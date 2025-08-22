REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Rower elektryczny dofinansowanie 2025. Sprawdź, jak dostać nawet 4 500 zł dopłaty do e-bike'a

Rower elektryczny dofinansowanie 2025. Sprawdź, jak dostać nawet 4 500 zł dopłaty do e-bike’a

22 sierpnia 2025, 10:20
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Rower elektryczny dofinansowanie 2025. Sprawdź, jak dostać nawet 4 500 zł dopłaty do e-bike’a
Zgarnij nawet 4 500 zł na rower elektryczny! Sprawdź jak dostać dofinansowanie
Shutterstock

Już w 2025 roku rusza program dopłat do rowerów elektrycznych. Na wsparcie mogą liczyć osoby, które zdecydują się na zakup e-bike’a, a wysokość dofinansowania ma sięgnąć nawet 4 500 zł. To część nowej strategii, która ma zachęcić Polaków do korzystania z ekologicznego transportu. Kto dostanie pieniądze i kiedy ruszy nabór? Pierwsze informacje pokazują, że zainteresowanie będzie ogromne. Eksperci prognozują, że pula środków może wyczerpać się błyskawicznie.

Na czym polega program dopłat do rowerów elektrycznych w 2025 roku?

Program Mój Rower Elektryczny ma ruszyć w III kwartale 2025 roku i potrwa do 2029 r. Jego celem jest wsparcie osób, które chcą przesiąść się na ekologiczny transport i obniżyć koszty codziennych dojazdów. Budżet programu wynosi około 50 mln zł, co pozwoli na zakup co najmniej 17 333 e-rowerów. Każdy uczestnik może liczyć na zwrot 50% kosztów zakupu, przy czym maksymalna kwota dopłaty to 2 500 zł w przypadku standardowego roweru elektrycznego oraz nawet 4 500 zł przy zakupie roweru typu cargo lub elektrycznego wózka rowerowego.

To wsparcie trafia w rynek, który dynamicznie rośnie. Segment e-rowerów wart jest już 1,25 mld zł, co stanowi około 25% wartości całego rynku rowerowego w Polsce. W 2023 roku e-rowery odpowiadały za 25% sprzedawanych jednośladów. Średnia cena nowego roweru sprzedawanego w Polsce wynosiła wówczas ok. 3 800 zł, jak podaje portal Infor.pl. Taka kwota sprawia, że dopłata w wysokości kilku tysięcy złotych może realnie przełożyć się na obniżenie progu wejścia do segmentu e‑bike’ów, zwłaszcza tych typu cargo.

Dla kogo i kiedy ruszy program dopłat?

Z dopłat do rowerów elektrycznych będą mogły skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, które zakupią pojazd w okresie od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 r. To istotna zmiana względem pierwotnych założeń, bo początkowo zakładano, że o wsparcie będą mogli ubiegać się również wybrani przedsiębiorcy. Środki mają być wypłacane po zakupie roweru, na podstawie faktury lub paragonu z imieniem i nazwiskiem kupującego. Co ważne, dopłata nie będzie opodatkowana.

Początkowo nabór miał wystartować w II kwartale 2025 r., jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesunęło termin na III kwartał 2025 r. Jak wyjaśnia resort:

Dokumentacja programu jest jeszcze dopracowywana, trwają konsultacje z samorządami i przedstawicielami branży rowerowej. Chcemy, aby warunki były przejrzyste i korzystne zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedawców.

NFOŚiGW wciąż pracuje nad szczegółami regulaminu i zasadami programu. Nie ogłoszono jeszcze źródła finansowania, choć resort wskazuje, że najprawdopodobniej środki pochodzić będą z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Na jaki rower elektryczny można uzyskać dofinansowanie?

Nie każdy e-bike będzie objęty dopłatą. Nawet jeśli jest nowy i kupiony na fakturę, musi spełniać techniczne kryteria określone w programie. W ramach dopłat na rower elektryczny 2025 wyróżniono trzy kategorie pojazdów:

Rower elektryczny
– szerokość do 0,9 m,
– napęd oparty na sile mięśni, ze wspomaganiem elektrycznym uruchamianym podczas pedałowania,
– parametry: napięcie maks. 48 V, moc ciągła do 250 W,
– wspomaganie wyłącza się po osiągnięciu prędkości 25 km/h.
Przykłady: rowery miejskie (np. klasyczne e-bike’i do dojazdów), trekkingowe czy górskie z elektrycznym wspomaganiem.

Rower elektryczny transportowy (cargo)
– szerokość do 0,9 m, przeznaczony do przewozu osób lub ładunków,
– napęd taki sam jak w standardowym e-bike’u (pedałowe wspomaganie elektryczne),
– parametry: do 48 V, moc ciągła do 250 W, wspomaganie do 25 km/h,
– w tej kategorii można uzyskać najwyższą dopłatę – nawet 4 500 zł.
Przykłady: rowery typu long-john z dużą skrzynią z przodu, modele typu longtail z przedłużonym bagażnikiem czy e-cargo dla rodzin z miejscem na dzieci.

Wózek rowerowy z napędem elektrycznym
– szerokość powyżej 0,9 m, zaprojektowany do przewozu rzeczy lub pasażerów,
– musi być wyposażony w pedałowe wspomaganie elektryczne,
– parametry: napięcie ≤ 48 V, moc ciągła ≤ 250 W, wspomaganie do 25 km/h.
Przykłady: trójkołowe wózki rowerowe do przewozu ładunków, rikszowe pojazdy turystyczne czy wózki rowerowe dla osób z ograniczoną mobilnością.

Jakie warunki musi spełniać rower elektryczny, aby otrzymać dofinansowanie?

KryteriumWymaganie

Zgodność z przepisami

Spełnia warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r.

Akumulator

Litowo-jonowy (lub równoważny) o pojemności min. 10 Ah (360 Wh), zabezpieczony przed łatwym wyjęciem.

Zasięg minimalny

Co najmniej 50 km na jednym ładowaniu.

Produkcja

Rower pochodzi od producenta z Unii Europejskiej.

Napęd

Wspomaganie działa tylko podczas pedałowania; brak manetki gazu.

Ładowanie

Możliwość ładowania w standardowym gniazdku domowym.

Wyposażenie

W zestawie oryginalna ładowarka i adapter (jeśli wymagany).

Jazda bez wspomagania

Konstrukcja umożliwia pełne pedałowanie bez silnika.

Ładowność cargo

W przypadku rowerów transportowych (cargo) – minimum 60 kg.

Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniu na rower elektryczny?

Oprócz wymagań technicznych istnieją dodatkowe obowiązki i ograniczenia dla uczestników programu Mój Rower Elektryczny.

Rejestracja i grawerowanie
Każdy pojazd objęty dofinansowaniem musi zostać zarejestrowany w lokalnym komisariacie policji. Na ramie roweru trzeba umieścić trwały grawer w formacie 4 liter i 6 cyfr, który potwierdza wpis do ewidencji.

Oznakowanie naklejką
Przez pierwsze dwa lata użytkowania e-bike musi być oznaczony specjalną naklejką informującą, że zakup został współfinansowany w ramach programu.

Prawo do kontroli
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zakupionego roweru u beneficjenta. Sprawdzeniu może podlegać m.in. zgodność parametrów technicznych z dokumentacją.

Procedura w razie kradzieży
W przypadku kradzieży e-roweru konieczne jest zgłoszenie zdarzenia na policję i doręczenie NFOŚiGW kopii protokołu, aby zachować prawo do dopłaty.

Postępowanie przy uszkodzeniu
Jeżeli rower zostanie uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie, beneficjent musi dostarczyć do NFOŚiGW:

  • dokumentację fotograficzną (min. 5 zdjęć z widocznym numerem ramy),
  • informację o dacie i przyczynie awarii lub wypadku.

Z programu wyłączono:

  • zakup rowerów w leasingu – wniosków nie mogą składać osoby, które nabyły e-bike w tej formie,
  • części zamienne i dodatkowe akcesoria, które nie wchodzą w skład standardowej wersji wybranego modelu.

Pamiętaj, że powyższe założenia to wciąż projekt. Ostateczne warunki programu, w tym źródła finansowania i dokładne terminy naboru, mogą jeszcze ulec zmianie w trakcie konsultacji i prac legislacyjnych.

Źródło: INFOR
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
22 sie 2025

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trafiła właśnie na listę prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jej celem jest przyznanie PIP nowych kompetencji, które pozwolą skuteczniej chronić prawa osób zatrudnionych w Polsce. Dzięki temu projektowi, a docelowo ustawie, możliwe stanie się m.in. ograniczenie nadużyć pracodawców polegających na stosowaniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.
ZUS żąda zwrotu 60 tys. zł zasiłku chorobowego, za przygotowanie mężowi obiadu w czasie zwolnienia lekarskiego. „Zakład zdania nie zmieni, proszę odwoływać się do sądu” – czy zwolnienie lekarskie to więzienie, a w czasie L4 lepiej nie gotować?
22 sie 2025

ZUS zażądał od kobiety zwrotu 60 tys. zł wypłaconego zasiłku chorobowego za to, że w trakcie zwolnienia lekarskiego przygotowywała i zanosiła mężowi obiad do pracy – relacjonuje jedną ze swoich spraw mec. Grzegorz Ilnicki. „Na nic tłumaczenia. Na nic odwołania. Referentka sprawy w ZUS otwarcie oznajmiła, że zakład zdania nie zmieni i „proszę się odwoływać do sąd” – opowiada pełnomocnik. Jaki był finał tej sprawy, a zatem – co wolno, a czego nie wolno podczas podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim i czy w trakcie L4 lepiej nie przygotowywać obiadów, a już na pewno – nie zanosić ich mężowi do pracy?
Czternasta emerytura już w sierpniu? ZUS zdradza, kto dostanie pieniądze szybciej
22 sie 2025

Czternasta emerytura trafi do zdecydowanej większości emerytów i rencistów we wrześniu, ale część seniorów zobaczy dodatkowe pieniądze na swoim koncie jeszcze przed końcem wakacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że dla niektórych osób świadczenie zostanie przekazane już w ostatnich dniach sierpnia. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach otrzyma tzw. „czternastkę” wcześniej.
Emerytury groszowe rosną lawinowo. ZUS wypłaca nawet… 2 grosze miesięcznie
22 sie 2025

Coraz więcej Polaków pobiera tzw. groszowe emerytury – świadczenia niższe niż koszty ich obsługi. W 2024 r. stanowiły już 9 proc. wszystkich wypłat. ZUS przyznaje nawet 0,02 zł, a rząd rozważa wypłaty kwartalne.

Ponad 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają we wrześniu
22 sie 2025

Kryterium dochodowe nie ma znaczenia, a przelew może sięgać nawet ponad 4 tysiące złotych. Po latach próśb i apeli w polskim systemie społecznym wreszcie zostało wprowadzone świadczenie wspierające, program finansowy skierowany do dorosłych z niepełnosprawnościami, potrzebujących codziennego wsparcia. To realne pieniądze, które dają szansę na odmianę. Kolejne wypłaty ruszają już 2 września.
Ł. Krasoń o nowym systemie orzekania o niepełnosprawności. Co z kryterium niesamodzielności? Co ze stopniami niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny)?
21 sie 2025

To dwa podstawowe pytania nurtujące osoby niepełnosprawne - czy nowy system będzie oparty o sprawdzenie rzeczywistej samodzielności osoby niepełnosprawnej (oznacza to niskie świadczenia dla osoby niewidomej czy sparaliżowanej od pasa w dół - osoby te są wysoko samodzielne według osób przyznających świadczenie wspierające). No i co się stanie ze stopniami niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny)? Na dziś nie znamy odpowiedzi na nie.
Czy zagraniczny pracodawca zatrudniający w Polsce pracowników musi wdrożyć PPK?
21 sie 2025

Program PPK został stworzony, aby umożliwić pracownikom regularne gromadzenie środków stanowiących dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Oszczędności w ramach PPK pochodzą z 3 różnych źródeł: od pracownika, od pracodawcy a także od państwa. Obowiązkiem wdrożenia PPK objęci są wszyscy pracodawcy zatrudniający w Polsce pracowników. Nie jest to jednak tylko obowiązek, pracodawcy mogą wykorzystać fakt zapewnienia pracownikom możliwości uczestnictwa w PPK jako element motywacyjny. Wielu pracodawców, stosując pewne obiektywne kryteria (np. staż pracy w firmie), oferuje pracownikom finansowanie dodatkowej składki PPK finansowanej przez zakład pracy. Niewątpliwie, jest to jeden z elementów podnoszących atrakcyjność danego pracodawcy na rynku pracy.
Ministerstwo Finansów: te daniny muszą wzrosnąć aby Polacy byli zdrowsi. Podwyżka akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej od 2026 roku
21 sie 2025

Ministerstwo Finansów informuje, że przedstawiło dwa projekty ustaw dotyczących zdrowia publicznego. Jako pierwsze proponuje aktualizację (czytaj: podniesienie) stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe, co ma na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków jego nadużycia. Ministerstwo Finansów przygotowuje również aktualizację ustawy o zdrowiu publicznym, której celem jest ograniczenie ekonomicznej dostępności napojów słodzonych.

Zasiłek pogrzebowy 2026 – nie tylko podwyżka ale i zmiany w formalnościach, wnioskach, terminie wypłaty
21 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. w przepisach dotyczących zasiłku pogrzebowego zajdą duże zmiany. Najważniejszą jest z pewnością pierwsza od ponad 14 lat podwyżka kwoty zasiłku (z 4 tys. zł do 7 tys. zł). Zmiana ta wynika z ustawy z 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera także mechanizm waloryzacji kwoty zasiłku pogrzebowego i wprowadzi nowy zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu – jeżeli przekraczają wysokość zasiłku pogrzebowego. Ale ponadto podpisana 21 sierpnia 2025 r. kolejna nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmieni od nowego roku zasady i tryb składania oraz rozpatrywania wniosków o zasiłek pogrzebowy. Zajdą również zmiany w zakresie trybu i sposobu wypłaty zasiłku pogrzebowego.
Pułapka w rządowym pilotażu! Firmy zapłacą wyższe podatki i składki
21 sie 2025

Okazuje się, że pracodawca, który skorzysta z pilotażowego programu skróconego czasu pracy, zapłaci większe podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. „To zaskakujące, że nikt z rządu o tym nie uprzedził” – czytamy w dzisiejszym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

