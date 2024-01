Obligacje oszczędnościowe: w lutym 2024 będzie niższe oprocentowanie, ostatnie dni na kupno z większym zyskiem

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa to sposób na bezpieczne oszczędności z gwarancją nie gorszą niż lokata w banku, a na dodatek te długookresowe dają gwarancję zysku a nie tylko zachowania kapitału bez utraty wartości. Znamy już ofertę lutową i jest mniej korzystna, co oznacza, że kto ma w planach zainwestowanie w te papiery wartościowe nie powinien zwlekać i skorzystać z oferty styczniowej, kupując obligacje do środy 31 stycznia.

Obligacje oszczędnościowe: w lutym niższe oprocentowanie, ostatnie dni na kupno z większym zyskieObligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w ofercie lutowej dają mniej korzystne warunki oszczędzania niż te dostępne w styczniu. Chodzi przede wszystkim o najpopularniejsze, zwane obligacjami antyinflacyjnymi: trzyletnie i czteroletnie.

REKLAMA

Obligacje oszczędnościowe 2024: czy zawsze dają zyski

Obligacje o tak zwanym dłuższym okresie zapadalności, a więc między innymi trzy- i czterolatki są dostosowywane do aktualnych warunków – inflacja, stopy procentowe – choć tylko w pierwszym okresie oszczędzania. Dalej bowiem – w drugim roku i następnych latach – dają kupującym gwarantowaną premię.

W przypadku obligacji czteroletnich jest to 1,25 proc. ponad bieżącą inflację (a więc dla kupowanych teraz: inflację z lat 2025-2027).

REKLAMA

Z kolei obligacje trzyletnie mają stałe oprocentowanie – takie jak w dniu zakupu obowiązuje przez całe trzy lata, a bonus polega na tym, że odsetki dopisywane są od razu po roku do kapitału i dalej dają zysk jako tak zwane odsetki od odsetek.

Za to jeśli inflacja będzie spadać, co jest wysoce prawdopodobne, to to ryzyko jest opłacalne, jeśli np. dla obligacji kupionych teraz inflacja w styczniu 2027 r. wyniesie 3 proc., to zysk za trzeci rok będzie też na poziomie ponad 3 procent.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W obu przypadkach zysk jest pewny – obligacje czteroletnie lub z niewielkim ryzykiem – obligacje trzyletnie nie dałyby zarobić gdyby wróciła inflacja wyższa niż 6 procent.

Obligacje oszczędnościowe: dlaczego lepsze od lokat

Na pewno lepsze od lokat są przy oszczędzaniu dłuższym niż przez trzy miesiące.

REKLAMA

Poza gwarancją pewnego zysku – zachowanie kapitału plus gwarantowane odsetki lub bonus – obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa mają same przewagi nad lokatami w bankach.

Po pierwsze lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro, podczas gdy takiej granicy nie ma w przypadku obligacji oszczędnościowych; czy zainwestujemy 100 zł w jedną obligację czy milion złotych w wiele, cały kapitał jest gwarantowany przez Skarb Państwa.

Po drugie – kluczowe jest te 100 zł, tyle wynosi wartość jednej obligacji, niezależnie czy jest to obligacja trzymiesięczna czy dziesięcioletnia. W przypadku lokat w banku, by uzyskać korzystne oprocentowanie zazwyczaj trzeba wpłacić określoną minimalną kwotę, liczoną w tysiącach złotych, a i górna granica lokaty, zwłaszcza korzystniejszej od standardowej, też jest ograniczana co do wysokości.

Po trzecie – inne warunki są zbliżone, choć znów w przypadku obligacji zawsze takie same, a przy lokatach zróżnicowane. Obligacje można kupić i odsprzedać online nie wychodząc z domu, bez znaczenia jest z jakiego konta za nie zapłacimy, podczas gdy dla najkorzystniejszych lokat trzeba zakładać specjalne konto, z czym wiążą się dodatkowe opłaty obniżające rentowność przedsięwzięcia.

Obligacje oszczędnościowe: dlaczego 3- i 4-letnie lepiej kupić w styczniu niż w lutym

A teraz czas na porównanie ofert. Ci, którzy kupują obligacje w ostatnie dni miesiąca mają pewną przewagę nad resztą – znają warunki kupna obligacji z bieżącej oferty oraz z oferty obowiązującej w kolejnym miesiącu.

To porównanie oferty Ministerstwa Finansów ze stycznia i lutego 2024 r. jednoznacznie wskazuje, że korzystniej jest kupić obligacje trzyletnie albo czteroletnie w styczniu. Dlaczego? W obu przypadkach styczniowa inwestycja daje więcej zarobić niż lutowa, Porównajmy.

Obligacje trzyletnie z oferty styczniowej 2024 są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,40% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Jak widać lutowe gwarantują oprocentowanie niższe o 0,1 proc.

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Te z oferty styczniowej 2024 mają oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,65%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Czterolatki z oferty lutowej: oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Jak widać, podobnie jak w przypadku trzylatek oprocentowanie jest niższe o 0,1 proc.