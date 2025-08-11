Droższe badanie techniczne samochodu osobowego od września 2025 r. - podwyżka o 50 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie
REKLAMA
REKLAMA
Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował 11 sierpnia 2025 r. na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.
Wiceminister infrastruktury: podwyżka opłat za badania techniczne aut osobowych
- Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister.
Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.
Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 roku. (PAP)
pif/ pad/
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA