Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS ma bardzo dobrą wiadomość dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Mogą otrzymać wyższą emeryturę

ZUS ma bardzo dobrą wiadomość dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Mogą otrzymać wyższą emeryturę

27 grudnia 2025, 00:17
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, emerytura
ZUS ma bardzo dobrą wiadomość dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Mogą otrzymać wyższą emeryturę
Emeryci, którzy pracowali przed 1999 rokiem, mogą otrzymać wyższą emeryturę z ZUS. Jeśli posiadają dokumenty potwierdzające ich wcześniejsze zatrudnienie, takie jak umowy czy zaświadczenia, mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w ZUS. Oto szczegóły.

Pracowałeś przed 1999 rokiem? ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość! Możesz dostać wyższą emeryturę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek ponownie obliczyć wysokość emerytury, gdy zaistnieją nowe okoliczności. Może to nastąpić, jeśli:

  • Okazało się, że przy pierwszym wniosku nie przedstawiłeś wszystkich dokumentów potwierdzających Twoje wcześniejsze zarobki.
  • Znalazłeś dokumenty, które świadczą o wyższych zarobkach w przeszłości lub obecnie.
  • Po przejściu na emeryturę podjąłeś pracę lub opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 1999 roku każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym posiada indywidualne konto w ZUS. Na tym koncie są ewidencjonowane wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały naliczone lub opłacone po tej dacie. W przypadku osób zatrudnionych, składki te są odprowadzane przez pracodawcę. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie odprowadzają należne składki. Przed rokiem 1999 ZUS nie prowadził indywidualnych kont dla wszystkich ubezpieczonych. W związku z tym, aby obliczyć wysokość kapitału początkowego dla okresów przed 1999 rokiem, często konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków.

Wyższa emerytura. Te dokumenty mogą być potrzebne

Aby dokonać ponownego obliczenia emerytury, niezbędne są zazwyczaj dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej, takie jak świadectwa pracy czy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jeśli brakuje pełnej dokumentacji, ZUS rozpatrzy również dowody pośrednie, np. legitymację ubezpieczeniową z odpowiednimi wpisami, umowy o pracę, angaże czy nawet wyciągi z płac pozyskane z archiwów.

Mogą to być również dokumenty o charakterze wojskowym, takie jak książeczka wojskowa lub zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Dodatkowo, mogą to być wpisy w dowodzie osobistym dotyczące statusu zatrudnienia, informacji o dzieciach oraz inne dokumenty poświadczające przynależność do związków zawodowych lub zeznania świadków, zwłaszcza byłych współpracowników.

Okres studiów podjętych przed 1999 rokiem i ukończonych potwierdza zaświadczenie uczelni, w którym wskazany jest czas trwania nauki oraz jej programowy wymiar. Równie dobrze może posłużyć do tego dyplom lub indeks, jeśli zawierają one odpowiednie informacje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS automatycznie potwierdzi ubezpieczenie osobom, które pracowały w małych firmach (do 20 pracowników), jeśli podadzą w formularzu ERP-6 dokładne dane dotyczące zatrudnienia: okres pracy, nazwę firmy lub imię i nazwisko pracodawcy, adres firmy oraz numer konta płatnika (NKP), jeśli go znają.

Osoby, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą lub były zaangażowane jako współpracownicy w takiej działalności i samodzielnie regulowały związane z tym składki na ubezpieczenie społeczne, zobowiązane są w formularzu ZUS EKP do precyzyjnego wskazania okresu wykonywania tej działalności, dokładnego adresu miejsca jej prowadzenia, numeru konta płatnika składek oraz adresu oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego były kierowane płatności z tytułu tych składek przed rokiem 1999.

Okres pobierania świadczeń z tytułu bezrobocia potwierdza zaświadczenie wystawione przez urząd pracy. Natomiast okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, za który opłacano składki na ubezpieczenia społeczne, dokumentuje zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej. Okres przerwy w zatrudnieniu spowodowany koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi można potwierdzić za pomocą odpisu aktu urodzenia dziecka, lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Okresy składkowe a wyższa emerytura

ZUS wyjaśnia, że okresy składkowe, które mają wpływ na wysokość przyszłej emerytury, to głównie lata spędzone w pracy. Możesz je potwierdzić za pomocą:

  • zaświadczeń wystawionych przez byłych pracodawców,
  • świadectw pracy,
  • legitymacji ubezpieczeniowej z zaznaczonymi okresami zatrudnienia.

Jeśli brakuje nam tradycyjnych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy zaświadczenia, możemy przedstawić inne dowody zatrudnienia, na przykład:

  • umowy o pracę,
  • opinie wystawione przez pracodawców,
  • wpisy w starym dowodzie osobistym,
  • legitymacje służbowe lub związkowe,
  • korespondencję od pracodawcy (np. powołania, zmiany umowy),
  • kopie dokumentów z archiwów zlikwidowanych firm,
  • zeznania osób, które mogą potwierdzić nasz staż pracy.

Zaświadczenie o pracy może wydać:

  • obecny lub były pracodawca na podstawie Twojej dokumentacji personalnej,
  • podmiot, który przejął działalność po Twoim poprzednim pracodawcy (np. nowa firma), również na podstawie Twoich akt.

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia, zwłaszcza jeśli zakład pracy został zlikwidowany, a akta osobowe zaginęły, możliwe jest udowodnienie tych okresów za pomocą zeznań świadków. Szczególnie istotne są zeznania byłych współpracowników. Ta możliwość dotyczy m.in. okresów zatrudnienia sprzed 1991 roku, po 1991 roku w przypadku zniszczenia dokumentacji w wyniku powodzi oraz zatrudnienia młodocianych przed 1975 rokiem, gdy pracodawca nie posiada odpowiednich dokumentów.

Okresy nieskładowe a wyższa emerytura

Okresy pobierania świadczeń takich jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy, a także urlop wychowawczy, mogą być potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy. Okres nauki w szkole wyższej udowodnisz zaświadczeniem uczelni lub dyplomem. Jeśli wychowywałaś dziecko do 4. roku życia i nie pracowałaś, do wniosku dołącz akt urodzenia dziecka i oświadczenie o opiece. Jeśli dziecko wymagało szczególnej opieki, dołącz dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o zasiłku pielęgnacyjnym.

ZUS przypomina:

  • Jeśli pobierasz rentę, nie musisz ponownie dołączać tych samych dokumentów.
  • Decyzje sądu również mogą potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe.

Ponowne przeliczenie emerytury - wniosek

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć w placówce ZUS lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich kopie.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

