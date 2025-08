Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wszystkich balkonów w budynkach wielorodzinnych – czy właściciele mieszkań będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni?

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że wszyscy właściciele nieruchomości z otwartymi balkonami (a więc nie balkonami typu loggia) zostaną zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla balkonu, jeżeli mieszkanie znajduje się w budynku wielorodzinnym. Czy taka zmiana rzeczywiście jest planowana przez ustawodawcę i co na jej temat sądzą Polacy?

Ciężki przedmiot spadający z balkonu a odpowiedzialność właściciela nieruchomości – co na ten temat, mówią aktualnie obowiązujące przepisy?

Zgodnie z art. 75 kodeksu wykroczeń – kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów – podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Mandatem w wysokości 500 zł może zatem zostać ukarany posiadacz balkonu, z którego wypadła np. ciężka donica z kwiatami, wywieszona na balkonowej balustradzie, a nawet posiadacz balkonu z którego taka donica nie wypadła, ale jest ustawiona np. na krawędzi murowanej, balkonowej balustrady, bez żadnego zabezpieczenia.

Kto natomiast dopuści się powyższych czynów w złośliwości lub swawoli – może zostać ukarany karą grzywny w wysokości do 5000 zł, a nawet karą ograniczenia wolności.

„Dosłownie chwila dzieliła przechodnia od tragedii. W piątek po godz. 9 donica zawieszona przy oknie spadła na chodnik przy ul. Piotra Skargi w Głogowie. Tuż przed nosem przechodzącej chodnikiem osoby.” – podaje serwis internetowy „Głogów Nasze Miasto”. Takich przypadków jest jednak znacznie więcej, co dowodzi temu, że obowiązkowe OC dla balkonu, mogłoby rozwiązać problemy niejednego właściciela nieruchomości i poszkodowanego w wyniku takiego wypadku, bowiem – odpowiedzialność sprawcy takiego wykroczenia nie kończy się na uiszczeniu mandatu za niezachowanie należytej ostrożności przy wystawianiu ciężkich przedmiotów na krawędzi balkonu, ale obejmuje również odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę.

Media obiegła informacja odnośnie wprowadzania obowiązkowego ubezpieczenia dla balkonów – czy właściciele nieruchomości poniosą dodatkowe koszty?

W maju br. media obiegły fałszywe informacje odnośnie nowych zakazów i obowiązków wprowadzanych przez ustawodawcę w odniesieniu do otwartych balkonów (ale już nie balkonów typu loggia), znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Rozpisywano się o:

obowiązku posiadania specjalnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla użytkowników balkonów, jak również o wprowadzanych zakazach:

instalowania ciężkich donic z dużymi roślinami w bezpośrednim sąsiedztwie balustrady,

montażu niecertyfikowanych systemów nawadniania,

opierania masywnych mebli ogrodowych o barierki ochronne, a także o

zakazanie użytkowania grilli na balkonach – emisja dymu przedostającego się do więcej niż trzech sąsiednich mieszkań, miała być klasyfikowana jako wykroczenie, za które groziłaby grzywna w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Wszystkie powyższe doniesienia okazały się nieprawdziwe, ale – obecnie obowiązujące przepisy nie pozostają całkowicie obojętne wobec grillowania na balkonach, a ubezpieczenie OC dla balkonów – okazuje się – że w niektórych przypadkach, by się przydało, a nawet – ma ono swoich zwolenników.

Co na temat grillowania na balkonie mówią obecnie obowiązujące przepisy?

Aktualnie (wbrew informacjom, które obiegły internet w maju br.) nie ma przepisu, który wprost zakazywałby grillowania na balkonie. Zakaz rozpalania grilla na balkonach lub tarasach może jednak wynikać z wewnętrznego regulaminu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Nie ulega również wątpliwości, że jest to działanie, które może stwarzać ryzyko pożaru (które stanowi wykroczenie) lub być uciążliwe dla sąsiadów (ze względu na emitowany dym).

Jeżeli grill na balkonie sąsiada i emitowany z tego powodu dym, są dla nas uciążliwe – nie mamy „związanych rąk”

Jeżeli przeszkadza nam grillujący na balkonie sąsiad – w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić czy tego rodzaju aktywności nie zakazuje wewnętrzny regulamin wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli taki zakaz został w nim wprowadzony – należy powiadomić o tym wspólnotę, która może wówczas:

żądać zaprzestania naruszeń,

a w sytuacji, gdy właściciel lokalu będzie wykraczał w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynił korzystanie z innych lokali uciążliwym – może nawet, w trybie procesu, żądać sprzedaży przez niego lokalu w drodze licytacji. Jest to najdalej idąca konsekwencja, jaką może wyciągnąć wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia względem właściciela nieruchomości w przypadku nieprzestrzegania przez niego jej wewnętrznych regulacji.

Ponadto, jeżeli dym pochodzący z balkonu grillującego sąsiada, przedostaje się do naszego mieszkania – swoich praw, możemy dochodzić na drodze powództwa cywilnego z art. 222 par. 2 w zw. z art. 144 kodeksu cywilnego, domagając się zaprzestania naruszeń. W takiej sytuacji, wezwanie policji, może natomiast skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł za tzw. zakłócane spokoju lub porządku publicznego.

Jeżeli policja uzna, że zostały ponadto naruszone przepisy przeciwpożarowe, w wyniku czego może dojść do pożaru lub grillujący nieostrożnie obchodzi się z ogniem – może ukarać sprawcę również za wykroczenia z art. 82 par. 1 pkt 1 i par. 5 kodeksu wykroczeń, za które grozi – kara aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny w wysokości do 5 000 zł lub kara nagany.

Co piąty Polak popiera wprowadzenie obowiązkowego OC dla balkonów

W kwestii nieprawdziwej informacji o wprowadzaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC dla balkonów – okazuje się natomiast, że takie rozwiązanie poparłby co piąty Polak, co świadczy o tym, że – problemy, które miała regulować nieistniejąca ustawa, jednak występują. Jest to wniosek płynący z badania przeprowadzonego w lipcu br. przez Rankomat.pl.1

Z badania tego wynika, że większość Polaków byłaby przeciwna obowiązkowemu ubezpieczeniu balkonu (przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się aż 59% ankietowanych), nie bez znaczenia pozostaje jednak również, że aż 18% badanych poparłoby takie rozwiązanie. Niezdecydowanych było natomiast 23% respondentów.

Wśród zwolenników balkonowego OC aż 53% wskazało na zły stan techniczny balkonów. 44% uznało, że polisa poprawiłaby bezpieczeństwo przechodniów, a 39% – bezpieczeństwo lokatorów. Niektóre powody odwołują się do sfery estetycznej. 35% odpowiedzi respondentów wskazuje, że dzięki polisie OC lokatorzy bardziej dbaliby o swoje balkony, co poprawiłoby wygląd osiedli. 33% twierdzi, że balkony są zagracone, ale to z kolei nie kwestia estetyczna, a bezpieczeństwa – przez większe ryzyko zarwania balkonu. 31% odpowiedzi łączy OC balkonowe z zalewaniem sąsiednich mieszkań. Dzięki polisie miałby zniknąć problem odszkodowań za zalanie mieszkania wodą z balkonu położonego na wyższej kondygnacji.

Dlaczego jesteś za wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia OC balkonu? (Badanie na zlecenie Rankomat.pl) rankomat.pl

Z drugiej strony – OC balkonowe oznaczałoby, zdaniem (większości) ankietowanych niepotrzebny wydatek. Wśród przeciwników takiego rozwiązania przeważa kwestia finansowa, bo aż 51% ankietowanych sprzeciwiających się obowiązkowemu OC dla balkonów uznało, że to kolejne uderzenie lokatorów po kieszeni. 35% jest zdania, że ubezpieczenie powinno pozostać dobrowolne – jak w przypadku całego mieszkania. 34% nie widzi realnego zagrożenia związanego z balkonami, a dla 30% to problem marginalny. Co ciekawe – 27% wskazało, że koszt polisy jest wysoki, ale z drugiej strony prawie tyle samo zapytanych przeciwników balkonowego OC (26%) wolałoby zapłacić za szkody wynikłe z powodu balkonu z własnej kieszeni, zamiast co roku płacić za ubezpieczenie – informuje Rankomat.

Dlaczego jesteś przeciw wprowadzeniu obowiązkowego ubezpieczenia OC balkonu? (Badanie na zlecenie Rankomat.pl) rankomat.pl

Jak wynika z powyższego badania – jest wiele aspektów, które przemawiałyby za wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia OC dla balkonów, ale też nie mniej argumentów przeciw. W gestii ustawodawcy pozostaje zatem, czy zdecyduje się na podjęcie tego – nie do końca jeszcze wiadomo czy doniosłego, ale na pewno wzbudzającego kontrowersje tematu.

1 Rankomat.pl, Balkon jednak z grillem i bez obowiązkowego OC, 17.07.2025 r.

