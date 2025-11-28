Bez opłaty przejściowej od 2026 roku. Rachunki za prąd od przyszłego roku będą niższe

W roku 2026 nie będzie obowiązku uiszczenia opłaty przejściowej. Rachunki za prąd dla odbiorców będą więc od przyszłego roku niższe. Opłata przejściowa obowiązywała gospodarstwa domowe i firmy.

Bez opłaty przejściowej od 2026 roku

„Ogłasza się, że obowiązek uiszczania opłaty przejściowej wygaśnie w roku 2026” - napisano w obwieszczeniu. Oznacza to, że opłata ta przestanie obowiązywać 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Niższe rachunki za prąd od 2026 roku

„Chcemy, aby energia była łatwiej dostępna, a jej koszty bardziej przewidywalne. Dlatego zdecydowaliśmy o likwidacji opłaty przejściowej – składnika, który nie jest już konieczny dla bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania systemu. Dzięki temu rachunki za prąd będą niższe” - wskazał cytowany w piątkowym komunikacie resortu minister Miłosz Motyka.

Dodano, że decyzja ws. opłaty przejściowej wpisuje się w szerszą strategię ministerstwa, która ma na celu „obniżenie kosztów energii oraz wprowadzenie oszczędności zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw”.

Opłata przejściowa za prąd

Opłata przejściowa, jako składowa opłaty dystrybucyjnej, jest uiszczana w rachunkach za prąd od kwietnia 2009 r. z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT). Opłata miała wygasnąć wraz ze spłatą zobowiązań wobec wytwórców energii wynikających z wcześniejszego rozwiązania KDT.