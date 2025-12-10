REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Trzeba sprawdzić czy te pieniądze wam się należą. Wypłaty ruszyły w grudniu

Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Trzeba sprawdzić czy te pieniądze wam się należą. Wypłaty ruszyły w grudniu

10 grudnia 2025, 06:42
Maja Retman
Maja Retman
Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu
Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu
Shutterstock

Były rozmowy, były apele… po latach oczekiwań wreszcie pojawiło się świadczenie, które nie tylko zasila domowy budżet, lecz przede wszystkim daje dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poczucie sprawczości i realnego wsparcia. To ponad 4 tysiące złotych, co miesiąc. Najnowsza tura wypłat ruszy w grudniu.

Na świadczenie wspierające mogą liczyć dorośli z niepełnosprawnościami, którzy wymagają stałej pomocy w codziennych czynnościach. To pierwszy od dawna program finansowego wsparcia, który nie uzależnia wypłat od sytuacji materialnej, oszczędności czy dochodów. Liczy się wyłącznie faktyczne zapotrzebowanie na pomoc. Wysokość świadczenia może sięgać nawet 4133 złotych miesięcznie. Kolejne wypłaty ruszą 2 grudnia.

Bez progów dochodowych, bez zbędnej biurokracji

Świadczenie wspierające skierowane jest do pełnoletnich osób, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i potrzebują stałej lub długotrwałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi o czynności podstawowe – takie, które dla jednych są proste i rutynowe, a dla innych znacząco utrudnione lub wręcz niemożliwe do wykonania bez wsparcia.

Program jest elastyczny i opiera się na indywidualnej ocenie potrzeb. To oznacza, że zamiast sztywnych tabel, liczy się realna sytuacja danej osoby. Dopiero na tej podstawie przyznawana jest wysokość świadczenia.

Zobacz również:

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 roku? Szczegółowe kwoty

Wysokość wsparcia wyliczana jest na podstawie aktualnej kwoty renty socjalnej. Po waloryzacji marcowej w 2025 roku wynosi ona 1878,91 zł. Na jej bazie określa się wysokość świadczenia, zależną od liczby punktów przyznanych podczas oceny potrzeby wsparcia. Stawki przedstawiają się następująco:

  • 751,56 zł – przy wyniku 70–74 punktów,
  • 1127,35 zł – przy 75–79 punktach,
  • 1503,13 zł – przy 80–84 punktach,
  • 2254,69 zł – przy 85–89 punktach,
  • 3382,04 zł – przy 90–94 punktach,
  • 4133,60 zł – przy najwyższym przedziale 95–100 punktów.

To już nie symboliczna kwota. To pieniądze, które pozwalają planować codzienność, a nie jedynie ją doraźnie łatać.

Procedura przyznania świadczenia

Proces uzyskania świadczenia składa się z dwóch metodicznie uporządkowanych kroków. Najpierw należy zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który przeprowadza ocenę potrzeby wsparcia i przyznaje punkty od 70 do 100.

Dopiero mając decyzję WZON, można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia wspierającego. Wniosek można przekazać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS lub złożyć go w formie papierowej w placówce ZUS. Dla wielu osób z ograniczoną mobilnością możliwość złożenia wniosku online to duże ułatwienie.

Zobacz również:

Kto może się ubiegać o świadczenie? Warunki uczestnictwa w programie

Program obejmuje osoby, które ukończyły 18 lat, uzyskały wymaganą liczbę punktów w ocenie potrzeby wsparcia, są obywatelami Polski lub państw członkowskich UE/EFTA, a jeśli pochodzą spoza tych obszarów – przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do rynku pracy. Warunkiem jest również zamieszkanie na terytorium Polski w momencie ubiegania się o świadczenie.

Świadczenia wspierające. Terminy wypłat

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc przez ZUS, który przewidział dziesięć terminów przekazywania środków: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Data przydzielana jest automatycznie przy pierwszej wypłacie i pozostaje stała do końca pobierania świadczenia. Jeśli któryś z terminów przypada na dzień wolny od pracy, środki trafiają do świadczeniobiorcy wcześniej, zazwyczaj w ostatnim dniu roboczym przed świętem.

Pieniądze są wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez osobę pobierającą świadczenie. Dla wielu jest to rozwiązanie niezwykle wygodne, zwłaszcza gdy poruszanie się lub obsługa codziennych spraw wymaga wsparcia innych.

Eksperci oceniają: krok naprzód, ale wciąż dużo do zrobienia

Świadczenie wspierające jest oceniane jako ważny i potrzebny element systemu wsparcia. Eksperci jednak podkreślają, że choć sam program jest korzystny, to proces orzekania o niepełnosprawności wciąż wymaga gruntownego uproszczenia. Wiele osób nadal mierzy się z długim oczekiwaniem i niejednoznacznością procedur.

Specjaliści zwracają uwagę na konieczność lepszej koordynacji różnych form pomocy, aby system działał spójnie i odpowiadał na szerokie potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Codzienność, którą trzeba wspierać

Dla wielu rodzin te środki to nie luksus, lecz codzienna konieczność. Pieniądze przeznaczane są na rehabilitację, zakup leków, sprzęt medyczny, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością czy zatrudnienie asystenta. Dla samych beneficjentów to często pierwszy krok do większej samodzielności i aktywności społecznej.

Zobacz również:

Waloryzacja – tarcza przed inflacją

Świadczenie wspierające będzie corocznie waloryzowane, co ma zabezpieczyć je przed realnym spadkiem wartości w związku z rosnącymi kosztami życia.

Najważniejsze jednak jest jedno: nie warto zwlekać. Procedura zaczyna się w WZON, a kończy w ZUS, a każdy dzień opóźnienia to dzień bez wsparcia, które może odmienić codzienność.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

