Podatek od prezentów ślubnych 2024. Urząd skarbowy kontroluje pary młode zaczynając od konta bankowego i żąda zapłaty

Karnawał to jeden z tych okresów w roku, na które planowane jest wiele ślubów i odbywa się wiele hucznych wesel. A jak wesele, panna młody i pan młody, to goście weselni mają obowiązek odwdzięczenia się za zaproszenie na huczną zabawę w postaci prezentów ślubnych. Jedni w kopertach obdarowują młodą parę gotówką, inni przedmiotami – od coraz modniejszych sztabek złota w wersji mini poczynając, to tradycyjne sprzęty domowe. Swój udział w tym wszystkim chce mieć też fiskus, a prawo do daniny dają mu przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Kiedy więc trzeba po weselu rozliczyć się nie tylko z jego organizatorami lub obsługą, ale i z fiskusem. Ile podatku trzeba zapłacić od prezentów – i czy od wszystkich? REKLAMA Podatek od prezentów ślubnych 2024: kiedy trzeba zapłacić REKLAMA Na szczęście podatek od darowizn jest tak skonstruowany, że z każdym wręczającym prezent przed fiskusem rozliczamy się oddzielnie. Co najwyżej jeśli jest to w miarę bliska lub zaprzyjaźniona osoba, która obdarowuje nas często także przy innych okazjach niż ślub, sumujemy wartość wszystkich darowizn, z tą ślubną włącznie, za okres minionych lat. Co ważne są też ściśle określone kwoty wolne od podatku. Dopiero więc gdy te kwoty graniczne wyliczane oddzielnie dla każdego darczyńcy zostaną przekroczone, pojawia się obowiązek zapłaty podatku – znów, na szczęście, nie od całości, ale od nadwyżki ponad tę kwotę wolną.

I jeszcze ważna rzecz, wysokość podatku ponad tę kwotę zwolnioną liczona jest według skali – a właściwie skal, bo dla trzech różnych grup pokrewieństwa są trzy różne skale – zaś sam podatek może wynieść, w zależności od tego stopnia pokrewieństwa, od 5 do nawet 20 procent. Kiedy od prezentu ślubnego w 2024 r. zapłacisz 20 procent podatku Kolejna dobra wiadomość jest taka, że w 2023 r. zostały podwyższone kwoty wolne od podatku. Co prawda dla trzeciej grupy podatkowej, do której kwalifikuje się największa część gości weselnych nie za bardzo – z 4 902 zł do 5 733 zł, ale też i ci weselni goście akurat rzadko dają prezenty przekraczające tę wartość.

I to nawet, jeśli zsumujemy je z innymi podarunkami z okazji urodzin, imienin i innych okoliczności z całych pięciu lat. Ale jeśli już tak się zdarzy, to policzmy, ewentualnie zsumujmy, podatek zapłaćmy, nie czekając aż wezwie nas do tego fiskus. Tu też ze względu na brak pokrewieństwa stawki są wyższe: zaczyna się od 12 proc. ponad 5 733 zł, a od nadwyżki 20 556 zł należy już się fiskusowi 20 procent. Dalszy ciąg materiału pod wideo Podatek od prezentów ślubnych: wszystko co trzeba wiedzieć Aktualnie zgodnie z art. 9 ustawy o spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (przed zmianą w ub.r. było to 9 637 zł);

27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej podatkowej (przed zmianą w ub.r. było to 7 276 zł);

5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej podatkowej (przed zmianą w ub.r. było to 4.902 zł). Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; do grupy III – innych nabywców. REKLAMA Zstępnymi określa się wszystkich potomków danej osoby fizycznej. Co ważne, w świetle prawa potomkami są nie tylko biologiczne dzieci, naturalne wnuczęta, prawnuczęta, itd. Do zstępnych zalicza się także dzieci adoptowane (przysposobione), jak również dzieci uznane za własne oraz dzieci pochodzące spoza małżeństwa. Mianem wstępnych określa się osoby blisko spokrewnione ze zmarłym lub testatorem, które należą do wcześniejszego pokolenia, i od których wywodzi się zmarły lub testator. Innymi słowy, wstępnymi są przodkowie, czyli: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd. Co ważne: jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok. Ponadto od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2023 r., poz. 1774)