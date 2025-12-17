REKLAMA

Dopłata do prądu, gazu i ogrzewania, czyli 300 zł miesięcznie. Dla kogo ten dodatek z ZUS?

Dopłata do prądu, gazu i ogrzewania, czyli 300 zł miesięcznie. Dla kogo ten dodatek z ZUS?

17 grudnia 2025, 10:21
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Dopłata do prądu, gazu i ogrzewania, czyli 300 zł miesięcznie. Dla kogo ten dodatek z ZUS?
1 marca 2025 roku nastąpiło podniesienie wysokości nie tylko emerytur i rent wypłacanych przez ZUS, ale również dodatków do tych podstawowych świadczeń. Wśród nich znajduje się ryczałt energetyczny. To dodatkowe świadczenie jest przeznaczone dla osób, które spełniają ustalone wymagania. Jakie kryteria należy spełnić, aby je otrzymać? Oto szczegóły.

Dodatek do emerytury: ryczałt energetyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poza standardową wypłatą emerytur i rent, oferuje również różnorodne świadczenia dodatkowe, które mają na celu poprawę sytuacji materialnej uprawnionych. Jednym z takich świadczeń, które jest szczególnie istotne dla osób starszych, jest ryczałt energetyczny. To comiesięczne wsparcie finansowe dla seniorów w wysokości 312,71 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów energii. Proces ubiegania się o ten dodatek jest nieskomplikowany i wymaga jedynie złożenia odpowiedniego wniosku.

Charakterystyka i wysokość ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny to miesięczna dopłata od ZUS, mająca na celu obniżenie obciążeń związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz oraz ciepło. Kwota ta jest corocznie waloryzowana w marcu, w tym samym terminie co emerytury i renty, by dostosować ją do aktualnych kosztów życia. Na rok 2025 wysokość ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie. Środki te są przekazywane uprawnionym seniorom wraz z ich podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym, pod warunkiem spełnienia wymaganych kryteriów i złożenia stosownego wniosku w ZUS.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

To comiesięczne świadczenie pieniężne ZUS, mające na celu wsparcie w regulowaniu opłat za media w gospodarstwach domowych, przysługuje wyłącznie osobom należącym do określonych grup. Do uprawnionych zaliczają się: kombatanci, żołnierze przymusowo zatrudnieni w ramach zastępczej służby wojskowej (na przykład w kopalniach lub kamieniołomach), wdowy i wdowcy pobierający świadczenia po kombatantach, a także emerytki i rencistki będące wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Procedura ubiegania się o ryczałt energetyczny

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie wniosku. W tym celu należy udać się do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wypełnić formularz ZUS-ERK, który jest dostępny w placówkach ZUS oraz na oficjalnej stronie internetowej www.zus.pl. Co istotne, nie ma ustalonego terminu na złożenie wniosku, co oznacza, że można to zrobić w dowolnym momencie. Wymagane dokumenty to: decyzja szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca odpowiedni status, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnionych, lub zaświadczenie organu wojskowego dla wdów po żołnierzach zastępczej służby wojskowej.

Możliwość łączenia ryczałtu energetycznego z innymi formami wsparcia

Osoby pobierające ryczałt energetyczny mogą także ubiegać się o dodatkowy bon energetyczny, który jest jednorazową dopłatą do prądu dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Kluczowa różnica między tymi świadczeniami polega na tym, że ryczałt energetyczny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu wnioskodawcy, natomiast bon energetyczny jest uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

