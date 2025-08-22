Zgarnij nawet 4 500 zł na rower elektryczny! Sprawdź jak dostać dofinansowanie

Już w 2025 roku rusza program dopłat do rowerów elektrycznych. Na wsparcie mogą liczyć osoby, które zdecydują się na zakup e-bike’a, a wysokość dofinansowania ma sięgnąć nawet 4 500 zł. To część nowej strategii, która ma zachęcić Polaków do korzystania z ekologicznego transportu. Kto dostanie pieniądze i kiedy ruszy nabór? Pierwsze informacje pokazują, że zainteresowanie będzie ogromne. Eksperci prognozują, że pula środków może wyczerpać się błyskawicznie.

Na czym polega program dopłat do rowerów elektrycznych w 2025 roku?

REKLAMA

Program Mój Rower Elektryczny ma ruszyć w III kwartale 2025 roku i potrwa do 2029 r. Jego celem jest wsparcie osób, które chcą przesiąść się na ekologiczny transport i obniżyć koszty codziennych dojazdów. Budżet programu wynosi około 50 mln zł, co pozwoli na zakup co najmniej 17 333 e-rowerów. Każdy uczestnik może liczyć na zwrot 50% kosztów zakupu, przy czym maksymalna kwota dopłaty to 2 500 zł w przypadku standardowego roweru elektrycznego oraz nawet 4 500 zł przy zakupie roweru typu cargo lub elektrycznego wózka rowerowego.

REKLAMA

To wsparcie trafia w rynek, który dynamicznie rośnie. Segment e-rowerów wart jest już 1,25 mld zł, co stanowi około 25% wartości całego rynku rowerowego w Polsce. W 2023 roku e-rowery odpowiadały za 25% sprzedawanych jednośladów. Średnia cena nowego roweru sprzedawanego w Polsce wynosiła wówczas ok. 3 800 zł, jak podaje portal Infor.pl. Taka kwota sprawia, że dopłata w wysokości kilku tysięcy złotych może realnie przełożyć się na obniżenie progu wejścia do segmentu e‑bike’ów, zwłaszcza tych typu cargo.

Dla kogo i kiedy ruszy program dopłat?

Z dopłat do rowerów elektrycznych będą mogły skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, które zakupią pojazd w okresie od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 r. To istotna zmiana względem pierwotnych założeń, bo początkowo zakładano, że o wsparcie będą mogli ubiegać się również wybrani przedsiębiorcy. Środki mają być wypłacane po zakupie roweru, na podstawie faktury lub paragonu z imieniem i nazwiskiem kupującego. Co ważne, dopłata nie będzie opodatkowana.

Początkowo nabór miał wystartować w II kwartale 2025 r., jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesunęło termin na III kwartał 2025 r. Jak wyjaśnia resort:

Dokumentacja programu jest jeszcze dopracowywana, trwają konsultacje z samorządami i przedstawicielami branży rowerowej. Chcemy, aby warunki były przejrzyste i korzystne zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedawców.

NFOŚiGW wciąż pracuje nad szczegółami regulaminu i zasadami programu. Nie ogłoszono jeszcze źródła finansowania, choć resort wskazuje, że najprawdopodobniej środki pochodzić będą z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na jaki rower elektryczny można uzyskać dofinansowanie?

Nie każdy e-bike będzie objęty dopłatą. Nawet jeśli jest nowy i kupiony na fakturę, musi spełniać techniczne kryteria określone w programie. W ramach dopłat na rower elektryczny 2025 wyróżniono trzy kategorie pojazdów:

REKLAMA

Rower elektryczny

– szerokość do 0,9 m,

– napęd oparty na sile mięśni, ze wspomaganiem elektrycznym uruchamianym podczas pedałowania,

– parametry: napięcie maks. 48 V, moc ciągła do 250 W,

– wspomaganie wyłącza się po osiągnięciu prędkości 25 km/h.

Przykłady: rowery miejskie (np. klasyczne e-bike’i do dojazdów), trekkingowe czy górskie z elektrycznym wspomaganiem.

Rower elektryczny transportowy (cargo)

– szerokość do 0,9 m, przeznaczony do przewozu osób lub ładunków,

– napęd taki sam jak w standardowym e-bike’u (pedałowe wspomaganie elektryczne),

– parametry: do 48 V, moc ciągła do 250 W, wspomaganie do 25 km/h,

– w tej kategorii można uzyskać najwyższą dopłatę – nawet 4 500 zł.

Przykłady: rowery typu long-john z dużą skrzynią z przodu, modele typu longtail z przedłużonym bagażnikiem czy e-cargo dla rodzin z miejscem na dzieci.

Wózek rowerowy z napędem elektrycznym

– szerokość powyżej 0,9 m, zaprojektowany do przewozu rzeczy lub pasażerów,

– musi być wyposażony w pedałowe wspomaganie elektryczne,

– parametry: napięcie ≤ 48 V, moc ciągła ≤ 250 W, wspomaganie do 25 km/h.

Przykłady: trójkołowe wózki rowerowe do przewozu ładunków, rikszowe pojazdy turystyczne czy wózki rowerowe dla osób z ograniczoną mobilnością.

Jakie warunki musi spełniać rower elektryczny, aby otrzymać dofinansowanie?

Kryterium Wymaganie Zgodność z przepisami Spełnia warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. Akumulator Litowo-jonowy (lub równoważny) o pojemności min. 10 Ah (360 Wh), zabezpieczony przed łatwym wyjęciem. Zasięg minimalny Co najmniej 50 km na jednym ładowaniu. Produkcja Rower pochodzi od producenta z Unii Europejskiej. Napęd Wspomaganie działa tylko podczas pedałowania; brak manetki gazu. Ładowanie Możliwość ładowania w standardowym gniazdku domowym. Wyposażenie W zestawie oryginalna ładowarka i adapter (jeśli wymagany). Jazda bez wspomagania Konstrukcja umożliwia pełne pedałowanie bez silnika. Ładowność cargo W przypadku rowerów transportowych (cargo) – minimum 60 kg.

Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniu na rower elektryczny?

Oprócz wymagań technicznych istnieją dodatkowe obowiązki i ograniczenia dla uczestników programu Mój Rower Elektryczny.

Rejestracja i grawerowanie

Każdy pojazd objęty dofinansowaniem musi zostać zarejestrowany w lokalnym komisariacie policji. Na ramie roweru trzeba umieścić trwały grawer w formacie 4 liter i 6 cyfr, który potwierdza wpis do ewidencji.

Oznakowanie naklejką

Przez pierwsze dwa lata użytkowania e-bike musi być oznaczony specjalną naklejką informującą, że zakup został współfinansowany w ramach programu.

Prawo do kontroli

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zakupionego roweru u beneficjenta. Sprawdzeniu może podlegać m.in. zgodność parametrów technicznych z dokumentacją.

Procedura w razie kradzieży

W przypadku kradzieży e-roweru konieczne jest zgłoszenie zdarzenia na policję i doręczenie NFOŚiGW kopii protokołu, aby zachować prawo do dopłaty.

Postępowanie przy uszkodzeniu

Jeżeli rower zostanie uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie, beneficjent musi dostarczyć do NFOŚiGW:

dokumentację fotograficzną (min. 5 zdjęć z widocznym numerem ramy),

informację o dacie i przyczynie awarii lub wypadku.

Z programu wyłączono:

zakup rowerów w leasingu – wniosków nie mogą składać osoby, które nabyły e-bike w tej formie,

części zamienne i dodatkowe akcesoria, które nie wchodzą w skład standardowej wersji wybranego modelu.