niesolidnych dłużników. Przy czym w przypadku seniorów ta niesolidność to nie efekt złej woli, ale ekonomicznego przymusu. Co do zasady emeryci są najsolidniejszą grupą dłużników, ale dobre chęci to za mało gdy w portfelu pusto – a pytanie brzmi: spłącić dług czy kupić chleb i leki.