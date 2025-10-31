REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Co dziesiąta Polka nie wie, czy ma jakieś oszczędności. Dlaczego kobiety wciąż odkładają mniej

Co dziesiąta Polka nie wie, czy ma jakieś oszczędności. Dlaczego kobiety wciąż odkładają mniej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 października 2025, 10:26
oszczędności rachunki pieniądze rozliczenie
oszczędności rachunki pieniądze rozliczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polki wciąż mają mniejszy udział w świecie finansów niż mężczyźni. Jak wynika z badania platformy Raisin, niemal 10% kobiet nie potrafi określić, czy ma jakiekolwiek oszczędności, a 14,3% przyznaje, że nie ma ich wcale. Co trzecia nie inwestuje żadnych środków. Eksperci podkreślają, że to nie kwestia ambicji, lecz braku odpowiednich narzędzi finansowych stworzonych z myślą o kobietach.

Finansowa luka między kobietami a mężczyznami

Najnowsze badanie UCE Research na zlecenie platformy Raisin pokazuje, że finansowa luka między kobietami a mężczyznami w Polsce jest wyraźna. Widać ją zarówno w poziomie zgromadzonych środków, jak i w sposobie korzystania z dostępnych produktów finansowych. Ponad 62% mężczyzn w Polsce deklaruje oszczędności przekraczające 5 tysięcy złotych. Wśród kobiet odsetek ten wynosi jedynie 51,2%.

REKLAMA

REKLAMA

Równocześnie widoczne są różnice w podejściu do nowoczesnych rozwiązań finansowych – szczególnie tych wymagających większego zaufania i poczucia kompetencji finansowej. Zaledwie 39,6% kobiet twierdzi, że ufa platformom finansowym online. Wśród mężczyzn jest to już ponad połowa. Polki pytane o poziom zaufania do takich instrumentów częściej odpowiadały „ciężko powiedzieć”. Jak zauważają eksperci, sugeruje to nie tyle niechęć do świata finansów, ile brak pewności i poczucie dezorientacji w nim.

Jak wskazują dane NBP dotyczące wiedzy ekonomicznej Polaków, wiele osób nadal postrzega finanse i ekonomię jako trudne do zrozumienia. Kobiety biorące udział w badaniu słabiej niż mężczyźni oceniły swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Raport OECD ‘Financial Literacy in Poland’ również wykazał, że mężczyźni w Polsce deklarują lepszą świadomość finansową. To może częściowo tłumaczyć, dlaczego w badaniu Raisin kobiety częściej zaznaczały odpowiedź „ciężko powiedzieć” przy pytaniu o zaufanie do platform finansowych online.

Kobiety oszczędzają rzadziej?

Różnice między płciami sięgają nawet tych dobrze znanych, klasycznych narzędzi finansowych. Z tradycyjnych lokat lub innych form oszczędzania przynajmniej raz skorzystało tylko 56,7% kobiet w wieku 18–80 lat, mężczyzn z kolei niemal 7 na 10. Kobiety częściej rezygnują również z comiesięcznego odkładania choćby symbolicznych kwot. Brak takiej praktyki deklaruje 14,5% z nich. Różnica jest jeszcze bardziej wyraźna, gdy mowa o inwestowaniu. Aż 35,9% kobiet przyznaje, że nie inwestuje miesięcznie żadnych środków. Wśród mężczyzn odsetek ten jest dużo niższy: 25,5%.

REKLAMA

– Kobiety nie odrzucają idei oszczędzania czy inwestowania. Często po prostu czekają, aż poczują się pewnie, wybierając właściwe rozwiązanie. Wiele z nich przyznaje, że nie zawsze pamięta, jaki procent dochodu odkłada na oszczędności lub inwestycje, ale to nie oznacza braku zainteresowania finansami. Chodzi raczej o potrzebę jasności i pewności w podejmowaniu decyzji dotyczących pieniędzy – podkreśla Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na co oszczędzają kobiety

Choć same cele finansowe kobiet i mężczyzn są podobne, to różni ich sposób myślenia o bezpieczeństwie oraz horyzoncie czasowym. Mężczyźni częściej odkładają „na przyszłość”. 34,3% z nich wskazuje budowę poduszki bezpieczeństwa, a 16,7% oszczędza z myślą o emeryturze.

Kobiety koncentrują się raczej na planach bardziej namacalnych i krótkoterminowych. Poza stworzeniem poduszki finansowej najczęstsze cele oszczędzania to wyjazd wakacyjny i remont. Jak jednak podkreślają specjaliści, nie oznacza to mniejszych aspiracji, lecz inną logikę podejmowania decyzji finansowych. Mężczyźni zabezpieczają się na to, co może nadejść. Kobiety potrzebują widzieć konkretny sens w odkładaniu pieniędzy.

Jak zauważają specjaliści, na te różnice wpływają nie tylko indywidualne postawy, ale także czynniki strukturalne. Według danych GUS za I kwartał 2025 r. kobiety w wieku 15–89 lat były mniej aktywne zawodowo (51,4%) niż mężczyźni (65,4%), co naturalnie ogranicza ich możliwości systematycznego oszczędzania i inwestowania. W zaledwie 26 na 380 jednostek powiatów w Polsce kobiety osiągają wyższą medianę wynagrodzeń niż mężczyźni. To realnie przekłada się mniejsze możliwości budowania buforów bezpieczeństwa finansowego.

Polki nie są chętne w kwestii finansów do „rzucania się na głęboką wodę”. Są zainteresowane bardziej systematycznym stawianiem małych kroków niż podejmowaniem radykalnych decyzji. Jak wynika z badania Raisin, najczęściej deklarowaną wysokością, od której byłyby gotowe rozpocząć oszczędzanie na platformie online, jest kwota między 100 a 500 zł miesięcznie.

Częściej też oczekują potwierdzenia, że wybrany przez nie produkt finansowy jest bezpieczny. 34,8% z nich wskazało doradców bankowych jako główne źródło zaufania. Wśród mężczyzn – zaledwie 26,7%. Świadczy to o potrzebie wsparcia ze strony eksperta na etapie podejmowania decyzji.

Oszczędzanie na coś

Zachęty atrakcyjne dla mężczyzn są niekoniecznie skuteczne w odniesieniu do kobiet. Tych pierwszych najbardziej kusi wysokie oprocentowanie. 44,5% wskazało na nie jako na główny argument do założenia lokaty lub rozpoczęcia inwestowania. Dla kobiet liczą się małe progi wejścia, takie jak możliwość rozpoczęcia od niskich kwot lub jasne zasady oszczędzania i brak ukrytych opłat. Ryzyko nie jest dla nich przeszkodą, o ile wiedzą, na jakich warunkach je podejmują.

Z danych NBP wynika, że w czerwcu 2025 r. wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła do 1,38 mld zł. To pokazuje, że w obecnych warunkach rynkowych trzymanie środków na depozytach nadal jest postrzegane jako bezpieczny i opłacalny sposób oszczędzania. Rynek wciąż premiuje ostrożne, zachowawcze podejście do finansów. Jak zauważają specjaliści, problemem jest to, że w Polsce często brakuje narzędzi zaprojektowanych z myślą o kobietach. – Kobiety często szukają jasnego celu, który stoi za oszczędzaniem – chcą widzieć, jak przekłada się to na codzienne życie lub poczucie bezpieczeństwa w przyszłości – mówi Michał Piątek. – Ich decyzje są zazwyczaj przemyślane i konsekwentne, a nie spontaniczne.

– Zamykanie luki między kobietami i mężczyznami w podejściu do finansów wymaga czegoś więcej niż tylko wyższych oprocentowań – zauważa Piątek. – Ludzie potrzebują narzędzi prostych, przejrzystych i dostępnych. Takich, które pozwalają zacząć od niewielkich kwot i dają pełną kontrolę nad finansami.

***

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5–7 września 2025 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie platformy Raisin. Próba objęła 1004 dorosłych Polaków (467 mężczyzn i 537 kobiet) w wieku od 18 do 80 lat.

Kalendarz 2026

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Masz konto w tym banku? Sprawdź, czy cię nie okradli
Masz konto w tym banku? Sprawdź, czy cię nie okradli
Limit przelewów i wpłat w bankach i wpłatomatach - co będzie jak przekroczę równowartość 15 tys. euro?
Limit przelewów i wpłat w bankach i wpłatomatach - co będzie jak przekroczę równowartość 15 tys. euro?
Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Jest konkretny limit
Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Jest konkretny limit
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
31 paź 2025

Współpraca polsko-amerykańska to temat, który od lat przyciąga uwagę — nie tylko polityków, ale też przedsiębiorców, naukowców i ludzi kultury. Fundacja Kościuszkowska, działająca już od stu lat, jest jednym z filarów tej relacji. W rozmowie z Szymonem Glonkiem w programie Gość Infor.pl, Wojciech Voytek Jackowski — powiernik Fundacji i prawnik pracujący w Nowym Jorku — opowiedział o tym, jak dziś wyglądają kontakty gospodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak rozwijają się polskie startupy za oceanem i jakie szanse przynosi era sztucznej inteligencji.
Nareszcie koniec tej opłaty - rząd podaje konkrety
31 paź 2025

Wreszcie został ogłoszony projekt ustawy, która definitywnie zniesie obowiązek tej przykrej opłaty obciążającej budżet niemal każdego gospodarstwa domowego, ale także przedsiębiorców korzystających z radia lub telewizora. Chodzi bowiem o zniesienie opłaty za abonament radiowotelewizyjny. Rząd, a konkretnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wreszcie ogłosiła konkrety.
Co dziesiąta Polka nie wie, czy ma jakieś oszczędności. Dlaczego kobiety wciąż odkładają mniej
31 paź 2025

Polki wciąż mają mniejszy udział w świecie finansów niż mężczyźni. Jak wynika z badania platformy Raisin, niemal 10% kobiet nie potrafi określić, czy ma jakiekolwiek oszczędności, a 14,3% przyznaje, że nie ma ich wcale. Co trzecia nie inwestuje żadnych środków. Eksperci podkreślają, że to nie kwestia ambicji, lecz braku odpowiednich narzędzi finansowych stworzonych z myślą o kobietach.
ZPP: Powiaty nie powinny włączać szkół gminnych do programu „Wyjście z klasą”
31 paź 2025

Związek Powiatów Polskich (ZPP) skierował do starostów rekomendację dotyczącą realizacji rządowego programu „Wyjście z klasą”, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizacja zaleca, by powiaty składały wnioski wyłącznie w odniesieniu do szkół, dla których są organem prowadzącym, bez włączania w program szkół gminnych.

REKLAMA

Poleasingowy nie zawsze znaczy bezpieczny – na co zwrócić uwagę przy zakupie auta poflotowego?
31 paź 2025

Samochody poleasingowe od lat stanowią ważny filar polskiego rynku wtórnego, przyciągając kupujących swoją przewidywalnością, dobrze udokumentowaną historią i, coraz częściej, dobrym wyposażeniem. Jednak nie każde auto poflotowe jest w równie dobrej kondycji, a rynek ten nie jest wolny od zagrożeń takich jak kręcenie liczników, ukryte istotne szkody czy nie zawsze profesjonalne naprawy.
Luka w przepisach. Opiekun niepełnosprawnych traci 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł). Zyskuje święty spokój
30 paź 2025

W okresie przyznawania świadczenia wspierającego (kiedy nie wiadomo, czy osoba niepełnosprawna otrzyma odpowiednio dużo punktów poziomu potrzeby wsparcia), opiekun otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. Potem musi je oddać wstecznie, a za ten sam okres osoba niepełnosprawna ma świadczenie wspierające. Rząd podpowiada (za przepisami), że rodzina osoby niepełnosprawnej może wybrać świadczenie pielęgnacyjne rezygnując ze wspierającego. Tyle, że to się nie opłaca bo świadczenie pielęgnacyjne jest niższe od wspierającego (w jego maksymalnej wysokości).
Renta rolnicza z KRUS 2025. Dla kogo? Ile wynosi renta chorobowa z KRUS?
31 paź 2025

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przybiera formę renty stałej wyłącznie w przypadku trwałej i nieodwracalnej utraty zdolności do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, przy jednoczesnym braku możliwości przekwalifikowania zawodowego. W innych sytuacjach okres pobierania renty określa decyzja Prezesa KRUS. Ile wynosi renta choroba z KRUS w 2025 roku? Oto szczegóły. 
Niedziele handlowe 2026. Kiedy sklepy będą otwarte? Czy będzie więcej niedziel handlowych w 2026 roku? Oto pełny harmonogram
31 paź 2025

Ile będzie niedziel handlowych w następnym, 2026 roku? Kiedy dokładnie sklepy będą otwarte? Czy niedziel handlowych będzie więcej niż w 2025 roku? Oto szczegółowy harmonogram niedziel handlowych na 2026 rok.

REKLAMA

Nie jest źle. Świadczenie pielęgnacyjne z podwyżką o 99 zł. Tragedia w zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł
30 paź 2025

Jak wygląda ranking świadczeń w 2026 r.? Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy, dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym (większa część ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności) może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (większa część beneficjentów ma stopień znaczny niepełnosprawności). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r. 3386 zł.
Wytyczne w MOPS, żeby dawać jak najmniej zasiłków. Fałsz czy prawda? Na przykładzie zasiłku celowego 200 zł i zasiłku stałego dla stopnia umiarkowanego [List]
31 paź 2025

Wiele osób piszących do Infor.pl opisuje swoje doświadczenia co do teorii, że zostało wydane odgórne polecenie ograniczania świadczeń wypłacanych przez MOPS. Przykładowo w artykule publikujemy list czytelnika, który twierdzi, że ma informację o poleceniach wydawanych dla pracowników socjalnych w MOPS, aby starali się ograniczyć kwoty przeznaczane na świadczenia dla potrzebujących. Od czasu zaniżania punktacji w WZON co do świadczenia wspierającego (poziom potrzeby wsparcia) stale widzę na forach internetowych tego typu opinie. Jak w każdej teorii spiskowej nie wiadomo, kto miałby wydawać takie zalecenia oraz jak możliwe jest ich wdrożenie i kontrolowanie. Niemniej zjawisko takiego postrzegania MOPS, PZON. WZON, PFRON istnieje od lat i chyba się nasila od 2024 r. (prawdopodobnie z uwagi na powszechnie krytykowaną praktykę przyznawania punktów do świadczenia wspierającego).

REKLAMA