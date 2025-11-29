REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą. Jak i gdzie to załatwić?

Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą. Jak i gdzie to załatwić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 listopada 2025, 07:49
Maja Retman
Maja Retman
bank kredyt
bank kredyt
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące koszty życia coraz mocniej dają się we znaki polskim rodzinom. Podwyżki cen energii, nieustanna inflacja oraz rosnące raty kredytów mieszkaniowych sprawiają, że ci, którzy zaciągnęli pożyczki na własne cztery ściany balansują na granicy finansowej wydolności. Niewielu jednak wie, że istnieje realna forma pomocy, która może uchronić ich przed poważnymi kłopotami. To Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Coraz wyższe koszty życia i problem z ratami

Wzrost rachunków za prąd i gaz, a także inflacja zjadająca kolejne części wypłat to trudności, do których wiele osób zdążyło się już przyzwyczaić. Jednak w chwili, gdy na barkach dodatkowo spoczywa kredyt hipoteczny, sytuacja staje się wyjątkowo wymagająca. Ci, którzy znaleźli się na finansowym zakręcie, często nie zdają sobie sprawy, że od 2016 roku mogą liczyć na wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, utworzonego specjalnie z myślą o takich przypadkach.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kto może skorzystać z pomocy Funduszu

Program skierowany jest do kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać wsparcie, wystarczy spełnić co najmniej jeden z trzech warunków określonych w ustawie.

Po pierwsze, pomoc przysługuje tym, których rata kapitałowo-odsetkowa kredytu mieszkaniowego przekracza czterdzieści procent dochodu całego gospodarstwa domowego.

Po drugie, wsparcie obejmuje również te gospodarstwa, których miesięczny dochód po odjęciu kosztów obsługi kredytu nie przekracza dwuipółkrotności kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego to obecnie tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych, natomiast w przypadku gospodarstwa wieloosobowego obowiązuje limit tysiąca pięciuset złotych na osobę.

REKLAMA

Po trzecie, o pomoc mogą ubiegać się także ci, którzy sprzedali lub zamierzają sprzedać nieruchomość nabytą na kredyt, ale środki ze sprzedaży nie wystarczają na całkowitą spłatę zobowiązania. Co istotne, z Funduszu mogą korzystać zarówno kredytobiorcy zadłużeni w złotówkach, jak i ci, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Program obejmuje również osoby, które w przeszłości korzystały z wakacji kredytowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz zapewnia wsparcie przez okres nie dłuższy niż czterdzieści miesięcy, a wysokość udzielanej pomocy ustalana jest na podstawie indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Kwota miesięcznego wsparcia nie może jednak przekroczyć trzech tysięcy złotych.

W przypadku sprzedaży domu lub mieszkania zaciągniętego na kredyt, gdy uzyskana kwota nie pokrywa całego długu, możliwe jest złożenie wniosku o pożyczkę na spłatę pozostałego zadłużenia. Maksymalna wysokość takiej pożyczki wynosi sto dwadzieścia tysięcy złotych.

Zobacz również:

Gdzie i jak złożyć wniosek

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składa się bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. W przypadku starania się o pożyczkę na spłatę zadłużenia, konieczne jest dostarczenie umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu czternastu dni od jej zawarcia.

Osoby planujące dopiero sprzedaż mieszkania lub domu mogą wystąpić do banku o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia pożyczki. Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Powiązane
Zmiany w rachunkach za prąd. Podwyżka jakiej dotąd nie było. Tak pójdą w górę miesięczne wydatki za energię
Zmiany w rachunkach za prąd. Podwyżka jakiej dotąd nie było. Tak pójdą w górę miesięczne wydatki za energię
Pilny komunikat ZUS. Czas tylko do 30 listopada na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną
Pilny komunikat ZUS. Czas tylko do 30 listopada na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną
Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu
Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą. Jak i gdzie to załatwić?
29 lis 2025

Rosnące koszty życia coraz mocniej dają się we znaki polskim rodzinom. Podwyżki cen energii, nieustanna inflacja oraz rosnące raty kredytów mieszkaniowych sprawiają, że ci, którzy zaciągnęli pożyczki na własne cztery ściany balansują na granicy finansowej wydolności. Niewielu jednak wie, że istnieje realna forma pomocy, która może uchronić ich przed poważnymi kłopotami. To Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.
760 plus w 2026 roku - te pieniądze może przegapić mnóstwo Polaków
28 lis 2025

W dobie powszechnej cyfryzacji, gdy Internet stał się nieodłącznym elementem codziennego życia milionów Polaków, niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że koszty związane z dostępem do sieci mogą realnie obniżyć nasz roczny podatek. Ulga internetowa, choć funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od lat, wciąż pozostaje jedną z najbardziej niedocenianych i niewykorzystywanych form ulg podatkowych. Według szacunków ekspertów, tysiące podatników co roku tracą możliwość odzyskania nawet 760 złotych, po prostu nie wiedząc o istnieniu tego rozwiązania lub nie rozumiejąc zasad jego działania. To ukryte 760 plus, z którego możesz skorzystać po spełnieniu warunków.
Oferta biznesowa dla firm: Paczkomat® InPost jako klucz do szybkiej i wygodnej dostawy
28 lis 2025

Klienci kupują online przede wszystkim dla wygody, a szybka dostawa i odbiór to dziś standard. Punkty odbioru stały się naturalnym wyborem, a Paczkomat® InPost przewodzi w tej kategorii. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, oferta biznesowa InPost to prosty sposób na obniżenie kosztów i zwiększenie satysfakcji kupujących. Sprawdź, dlaczego warto i jak zrobić to dobrze.
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
28 lis 2025

Dla większości z nas to kraje widziane raczej na wakacyjnych zdjęciach niż w kontekście polskiego przemysłu. A jednak właśnie tam obywatele płacą banknotami wyprodukowanymi w > Polsce. I nie chodzi o druk, ale o pełną produkcję. O to, jak powstają > te banknoty i dlaczego świat tak chętnie zamawia je w Warszawie, > opowiadała Grażyna Rafalska, dyrektor Biura Sprzedaży Polskiej > Wytwórni Papierów Wartościowych.

REKLAMA

Ta branża przeżyje prawdziwy boom w 2026 roku
28 lis 2025

Producenci kasków rowerowych zacierają ręce. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 27 listopada 2025 roku nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek noszenia kasków przez dzieci do 16. roku życia podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innych urządzeniach transportu osobistego. Co to oznacza dla rodziców, branży i bezpieczeństwa najmłodszych?
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
28 lis 2025

Coraz więcej osób odkrywa, że codzienne dolegliwości, które latami bagatelizowali, uporczywy ból kręgosłupa, migreny, pogarszający się wzrok, niedosłuch czy objawy depresji, mogą być podstawą do orzeczenia o niepełnosprawności. W 2026 roku procedura wciąż jest prosta, ale decydują szczegóły: dokumentacja, ciągłość leczenia i wpływ objawów na życie. Sprawdź, czy Twoje symptomy mogą dać Ci prawo do świadczeń i wsparcia.
ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie
28 lis 2025

ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy nie tylko w przypadku poważnych chorób, takich jak schorzenia serca czy nowotwory, ale również z powodu depresji i chorób dermatologicznych. Oto szczegóły.

Przedmieścia w natarciu – coraz więcej Polaków wybiera życie poza miastem
28 lis 2025

Ceny mieszkań w największych miastach osiągnęły poziom, który dla wielu osób – zwłaszcza korzystających z kredytu – stał się nieosiągalny. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że wystarczy wyjechać kilkanaście kilometrów za miasto, by podobne lokum kupić nawet o jedną trzecią taniej.

REKLAMA

Czy Twoje dziecko albo wnuk jest na tej liście? Jak rządowy projekt budzi poważne wątpliwości w świetle prawa do prywatności i RODO. Miliony danych będą przetwarzane bezpodstawnie?
28 lis 2025

W dobie cyfryzacji, gdzie dane stały się pewnego rodzaju walutą, a ich ochrona fundamentalnym prawem, każdy nowy projekt rządowy zakładający gromadzenie informacji o obywatelach, a zwłaszcza o dzieciach, podlega szczegółowej analizie. Ostatnio inicjatywa ustawodawcza, która na pierwszy rzut oka wydaje się szlachetna – promocja sportu i dbałość o kondycję fizyczną najmłodszych – stała się przedmiotem ostrej krytyki ze strony najwyższego organu nadzorczego w Polsce, w tym zakresie. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w specjalnym piśmie wyraził głębokie zaniepokojenie planami rozszerzenia centralnej ewidencji uczniów, wskazując na szereg poważnych uchybień, które mogą prowadzić do masowego i niezgodnego z prawem przetwarzania milionów wrażliwych danych.
Buspasy dostępne dla tych pojazdów aż do końca 2027 roku
28 lis 2025

Kierowcy pojazdów elektrycznych zachowają kluczowy przywilej przez kolejne dwa lata. Ustawa podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego gwarantuje możliwość korzystania z buspasów do 31 grudnia 2027 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA