W całej Polsce osoby niepełnosprawne z kodem 12C tracą pkt 7. Wyjaśniło się dlaczego. Bo dzieci umieją się same ubrać i umyć

Konieczność sprawowania opieki – oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;

Komentarz: jeżeli niepełnosprawne dziecko umie samodzielnie wykonywać czynności w zakresie higieny i jedzenia, to WZON uznaje, że - pomimo niepełnosprawności nie ma podstawy do przyznania pkt 7 - jego brak odbiera prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dlatego lekarze pytają się dzieci, czy umieją się samodzielnie ubrać, czy zrobić herbatę.

Konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych – oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.

Komentarz: tu również WZON ocenia stopień zależności dziecka od rodziców w zakresie np. obowiązków szkolnych.