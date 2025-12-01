REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę do prądu i ogrzewania w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?

Seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę do prądu i ogrzewania w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 14:19
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, emerytura, emerytka, seniorka, senior, emeryt
1200 zł dopłaty dla seniorów 60/65+. Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, by otrzymać wsparcie finansowe na prąd i ogrzewanie?
PawelKacperek
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ramach wsparcia dla najuboższych emerytów, rząd planuje wprowadzić nowe świadczenie osłonowe. Oznacza to roczną dopłatę w średniej wysokości 1200 zł dla seniorów po ukończeniu 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) lat. Ma to być forma ochrony przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej i ogrzewania, w tym nowym unijnym obciążeniem ETS2. Oto szczegóły.

rozwiń >

Bon energetyczny: Nowe wsparcie dla najuboższych emerytów

Rząd planuje wprowadzenie bonu energetycznego, czyli nowej dopłaty osłonowej, której głównym celem jest wsparcie najuboższych seniorów w Polsce. Świadczenie to ma pomóc osobom, które ukończyły 60. i 65. rok życia, w pokryciu stale rosnących kosztów energii elektrycznej i ogrzewania, zapobiegając tym samym dramatycznym wyborom między opłaceniem ciepła a zakupem niezbędnych leków.

REKLAMA

REKLAMA

Przyczyna wprowadzenia świadczenia: Tarcza przed ETS2

Nowy program osłonowy jest bezpośrednią reakcją na planowane unijne regulacje, a konkretnie na wprowadzenie tzw. "podatku od ogrzewania" ETS2, związanego z emisją CO₂. Mimo że Polska dąży do opóźnienia wejścia w życie tych przepisów, przygotowuje system wsparcia, aby zabezpieczyć obywateli przed gwałtownymi podwyżkami cen energii, które mogą być wynikiem tej dyrektywy.

Kryteria uprawniające do nowej dopłaty do ogrzewania i prądu

Nowa dopłata do ogrzewania i prądu jest skierowana do seniorów, którzy muszą jednocześnie spełnić trzy istotne kryteria. Po pierwsze, wiek: dotyczy to kobiet po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Po drugie, dochód: miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta nie może przekraczać kwoty 2525 zł brutto. Po trzecie, źródło ciepła: wymagane jest zamieszkiwanie w budynku, w którym wykorzystywane jest indywidualne źródło ciepła oparte na paliwach kopalnych, takich jak na przykład węgiel lub olej opałowy.

Wysokość i obsługa bonu energetycznego

Średnia wysokość tego wsparcia ma wynieść 1200 zł w skali roku. Pieniądze te mają być wypłacane w ratach kwartalnych, co przekłada się na około 300 zł co trzy miesiące, zapewniając tym samym realne odciążenie budżetów najbardziej potrzebujących osób. Za obsługę i wypłatę dopłat odpowiedzialny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdzie seniorzy będą musieli składać wnioski podlegające weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów dochodowych.

REKLAMA

Harmonogram i terminy składania wniosków o bon energetyczny

Obecny nabór wniosków jest już zamknięty. Choć początkowo rozważano start programu w 2025 roku, rząd potwierdził, że realne rozpoczęcie nowego programu osłonowego nastąpi najwcześniej w 2027 roku, po jego oficjalnym ogłoszeniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1200 zł dopłaty dla seniorów 60/65+ - podsumowanie

Obecnie planowane są dwie główne formy wsparcia w postaci bonu energetycznego, które mogą dotyczyć seniorów, choć tylko jedna z nich jest w fazie realizacji na rok 2024. W kontekście kwoty 1200 zł, najbardziej istotny jest planowany, stały program wsparcia. Rząd planuje wprowadzenie specjalnego bonu energetycznego dla seniorów, który ma wynosić średnio 1200 zł rocznie. Jest on dedykowany kobietom po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyznom po 65. roku życia. Świadczenie to miałoby być wypłacane w czterech kwartalnych ratach, po około 300 zł każda. Kluczowym kryterium jest kryterium dochodowe, zgodnie z którym miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym seniora nie może przekraczać 2525 zł brutto. Co ważne, program ten ma dotyczyć osób mieszkających w budynkach wyposażonych w indywidualne źródło ciepła wykorzystujące paliwa kopalne (np. węgiel, olej opałowy). Obsługą tego świadczenia ma zająć się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a jego start jest przewidziany najwcześniej na 2027 rok. Podsumowując, bon o wartości 1200 zł rocznie, skierowany stricte do seniorów jako stałe wsparcie, jest jeszcze na etapie planowania i ma wejść w życie dopiero w 2027 roku.

Powiązane
ZUS zdradził, ile wynosi emerytura dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy. Oto kwota
ZUS zdradził, ile wynosi emerytura dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy. Oto kwota
Nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce. Rząd wycofa się z waloryzacji emerytur i rent? Jaka forma wspierania seniorów zostanie wprowadzona?
Nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce. Rząd wycofa się z waloryzacji emerytur i rent? Jaka forma wspierania seniorów zostanie wprowadzona?
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Renta alkoholowa w 2026 roku. Jakie świadczenia i wsparcie finansowe przysługują osobom uzależnionym?
01 gru 2025

W Polsce mało kto mówi o tym głośno, ale osoby z problemem alkoholowym mogą otrzymywać pieniądze od państwa i to całkowicie zgodnie z prawem. Choć oficjalnie nie istnieje pojęcie renty alkoholowej, w praktyce tysiące osób uzależnionych dostaje świadczenia, takie jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, dopłaty mieszkaniowe i 500+ dla osób niesamodzielnych. Sprawdź, komu naprawdę przysługuje wsparcie państwa.
ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku. Kogo dotyczy?
01 gru 2025

Choć seniorzy mogą pobierać przysługujące im świadczenia i jednocześnie być aktywni zawodowo, to jednak muszą przestrzegać określonych reguł. Limity, które są dla nich ważne, zmieniają się co 3 miesiące. Nieuwaga może oznaczać potrącenie nawet ponad 900 zł.
Odzyskaj setki tysięcy złotych ze spłaconego kredytu w euro lub we frankach - nawet jeśli już sprzedałeś swoje mieszkanie!
01 gru 2025

Według raportów banków rzesza uśpionych klientów ma prawdo dochodzenia roszczeń, których skala jest ogromna. Według raportów banków tylko niewielki procent dawnych klientów, którzy spłacili kredyt hipoteczny w euro lub frankach szwajcarskich a nieruchomość sprzedali, planuje wystąpić o zwrot nieprawidłowo naliczonych rat. To rzesza uśpionych kredytobiorców, mająca prawo do dochodzenia roszczeń o ogromnej skali. Zgodnie bowiem z wyrokami TSUE każdy, kto podpisał umowę kredytową we frankach lub euro w latach 2005-2011, może ubiegać się o odzyskanie często nawet setek tysięcy złotych. Jest więc o co walczyć!
BHP czyli stare problemy kierownika budowy i nowe wyzwania na placu budowy
01 gru 2025

Problemy kierownika budowy to nie tylko BHP. W dzisiejszych czasach kierownik musi ciągle poszerzać wiedzę i godzić obecność pracowników różnych narodowości i religii na jednej budowie. Do tej dochodzą konflikty z inwestorami i negatywne nastawienie do deweloperów przy oddawaniu obiektu do użytkowania.

REKLAMA

ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
01 gru 2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?
01 gru 2025

W 2026 roku świadczenie wspierające będzie przysługiwało szerszej grupie odbiorców. Od 1 stycznia rozpoczyna się bowiem ostatni etap wejścia w życie tego świadczenia. Oznacza to, iż w świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.
Renta wdowia 2025: terminy wypłat, kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie. Kluczowa data to 1 lipca 2025 r.
30 cze 2025

Już 1 lipca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. Jest to kluczowa data, gdyż część uprawnionych otrzyma wtedy świadczenie. Jak poinformował na swojej stronie internetowej ZUS pozostałe terminy wypłaty renty wdowiej to: 6-go, 10-go, 15-go, 20-go i 25-go dnia miesiąca.
Lekki, umiarkowany i znaczny stopień. Jakie przywileje, prawa i obowiązki ma pracownik
01 gru 2025

W Polsce pracują tysiące osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo daje im realne przywileje, krótszy dzień pracy, dodatkowe urlopy, płatne wyjazdy na rehabilitację i pełną ochronę przed nocnymi zmianami. Wielu pracowników o tym nie wie. Tymczasem obowiązujące przepisy mogą odmienić ich życie zawodowe dosłownie z dnia na dzień. Trzeba tylko wiedzieć, że istnieją i je wyegzekwować od pracodawcy.

REKLAMA

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie
01 gru 2025

Czy działalność nierejestrowana to forma zarobkowania, z której może skorzystać również cudzoziemiec? Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się zmieniły. O czym trzeba obecnie pamiętać? Przede wszystkim o odpowiednim tytule pobytowym.
Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była od dawna postulowana
01 gru 2025

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA