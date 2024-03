Długi w rodzinie: szwagra wpisz do rejestru dłużników, teściową zgłoś do komornika

Teściową zresztą też możesz wpisać do rejestru niesolidnych dłużników, podobnie jak szwagra i innych członków rodziny czy osoby całkiem obce. Wystarczy udokumentować, że mają względem ciebie nieuregulowany dług w postaci pieniędzy czy innych zobowiązań. Znajdą się w krajowym rejestrze i w żadnym banku nie dostaną kredytu, nie kupią telewizora na raty, smarfona z abonamentem. Bo dłużnik wpisany do rejestru przestaje być wiarygodny.

By odzyskać prywatny dług z należnymi odsetkami często trzeba uciekać się do pomocy sądu. By jednak zadziałać tam skutecznie - uzyskać wyrok, tytuł wykonawczy i ścigać dłużnika na wszelkie sposoby, z wpisem do rejestru niesolidnych dłużników włącznie, pożyczając trzeba zadbać o sporządzenie na piśmie umowy pożyczki, najlepiej posiłkując się kodeksem cywilnym.

Jak odzyskać pieniądze pożyczone rodzinie

Nie chcesz waśni w rodzinie – nie pożyczaj teściowej, bratu czy szwagrowi pieniędzy, bo to prawie zawsze kończy się konfliktem i podziałami w familii.

Ale jak tu nie pożyczyć teściowej, bratu, czy choćby sąsiadce w nagłej potrzebie? Coraz wyższe stopy procentowe sprawiają, że pożyczka czy kredyt w banku znów są bardzo drogie – nie mówiąc już o chwilówkach – a na dodatek trudniej uzyskać odpowiednią zdolność kredytową, by liczyć na pieniądze.

Gdy rosną stopy procentowe i oprocentowanie kredytów, maleje zdolność kredytowa, wiele osób, chcąc ominąć ograniczenia związane z niższą zdolnością do uzyskania kredytu lub pożyczki, może szukać pieniędzy, pożyczając je od rodziny i znajomych. W takim przypadku trudniejsze dla prywatnego wierzyciela może się okazać odzyskanie pożyczonej kwoty, jeśli dłużnik ociąga się ze spłatą.

Bo, jak uczy życie – łatwiej pieniądze komuś pożyczyć, niż potem dług odzyskać.

Praktyka pokazała, że skutecznym sposobem na wielu dłużników jest wpisanie ich do rejestru niesolidnych dłużników. Już samo ostrzeżenie o takim zamiarze sprawia, że dłużnik nagle znajduje pieniądze na zwrot długu.

Czy można z tego sposobu skorzystać, by odzyskać dług z prywatnej pożyczki udzielonej prywatnej osobie, w tym członkowi bliskiej lub dalszej rodziny?

Sposoby na egzekucję prywatnych długów

Jednak nawet jako osoba prywatna wierzyciel, czyli osoba, która czeka na zwrot pożyczonych pieniędzy od dłużnika ma do dyspozycji rozwiązania, które skutecznie skłonią tego drugiego do zwrotu długu.

Jak radzą eksperci z Biur Informacji Gospodarczej – BIG, Takim rozwiązaniem jest wpis o niespłacanym zobowiązaniu, zawierający m.in. PESEL oraz imię i nazwisko dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej.

Chcąc wpisać do biura informacji gospodarczej (BIG) dłużnika, np. kolegę z pracy, członka rodziny, najważniejsze jest udokumentowanie udzielonej pożyczki. Zaufanie to podstawa relacji, ale warto je wzmocnić formalnościami – przezorność to odpowiedzialność. Umowa jest podstawą do uzyskania orzeczenia sądu. To zaś jest warunek wpisania dłużnika przez konsumenta do rejestru dłużników prowadzonego przez(BIG). By jednak to było możliwe, powinniśmy wiedzieć o kilku istotnych kwestiach już na etapie pożyczania pieniędzy.

Rejestr niesolidnych dłużników: jak skorzystać prywatnie

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej, jednakże jest to forma zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych (ad probationem), a kodeks nie zabrania zawarcia umowy pożyczki w formie ustnej. Co więcej, sądy stoją na stanowisku, że umowa pożyczki może zostać zawarta w sposób dorozumiany, a zatem w drodze wszelkich zachowań stron ujawniających wolę dokonania określonej czynności prawnej w sposób dostateczny. Tym niemniej prawnicy zalecają zawieranie umów pożyczek w formie pisemnej, bowiem w razie sporu sądowego zdecydowanie łatwiej będzie udowodnić swoje roszczenie.

Aby konsument, który jest wierzycielem (np. ma do odzyskania pożyczkę niezwróconą przez innego konsumenta np. teściową, sąsiada itd.) wpisał do bazy innego konsumenta – poza umową – musi spełnić także kilka innych warunków.

Najważniejszy – musi wnieść sprawę do sądu, a ten wydać wyrok i tzw. tytuł wykonawczy. Po drugie – musi wysłać ostrzeżenie i musi upłynąć co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela (czyli osobę, która czeka na zwrot swoich pieniędzy) listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Jednocześnie wierzyciel musi też przekazać do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie,

– Po spełnieniu tych warunków wierzyciel będący osobą fizyczną rejestruje w BIG konto, które po podpisaniu umowy zostaje w pełni aktywowane, a usługa umożliwiająca dopisanie dłużnika jest uruchomiona. Jak wynika z naszych obserwacji zachowań konsumentów, ale również firm, już samo wysłanie do dłużnika ostrzeżenia o planowanym negatywnym wpisie do rejestru dłużników z niespłaconym zobowiązaniem jest skuteczne i znacznie zwiększa jego chęć rozliczenia się z wierzycielem – wyjaśnia Judyta Goczał z ERIF BIG.

Zgłoszenie dłużnika do BIG wymaga więc od wierzyciela wykonania ściśle określonych czynności. Jednak w perspektywie braku możliwości odzyskania pieniędzy, formalności nie wydają się tak uciążliwe i warto poświęcić im trochę uwagi. Chodzi w końcu o nic innego jak o zabezpieczenie swoich interesów i odzyskanie własnych pieniędzy.