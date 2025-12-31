5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową, a za strzelanie z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada – sądowy nakaz sprzedaży mieszkania

Choć powszechnie przyjmuje się, że w noc sylwestrową (a konkretniej – 31 grudnia i 1 stycznia) używanie wyrobów pirotechnicznych (tj. puszczanie fajerwerków) nie podlega większym ograniczeniom i obostrzeniom – nic bardziej mylnego. Fajerwerki to materiały wybuchowe, które w przypadku ich nieodpowiedzialnego użytkowania – mogą doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nie bez konsekwencji pozostaną również osoby strzelające nimi z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada.

Fajerwerki to materiały wybuchowe, których niewłaściwie użytkowanie może skutkować poważnym niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia [sylwester 2025/2026]

Rokrocznie, w noc sylwestrową, w wyniku niewłaściwego użytkowania fajerwerków i petard, w Polsce dochodzi do kilkuset pożarów, w całej Europie natomiast – do kilkuset wypadków, których efektem są poparzenia i zranienia, poważniejsze uszkodzenia ciała, jak np. utrata wzroku, palców lub całej ręki, a niekiedy nawet śmierć. W ubiegłoroczną noc sylwestrową – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, odnotowała blisko 1200 pożarów, w tym – 800 wywołanych fajerwerkami.1 To dwa razy więcej niż rok wcześniej (w noc sylwestrową z 31 grudnia 2023 r. na 1 stycznia 2024 r.), podczas której straż pożarna interweniowała przy 600 pożarach, z czego najwięcej akcji miało miejsce w województwie mazowieckim.2

Celem ograniczenia liczby niebezpiecznych sytuacji, do których dochodzi w związku z niewłaściwym użytkowaniem wyrobów pirotechnicznych, policja, co roku, przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w zakresie użytkowania fajerwerków3:

Ważne Dokonując zakupu wyrobów pirotechnicznych zróbmy to w przemyślany sposób: kupujmy fajerwerki, petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie w przygodnych miejscach, gdyż przepisy bardzo ściśle określają wymogi bezpieczeństwa sprzedaży i magazynowania wyrobów pirotechnicznych m.in. na wyodrębnionych stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej,

zwracajmy uwagę czy opakowanie produktu nie nosi śladów uszkodzeń, czy deformacji,

wyroby pirotechniczne dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę i adres producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży CE oraz czterocyfrowy numer rozpoznawczy poprzedzony literami UN, a na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu,

pamiętajmy, że sprzedaż osobom niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają je dzieciom, gdyż może to uchronić najmłodszych, którzy często padają ofiarami nieumiejętnego obchodzenia się z fajerwerkami. Podczas używania fajerwerków pamiętajmy: o obowiązującym w Polsce zakazie używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, ponieważ używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych,

o zachowaniu szczególnej ostrożności i nieużywaniu fajerwerków w grupie lub pobliżu innych osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała,

by nie pozwalać dzieciom na odpalanie wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo o to proszą! Przypilnuj, by trzymały się z dala od miejsca odpalania fajerwerków. Wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe,

by nie podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać. Nie wolno również rozbierać wyrobów pirotechnicznych, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.

Fajerwerki nie powinny trafiać do rąk osób niepełnoletnich (za sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dziecku – nawet 2 lata więzienia) [sylwester 2025/2026]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – istnieje całkowity zakaz sprzedaży wyrobów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Stanowi o tym art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zgodnie z którym – wyroby pirotechniczne widowiskowe (klasy F1, F2 oraz F3), wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego (klasy T1), jak również pozostałe wyroby pirotechniczne (klasy P1, czyli wyroby inne niż wyroby klas F1-F3 i T1) – mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Sprzedaż wyłączonych spod koncesji wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim – zgodnie z art. 139 ww. ustawy – stanowi natomiast przestępstwo, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Fajerwerki w przestrzeni publicznej – zazwyczaj – dozwolone wyłącznie 31 grudnia i 1 stycznia [wszystko zależy od regulacji wynikających z aktów prawa miejscowego]

Żaden przepis aktu prawnego rangi ustawowej nie reguluje ram czasowych, w których dopuszczalne jest używanie wyrobów pirotechnicznych. Kwestia ta, została pozostawiona do uregulowania na poziomie poszczególnych województw lub gmin – w aktach prawa miejscowego (np. rozporządzeniach wojewodów lub uchwałach rady gminy). W przypadku rozporządzeń porządkowych wydawanych przez wojewodów, regulujących kwestię użytkowania fajerwerków na terytorium danego województwa – podstawą prawną tego rodzaju aktów, jest art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zgodnie z ww. przepisem – w zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących, wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Rozporządzenia te, mogą ponadto przewidywać – za naruszenie ich przepisów – kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń. I tak np. w dniu 19 grudnia 2025 r. Wojewoda Lubelski, wydał rozporządzenie porządkowe (nr 40) w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem – na terenie województwa lubelskiego, w miejscach publicznych, obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Zakaz ten, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r., z wyjątkiem dnia 31 grudnia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2024 r. i 1 stycznia 2025 r. może jednak nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. Ponadto – w ww. rozporządzeniu, wojewoda lubelski zastrzegł, iż za naruszenie ww. zakazu, grozić będzie kara grzywny w wysokości do 5000 zł, jak również, iż – zakaz ten nie znajduje zastosowania do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z wyrobów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Zanim zdecydujemy się na puszczenie fajerwerków w przestrzeni publicznej – warto zatem, w każdym przypadku, uprzednio zweryfikować, jakie zasady w tym zakresie i w danym dniu, obowiązują na terytorium danej gminy lub województwa.

A co z używaniem fajerwerków w przestrzeni prywatnej, tj. np. we własnym ogrodzie? [sylwester 2025/2026]

Co do zasady – właściciel danej nieruchomości – jeżeli nie narusza przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (stwarzając zagrożenie pożarowe lub inne niebezpieczeństwo – zwłaszcza dla życia lub zdrowia ludzi), nie zakłóca spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego, a jego posesja nie znajduje się w pobliżu czynnego lotniska cywilnego, wojskowego lub w pobliżu lądowiska przyszpitalnego – może używać fajerwerków na swoim prywatnym terenie. Kontrowersyjną kwestią pozostaje – czy w aktach prawa miejscowego, wojewoda lub rada gminy, może zakazać używania fajerwerków nie tylko w przestrzeni publicznej, ale również w przestrzeni prywatnej. Powyższe było przedmiotem rozważań NSA w wyroku z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II OSK 268/08, w którym jednak sąd przede wszystkim zajął stanowisko, iż – „ustalenie w uchwale, że zawarte w niej zakazy mają obowiązywać przez czas nieoznaczony, z wyłączeniem jedynie każdego 31 grudnia i 1 stycznia - zdecydowanie nie odpowiada ani ratio legis przepisów porządkowych, ani - wskazanej powyżej treści art.40 ust.3 u.s.g. [ustawy o samorządzie gminnym].

Z powyższego wynika jednak, że używanie fajerwerków – również w przestrzeni prywatnej – wcale nie jest pobawione obostrzeń i ograniczeń. Jest wręcz odwrotnie, a za poszczególne naruszenia – nieroztropnemu amatorowi pokazów pirotechnicznych (również tych mających miejsce w noc sylwestrową), grozić mogą poważne konsekwencje.

Nawet 5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową [sylwester 2025/2026]

Przepisem, na podstawie którego amator fajerwerków może zostać pociągnięty do odpowiedzialności również w noc sylwestrową (nawet, jeżeli z aktów prawa miejscowego wynika, że w tym dniu, używanie wyrobów pirotechnicznych, w przestrzeni publicznej, jest dozwolone), w tym również, jeżeli używa ich na terenie swojej prywatnej posesji – jest art. 51 kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z ww. przepisem – kto m.in. hałasem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny lub spoczynek nocny – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości od 20 do nawet 5000 zł. Jeżeli natomiast czyn ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (w ww. wysokości).

Ważne Istotne jest, że ww. przepis (art. 51 kodeksu wykroczeń) nie zawiera ograniczeń czasowych, czyli obowiązuje nieprzerwanie przez cały rok (również w dniu 31 grudnia i 1 stycznia).

Jeżeli zatem puszczane w okolicy naszego domu lub mieszkania fajerwerki zakłócają nasz spokój lub jesteśmy świadkami zakłócania porządku publicznego przez osoby posługujące się nimi w sposób nieodpowiedzialny – również w noc sylwestrową, mamy prawo powiadomić o tym fakcie straż miejską lub policję.

Zakaz odpalania fajerwerków na balkonach i tuż przy budynkach – można za to nawet stracić mieszkanie [sylwester 2025/2026]

31 grudnia i 1 stycznia (jak również każdego innego dnia w roku) fajerwerków nie można również puszczać z balkonów ani tuż pod oknami sąsiada (jak i swoimi – jeżeli mieszka się w budynku wielorodzinnym). Będzie to bowiem stanowiło naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej budynków, w tym m.in. par. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym – zakazane jest już samo przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo (do których zaliczane są m.in. wyroby pirotechniczne) na tarasach, balkonach i loggiach. Tym bardziej, należy więc uznać, że zakazane jest również używanie wyrobów pirotechnicznych (odpalanie fajerwerków) na tarasach, balkonach i loggiach, czyli w niebezpiecznej odległości od budynku mieszkalnego.

Naruszenie ww. zakazu (tj. dokonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, polegające na nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo) – stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 82 par. 1 pkt 5 kodeksu wykroczeń, za które sprawcy grozi kara nagany, aresztu lub grzywny w wysokości od 20 do nawet 5000 zł.

Ponadto – zakaz przechowywania i używania wyrobów pirotechnicznych na tarasach, balkonach i loggiach oraz w pobliżu budynku – wynikać może (i bardzo często wynika) z wewnętrznych przepisów wspólnoty mieszkaniowej (np. z jej regulaminu). Jeżeli taki zakaz został w nim wprowadzony – o niedozwolonej praktyce sąsiada, należy powiadomić wspólnotę, która może wówczas:

żądać zaprzestania naruszeń,

a w sytuacji, gdy właściciel lokalu będzie wykraczał w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynił korzystanie z innych lokali uciążliwym – może nawet, w trybie procesu, żądać sprzedaży przez niego lokalu w drodze licytacji. Jest to najdalej idąca konsekwencja, jaką może wyciągnąć wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia względem właściciela nieruchomości w przypadku nieprzestrzegania przez niego jej wewnętrznych regulacji.

Za spowodowanie pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób – nawet 8 lat więzienia [sylwester 2025/2026]

Jeżeli – na skutek używania wyrobów pirotechnicznych – dojdzie np. do pożaru, który zagrażać będzie życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach – sprawca takiego czynu dopuści się już nie wykroczenia, a przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat (zgodnie z art. 164 par. 1 kodeksu karnego).

Osoby (tylko, albo raczej – aż) nieostrożnie obchodzące się z fajerwerkami – mogą natomiast zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie art. 83 par. 1 kodeksu wykroczeń i zostać ukarane karą nagany, aresztu lub grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

Noc z 31 grudnia na 1 stycznia to wyjątkowo trudny czas dla zwierząt [sylwester 2025/2026]

Z powodu huków emitowanych przez fajerwerki – w noc sylwestrową najbardziej cierpią zwierzęta. Z uzasadnienia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 700), który na początku 2025 r. był procesowany w Sejmie, ale ostatecznie nie udało się go „przeforsować” (który zakładał m.in. wprowadzenie zakazu używania fajerwerków hukowych, czyli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 oraz klasy F3), wynikało, że – z uwagi na fakt, iż słuch zwierząt jest dużo bardziej wrażliwy niż u ludzi – eksplozje fajerwerków, skutkują u zwierząt dużym stresem (a względem niektórych osobników – co najmniej niepokojem) i mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty słuchu lub szumów usznych. Eksplozje wyrobów pirotechnicznych, uwalniają ponadto szkodliwe dla zdrowia cząsteczki, takiej jak drobny pył (PM10), który jest toksyczny nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. Na skutek eksplozji fajerwerków, cierpią nie tylko koty i psy, u których wywołują one reakcje lękowe (na skutek których dochodzi do ich licznych zaginięć w okresie okołonoworocznym) i narażają na zatrucia pozostawianymi częściami użytych materiałów pirotechnicznych, ale również konie, spośród których – szacuje się – że 26% doznaje z ich powodu obrażeń oraz ptaki, u których hałas fajerwerków powoduje tachykardię, a nawet śmierć z przerażenia. W ocenie autorów ww. projektu – „w świetle jednoznacznych wyników badań naukowych w zakresie odczuwania przez zwierzęta cierpień psychicznych, niezrozumiałym jawi się przedkładanie chwilowej rozrywki ludzi nad zdrowie zwierząt”.

Celem jak najlepszego przygotowania zwierząt do sylwestra – Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej, sporządziła infografikę pt. „Jak pomóc swojemu psu w sylwestra?”. Warto zapoznać się z jej treścią i zabezpieczyć swojego czworonoga – przynajmniej na tyle, na ile – w obecnym stanie prawnym – jesteśmy w stanie:

infografika pt. „Jak pomóc swojemu psu w sylwestra?” Inne

1 Zgodnie z informacją opublikowaną przez Państwową Straż Pożarną w mediach społecznościowych, w dniu 1 stycznia 2025 r.

2 Zgodnie z danymi przedstawionymi przez rzecznika prasowego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karola Kierzkowskiego, w dniu 1 stycznia 2024 r., w rozmowie z TVN24

3 https://policja.pl/pol/aktualnosci/254689,Bezpieczny-Sylwester-i-Nowy-Rok-Ostroznie-obchodz-sie-z-fajerwerkami.html

