Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Bez opłaty przejściowej od 2026 roku. Rachunki za prąd od przyszłego roku będą niższe

Bez opłaty przejściowej od 2026 roku. Rachunki za prąd od przyszłego roku będą niższe

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 listopada 2025, 12:21
opłata przejściowa za prąd 2026 niższe rachunki za energię
Opłata przejściowa za prąd 2026 - niższe rachunki za energię
W roku 2026 nie będzie obowiązku uiszczenia opłaty przejściowej. Rachunki za prąd dla odbiorców będą więc od przyszłego roku niższe. Opłata przejściowa obowiązywała gospodarstwa domowe i firmy.

Bez opłaty przejściowej od 2026 roku

„Ogłasza się, że obowiązek uiszczania opłaty przejściowej wygaśnie w roku 2026” - napisano w obwieszczeniu. Oznacza to, że opłata ta przestanie obowiązywać 1 stycznia 2026 r.

Niższe rachunki za prąd od 2026 roku

„Chcemy, aby energia była łatwiej dostępna, a jej koszty bardziej przewidywalne. Dlatego zdecydowaliśmy o likwidacji opłaty przejściowej – składnika, który nie jest już konieczny dla bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania systemu. Dzięki temu rachunki za prąd będą niższe” - wskazał cytowany w piątkowym komunikacie resortu minister Miłosz Motyka.

Dodano, że decyzja ws. opłaty przejściowej wpisuje się w szerszą strategię ministerstwa, która ma na celu „obniżenie kosztów energii oraz wprowadzenie oszczędności zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw”.

Opłata przejściowa za prąd

Opłata przejściowa, jako składowa opłaty dystrybucyjnej, jest uiszczana w rachunkach za prąd od kwietnia 2009 r. z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT). Opłata miała wygasnąć wraz ze spłatą zobowiązań wobec wytwórców energii wynikających z wcześniejszego rozwiązania KDT.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: PAP
Bez opłaty przejściowej od 2026 roku. Rachunki za prąd od przyszłego roku będą niższe
28 lis 2025

W roku 2026 nie będzie obowiązku uiszczenia opłaty przejściowej. Rachunki za prąd dla odbiorców będą więc od przyszłego roku niższe. Opłata przejściowa obowiązywała gospodarstwa domowe i firmy.
