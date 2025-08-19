Polacy polubili płatności powtarzalne na platformach crowfundingowych

Polacy chętnie wspierają internetowe zbiórki i często robią to regularnie. Dużym ułatwieniem okazało się wdrożenie płatności powtarzalnych, które są sposobem na proste i cykliczne wsparcie bez konieczności pamiętania o przelewach.

Przez lata polski sektor społeczny i tysiące prywatnych inicjatyw funkcjonowały w stanie chronicznej niepewności finansowej. Działalność oparta na jednorazowych, często impulsywnych darowiznach, uniemożliwiała długofalowe planowanie, zatrudnianie ekspertów czy realizację ambitnych, wieloetapowych projektów. Wdrożenie płatności powtarzalnych BLIK na zrzutka.pl to bezpośrednia odpowiedź na ten fundamentalny problem. To technologiczny przełom, który pozwala organizatorom zbiórek przejść od reaktywnego „gaszenia pożarów” do strategicznego, proaktywnego planowania. Pytanie "Czy przetrwamy ten miesiąc?" wreszcie może zostać zastąpione przez: "Co możemy osiągnąć w przyszłym roku?".

Płatności powtarzalne to nie tylko aktualizacja technologiczna – to świadomy akt demokratyzacji dostępu do zaawansowanych narzędzi finansowych. Do tej pory możliwość budowania przewidywalnych, cyklicznych przychodów w oparciu o najnowocześniejsze systemy płatności była przywilejem zarezerwowanym dla największych korporacji i graczy e-commerce. Bariery technologiczne, kosztowe i proceduralne skutecznie odcinały od tych rozwiązań małe fundacje, lokalne stowarzyszenia czy osoby prywatne w potrzebie.

„Jesteśmy pierwszą dużą, uniwersalną platformą crowdfundingową w Polsce, która udostępniła płatności powtarzalne BLIK dla każdego celu – od charytatywnego po osobisty. Postrzegamy ten wynik, blisko 2/3 nowych płatności cyklicznych inicjowanych jest za pomocą nowej metody, jako dowód na to, że wsłuchaliśmy się w realne potrzeby internautów. Chodzi o coś więcej niż płatności - chodzi o ewolucję całej kultury pomagania i wspierania się nawzajem online” – mówi Krzysztof Ilnicki, Wiceprezes zarządu zrzutka.pl. „Przez lata patrzyliśmy, jak najlepsze narzędzia finansowe omijają tych, którzy potrzebują ich najbardziej. My to zmieniamy. Wyrównujemy szanse. Oddajemy w ręce każdej lokalnej fundacji, aktywisty i osoby w potrzebie profesjonalne narzędzie, które pozwala transformować jednorazowe akty hojności w trwały, mający realny wpływ cyfrowy mecenat. To koniec z erą chronicznej niepewności. Zaczyna się czas stabilności, planowania i realnego rozwoju dla całego sektora społecznego w Polsce.” – dodaje Ilnicki z zrzutka.pl.

Już teraz z nowej formy regularnego wsparcia korzystają m.in. takie inicjatywy jak TeamLitewka, ogólnopolska organizacja pożytku publicznego Avalon czy Fundacja Psia Krew, co pokazuje, jak uniwersalne i potrzebne jest to rozwiązanie.

Analiza porównawcza metod płatności cyklicznych na polskich platformach crowdfundingowych i charytatywnych

Platforma Główny profil działalności Dostępne płatności powtarzalne BLIK? Inne metody płatności cyklicznych Kluczowe bariery dla użytkownika zrzutka.pl Szerokoprofilowy crowdfunding (cele osobiste, społeczne, charytatywne) Tak Cykliczne obciążenie karty płatniczej Minimalne; proces oparty na najpopularniejszej metodzie płatności, nie wymaga zakładania konta Pomagam.pl Szerokoprofilowy crowdfunding (cele osobiste, charytatywne) Nie (wg dostępnych danych) Brak Brak wpłat cyklicznych Siepomaga.pl Zbiórki medyczne i charytatywne Nie (wg dostępnych danych) Cykliczne obciążenie karty płatniczej Konieczność podania i przechowywania danych karty; niższy poziom zaufania niż BLIK Patronite Finansowanie twórców (artyści, podcasterzy, YouTuberzy) Tak Karta płatnicza, PayPal Brak barier technologicznych; ograniczony zasięg do niszy twórców; konieczność założenia konta do zarządzania subskrypcją Caritas Polska Działalność charytatywna Nie (wg dostępnych danych) Cykliczne obciążenie karty, zlecenie stałe, polecenie zapłaty Konieczność podania danych karty lub uciążliwy proces ustawiania zlecenia stałego w banku

Metody płatności na platformach crowundingowych

Analiza rynku pokazuje, że duże platformy, w tym bezpośredni konkurenci tacy jak pomagam.pl, w zakresie płatności cyklicznych wciąż pozostają w tyle. Z kolei, Siepomaga.pl czy Caritas Polska opierają swoje modele subskrypcyjne głównie na obciążeniach kart płatniczych lub zleceniach stałych, a pomagam.pl w ogóle nie oferuje tego modelu. Nawet innowacyjny Patronite, choć oferuje BLIK, wymaga od wspierających założenia konta w serwisie. Zrzutka.pl, integrując BLIKA w modelu niewymagającym rejestracji, dokonuje technologicznego skoku, oferując rozwiązanie oparte na najpopularniejszej metodzie płatności w Polsce i eliminując psychologiczną barierę związaną z udostępnianiem danych. Ten ruch pozycjonuje zrzutka.pl jako niekwestionowanego lidera innowacji w kategorii FinTech for Good (technologie dla dobra społecznego).

„BLIK, system stworzony w Polsce, w ciągu 10 lat na stałe wpisał się w codzienne przyzwyczajenia płatnicze Polaków". – komentuje Magdalena Kubisa, Dyrektorka Departamentu Rozwoju Biznesu w BLIK-u. „Błyskawiczna adopcja płatności powtarzalnych na zrzutka.pl to najlepszy dowód na to, że innowacje finansowe dobrze wpisują się w bieżące potrzeby użytkowników. To także sygnał, że zaawansowane rozwiązania FinTech, takie jak płatności powtarzalne, służą nie tylko rozrywce, ale mogą być także skutecznym narzędziem pozwalającym na regularne wspierania inicjatyw społecznych.”- dodaje Kubisa z BLIK-u.

Jak działają płatności powtarzalne?

Nowa funkcjonalność została zaprojektowana z myślą o maksymalnej prostocie, bezpieczeństwie i elastyczności, dając nowe, potężne możliwości zarówno wspierającym, jak i organizatorom zbiórek. Z perspektywy wspierającego: prostota, bezpieczeństwo i pełna kontrola

Proces aktywacji regularnego wsparcia jest niezwykle prosty i opiera się na zaufanym środowisku bankowym.

Jednorazowa aktywacja: Podczas dokonywania wpłaty na zrzutkę wystarczy wybrać opcję „Wesprzyj cyklicznie z BLIK”, podać swój adres e-mail, jednorazowo wpisać kod z aplikacji bankowej i zatwierdzić utworzenie zlecenia w swojej aplikacji. Co kluczowe, podanie adresu e-mail jest wymogiem technicznym transakcji, ale nie jest równoznaczne z założeniem konta w serwisie, co maksymalnie upraszcza cały proces.

Automatyzacja i kontrola: Ta jedna czynność sprawia, że kolejne wpłaty będą realizowane automatycznie. Kluczową zaletą jest fakt, że pełna kontrola pozostaje w rękach wspierającego, bez konieczności zakładania konta na zrzutka.pl. Wszystkie aktywne subskrypcje są widoczne i zarządzalne bezpośrednio w aplikacji mobilnej własnego banku. Oznacza to, że można w dowolnym momencie sprawdzić historię wpłat lub anulować przyszłe płatności. Stanowi to ogromną przewagę psychologiczną nad modelami opartymi na przechowywaniu danych karty płatniczej.

Dla organizatorów zbiórek nowa funkcja to rewolucja w planowaniu. Udostępnienie tej opcji na zbiórce pozwala budować stabilną bazę regularnych darczyńców. Przewidywalne, comiesięczne wpływy umożliwiają realizację długofalowych projektów, zapewnienie ciągłości działania i planowanie budżetu, co jest kluczowe dla powodzenia każdej misji. Na zrzutka.pl wdrożony został model subskrypcyjny. Wspierający deklaruje pomoc stałą kwotą (np. 30 zł miesięcznie), a płatności pobierane są w pełni automatycznie. Jest to idealne rozwiązanie do zapewnienia stabilności finansowej organizacjom o stałych, bieżących potrzebach, takim jak schroniska dla zwierząt, domy dziecka czy projekty długofalowe.