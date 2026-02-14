REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Jak chronić swój majątek w czasie kryzysu (np. wojny). Waluta, bank i mieszkanie za granicą, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja

Jak chronić swój majątek w czasie kryzysu (np. wojny). Waluta, bank i mieszkanie za granicą, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 lutego 2026, 17:54
Jak chronić majątek w czasie kryzysu (np. wojny). 4 główne filary: waluta, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja, drugi dom za granicą
Jak chronić majątek w czasie kryzysu (np. wojny). 4 główne filary: waluta, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja, drugi dom za granicą
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz częściej mówi się o obawach przed eskalacją konfliktu zbrojnego w naszym regionie. Ale wojna to tylko jeden ze scenariuszy. Jeszcze gorszy może być globalny reset, który w obecnej sytuacji makroekonomicznej wydaje się być nieuchronny. To już pytanie, nie „czy” tylko „kiedy” kryzys może nadejść.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy, inwestora, właściwie każdego, to zabezpieczenie przed jakimkolwiek kryzysem, który może polegać na zamrożeniu aktywów w bankach albo ich utracie. Dlatego o ochronie majątku trzeba myśleć z wyprzedzeniem, a nie dopiero wtedy, gdy sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. Jak to zrobić mądrze, tak by realnie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe rodziny i firmy? O tym mówi Anna Maria Panasiuk, wealth advisor, która przytacza cztery filary ochrony kapitału.

Ochrona kapitału to nie jest kwestia czysto inwestycyjna. To decyzja pokoleniowa, która może zaważyć na tym, czy rodzina i firma będą miały z czego funkcjonować, gdy przyjdą trudniejsze czasy. Dobra strategia pozwala przetrwać i działać wtedy, gdy inni dopiero szukają rozwiązań. To, co zabezpieczymy dziś, staje się fundamentem odbudowy jutra. Kapitał nie jest abstrakcją – to po prostu środki do życia. Jeśli ten fundament jest stabilny, można przetrwać naprawdę wiele. Naszym obowiązkiem jest go chronić. Im szybciej zaczniemy mówić o tym otwarcie, tym łatwiej będzie przetrwać kryzys i odbudować to, co może zostać naruszone – podkreśla Anna Maria Panasiuk, wealth advisor.

REKLAMA

REKLAMA

Filar 1: Waluta i miejsce przechowywania środków

Historia wielu państw pokazuje, że w momentach napięć geopolitycznych lub ekonomicznych rodzima waluta może tracić na wartości gwałtownie i nieprzewidywalnie. Dlatego kluczowe staje się zmniejszenie ekspozycji na złotówkę i stopniowe przechodzenie do walut o większej odporności systemowej, jakim jest np.: frank szwajcarski. Ważne jest miejsce przechowywania kapitału – trzymanie całego majątku w jednym państwie tworzy ryzyko systemowe, zwłaszcza w przypadku wprowadzenia ograniczeń wypłat lub zamrożenia środków.

Wielu przedsiębiorców deponuje część środków w krajach, gdzie system prawny i bankowy jest stabilny. Szwajcaria jest jednym z najbardziej przewidywalnych miejsc do ochrony kapitału i od lat korzystają z niej osoby, które myślą długoterminowo. Innym rozwiązaniem jakie należy wdrożyć równolegle, to trzymanie środków w BTC lub USDC itd. To nie jest ucieczka, tylko zapewnienie sobie możliwości działania w każdej sytuacji. Bez dostępu do kapitału nie odbudujemy firmy, nie utrzymamy rodzin i nie pomożemy gospodarce, jeśli przyjdzie kryzys. Dlatego bezpieczeństwo finansowe to odpowiedzialność – nie luksus – wskazuje Anna Maria Panasiuk.

Filar 2: Dokumenty własności i dowody majątku

Po okresie chaosu niebagatelne znaczenie ma to, czy dysponujemy dokumentami potwierdzającymi naszą własność. Bez nich może się okazać, że to, co posiadaliśmy, nie jest już nasze. W powojennej historii Polski wiele rodzin straciło domy i ziemię właśnie dlatego, że nie miało jak potwierdzić swoich praw. Dlatego tak ważne jest bezpieczne przechowywanie aktów własności, umów, polis, testamentów – wszystkiego, co tworzy nasz majątek. To nie jest formalność. To realna ochrona tego, co budowaliśmy latami, często całymi pokoleniami. Dzięki temu w trudnych czasach mamy się o co oprzeć.

Mój dziadek po wojnie stracił nieruchomości w Warszawie i na Pomorzu, bo nie mógł udowodnić, że należały do niego. Dlatego tak dużą wagę przykładam do zabezpieczenia dokumentów: aktów własności, umów, testamentów, polis. To udokumentowanie naszego majątku. Niektórzy nie mają uporządkowanych papierów, a co dopiero mieć te dokumenty uporządkowane i we właściwym miejscu. Kopia cyfrowa oczywiście też ma wartość, tyle że powinna być zarchiwizowana na pendrive (nie w chmurze) no i gdzie ten pendrive powinien być przechowany. Najlepiej również z dokumentami papierowymi, a może w kilku kopiach w kilku miejscach. Przecież jeśli system zostanie zaatakowany lub przestanie działać, to nie mamy dostępu do niczego. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczny depozyt dokumentów w kilku miejscach, do których mamy dostęp na wypadek kryzysowej sytuacji. Można to zrobić choćby w Szwajcarii, za kilkaset franków rocznie, a można u członków rodziny za granicami Polski. To niewielki koszt w porównaniu z tym, co tak naprawdę chronimy – możliwością zachowania majątku dla rodziny i kolejnych pokoleń – dodaje Anna Maria Panasiuk.

Filar 3: Dywersyfikacja aktywów i ochrona płynności

Jeśli dostęp do banków zostałby ograniczony lub czasowo zablokowany, samo posiadanie pieniędzy na koncie mogłoby okazać się niewystarczające. Historia pokazuje, że w czasie kryzysów często wprowadzano limity wypłat, zamrażano środki lub opóźniano transakcje. Dlatego ważne jest, by część naszych środków była ulokowana w formach, które pozostają użyteczne poza systemem bankowym i które można zabrać ze sobą w razie potrzeby. To właśnie dywersyfikacja daje możliwość działania – kupienia tego, co potrzebne, zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania niezależności, bez względu na sytuację.

Dokładnie tak – przecież na Ukrainie zablokowano przelewy bankowe, aby kapitał nie wypłynął z kraju. Najważniejsze jest to, żeby nie opierać ochrony majątku na jednym rozwiązaniu. Trzy lub cztery niezależne aktywa tworzą tarczę, której nie da się łatwo naruszyć. Powinniśmy pomyśleć o nieruchomościach, czy alternatywnych inwestycjach w krypto, czy metale szlachetne – mówi Anna Maria Panasiuk. – Weźmy np.: złoto i srebro, które może być formie 1-uncjowych monet – to prosta forma przechowywania kapitału, którą można zabrać ze sobą i wykorzystać w każdej chwili. W skrajnej sytuacji bardzo praktyczny jest kombibar – sztabka dzielona na małe części, którą można łamać, jak czekoladę. W takiej sytuacji masz w ręku płynny nośnik wartości, którym możesz zapłacić za benzynę, czy jedzenie. Do tej samej kategorii należą kryptowaluty trzymane na cold wallet. Kolejnym aktywem zapewniającym niezależność od systemu bankowego są mobilne aktywa o dużej wartości, jak zegarki inwestycyjne – małe, łatwe do przewiezienia, a jednocześnie reprezentujące realną wartość. W zachowaniu wartości majątku warte uwagi są również dzieła sztuki – podkreśla ekspertka.

REKLAMA

Filar 4: Drugi dom za granicą

Ostatnim ważnym elementem zabezpieczenia majątku są nieruchomości położone w różnych krajach. A przynajmniej posiadanie drugiego domu, który na wypadek wojny daje ogromne poczucie bezpieczeństwa jako alternatywne miejsca do życia. Dlaczego to takie istotne? Daje Tobie poczucie bezpieczeństwa, że jeśli świat, tutaj, pogrąży się w chaosie, to będziesz miał możliwość zabrania rodziny w bezpieczne miejsce. Drugi dom może, nie tylko być miejscem do życia na co dzień, może być również formą lokaty kapitału. A w sytuacji tak niepewnych czasów jak obecnie, taka lokata powinna być w każdym portfelu inwestycyjnym.

Wybór miejsca zależy od tego, gdzie czujemy się dobrze i gdzie mamy pewność, że system jest stabilny. Coraz więcej osób wybiera nieruchomości w krajach neutralnych, takich jak Szwajcaria, czy Andora, gdzie bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne jest priorytetem. Popularnością cieszą się także kierunki daleko od Polski, tj. UK, Hiszpania, Włochy, czy nawet kierunki pozaeuropejskie, jak Dubaj czy Cape Town. Te ostanie szczególnie wśród osób otwartych na świat, mieszkania w Tajlandii, Kambodży czy RPA w portfelu moich klientów zaczynają być standardem – mówi ekspertka. – Jeśli masz możliwość chronić swoją rodzinę poprzez wybór drugiego miejsca, to nie jest luksus – to odpowiedzialność. Gdy nadejdzie trudny moment, liczy się czas, dostępność i przestrzeń do bezpiecznego funkcjonowania. Ja rekomenduję zacząć od alternatywy w Europie, która jest bardziej dostępna dla tych, którzy mają wewnętrzne obawy przed zmierzeniem się z projektem nabycia nieruchomości na innym kontynencie. Posiadanie zabezpieczenia majątku w formie nieruchomości, która nie tylko pracuje na Ciebie, ale jest do tego jeszcze bezpiecznym miejscem, do którego możesz wyjechać, to jest fundamentem twojego spokoju – zaznacza Anna Maria Panasiuk.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie ukrywanie majątku, a budowa twojej wolności i odporności na potencjalne kryzysy

Żyjemy dziś w świecie, który jest jak ogromna sieć zależności. W tak silnie powiązanym systemie jeden impuls może wywołać efekt domina. Wystarczy przypomnieć sobie pandemię. Właśnie dlatego w zabezpieczeniu twoich aktywów przed konfliktem, czy jeszcze bardziej prawdopodobnym resetem, nie chodzi o „ukrywanie majątku”, ale o zbudowanie twojej odporności finansowej - bezpieczeństwa. Liczy się to, co zrobimy teraz - przed kryzysem, nie w jego trakcie – podsumowuje Anna Maria Panasiuk.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów
14 lut 2026

Według danych MSWiA liczba polskich obywatelstw nadanych cudzoziemcom wzrasta z każdym rokiem. W roku 2024 nadano je 16 647 osobom (w porównaniu: w roku 2023 było to 12 166 osób). Jak krok po kroku przejść proces naturalizacji, czyli uznania za obywatela polskiego w 2026 r.? Kto może ubiegać się o obywatelstwo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty przygotować oraz jak wygląda procedura?
Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?
14 lut 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wydało niedawno Poradnik Bezpieczeństwa. Publikacja dotarła do wszystkich domów i mieszkań w Polsce i od razu stała się przedmiotem analiz i debaty ale też krytyki, kpin, i żartów. Nie będziemy znęcać się nad wyrwanymi z kontekstu fragmentami Poradnika ale spróbujemy przeanalizować jak jego zapisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego można odnieść do takich urządzeń grzewczych na drewno, jakimi są kominki i piece.
MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego
14 lut 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 14 lutego Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Dzięki temu użytkownicy KSeF mogą uwierzytelnić się w systemie za pomocą aplikacji mObywatel, mojeID - bankowości elektronicznej, e-dowodu i profilu zaufanego. Integracja umożliwia szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości, daje większą swobodę w wyborze metody uwierzytelnienia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi logowania.
Rozliczenie PIT za 2025 rok: terminy, formularze, ulgi podatkowe i 1,5% podatku dla OPP. Kiedy urząd skarbowy wypłaci zwrot podatku?
14 lut 2026

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że 15 lutego 2026 r. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Z usługi Twój e-PIT od tego dnia mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. W 2026 roku kolejny raz usługa Twój e-PIT będzie dostępna także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (e-US).

REKLAMA

W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
14 lut 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
Ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko prowadzące działalność gospodarczą
14 lut 2026

Czy rodzic może skorzystać z ulgi na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko, które prowadziło działalność gospodarczą jedynie przez dwa miesiące w roku? Dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie kluczowe są szczegółowe okoliczności sprawy.
AI zmienia rynek pracy. Jakie kompetencje zdecydują o stabilnym zatrudnieniu?
14 lut 2026

Polski rynek pracy wchodzi w fazę strukturalnej zmiany. Choć bezrobocie nadal pozostaje niskie, dane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują trend wzrostowy. Eksperci Personnel Service podkreślają, że to efekt głębokiej transformacji, w której kluczową rolę odgrywa sztuczna inteligencja.

REKLAMA

Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece
13 lut 2026

Wydatki na farmaceutyki to jedno z największych obciążeń w budżecie polskiego emeryta. Program darmowych leków został rozszerzony i w 2026 roku obejmuje już wszystkie osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jednak samo osiągnięcie wieku nie wystarczy, by odejść od okienka w aptece bez płacenia. Jakie nowe preparaty trafiły na listę refundacyjną?

Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]
13 lut 2026

Zakończyła się realizacja programu „Cyfrowy Uczeń”. Do polskich szkół trafiły dziesiątki tysięcy urządzeń: laptopy, komputery i tablety. Sam sprzęt jednak nie zmieni edukacji. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, by uczniowie nie tylko mieli dostęp do nowoczesnej technologii, ale realnie wykorzystywali ją do nauki geografii, historii, matematyki czy biologii?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA