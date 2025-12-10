REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Wielkie zmiany w wypłatach pieniędzy z bankomatów. Cena gotówki "od ręki" uderzy nas po kieszeniach

Wielkie zmiany w wypłatach pieniędzy z bankomatów. Cena gotówki "od ręki" uderzy nas po kieszeniach

10 grudnia 2025, 07:27
Maja Retman
Maja Retman
To już koniec takich wypłat z bankomatów. Szykuje się kosztowna zmiana, która mocno uderzy w nasze portfele i mocno zaboli
To już koniec takich wypłat z bankomatów. Szykuje się kosztowna zmiana, która mocno uderzy w nasze portfele i mocno zaboli
Gotówka będzie kosztować więcej. I to dosłownie. Banki zapłacą wyższe stawki za wypłaty z „obcych” bankomatów, bo Visa i Mastercard postanowiły podwyższyć swoje prowizje. Formalnie chodzi tylko o rozliczenia między gigantami płatniczymi a bankami. W praktyce, rachunek końcowy i tak tradycyjnie wyląduje w rękach klientów?

Wypłata wypłacie nierówna, czyli jak rosną prowizje

Dotychczas system wydawał się prosty jak konstrukcja bankomatu: Visa od 2010 roku pobierała 1,30 zł za każdą wypłatę – niezależnie od tego, czy klient wyciągał 50 zł czy pół pensji. Mastercard, od 2023 roku stosował stawkę 1,20 zł plus 0,05 proc. wartości transakcji. W przypadku BLIK-a opłata była stała: 1,20 zł.

Ten spokój skończy się w lutym 2026 roku. Obydwaj operatorzy kart podnoszą opłaty i dodają do nich komponent procentowy. Mastercard zażąda 1,20 zł i 0,18 proc. wartości wypłaty, Visa – 1,20 zł i 0,17 proc.

W praktyce oznacza to, że przy wypłacie 1000 zł bank zapłaci już nie 1,70 zł (Mastercard) czy 1,30 zł (Visa), lecz około 3 zł w obu przypadkach – zauważą bankier.pl. Niby niewiele. Ale jeśli takich wypłat wykonują setki tysięcy klientów – robi się z tego całkiem realny biznes.

Jak tłumaczy cytowany przez serwis dr Michał Macierzyński, szef departamentu usług cyfrowych w PKO BP, podwyżki dotyczą głównie wypłat z bankomatów niezależnych operatorów, czyli tych, z których korzystamy najczęściej: Euronetów i Planet Cash.

Według danych NBP ponad 70 proc. bankomatów w Polsce należy właśnie do prywatnych sieci.

Zobacz również:

Gotówka w odwrocie, bankomaty w zaniku

Nie jest to może temat, którym żyje cała Polska, ale branża wie swoje: bankomaty znikają szybciej, niż część osób zdąży zauważyć. Powód? Dwa w jednym. Po pierwsze – liczba wypłat spada. Po drugie – utrzymanie urządzenia kosztuje coraz więcej.

Dziś 95 proc. transakcji kartami odbywa się elektronicznie. To nie tylko zbliżeniówki, ale też smartfony, zegarki, opaski sportowe – cały ten arsenał, który sprawia, że portfel z banknotami wygląda jak rzecz z minionej epoki.

W efekcie banki nie mają sentymentów: urządzenia są demontowane. W 2024 roku liczba bankomatów w Polsce spadła o 5,5 proc. – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

I to wcale nie koniec zmian. Na horyzoncie majaczy unijne prawo, które – jak wszystko wskazuje – gotówki nie lubi z wzajemnością. Od 2027 roku transakcje gotówkowe będą ograniczone do 10 tys. euro, czyli około 43 tys. zł. Każda większa transakcja będzie musiała zostać wykonana przelewem. Bruksela tłumaczy to walką z praniem pieniędzy i finansowaniem przestępczości.

Zobacz również:

A co z prawem do gotówki? Formalnie nikt go nie gwarantuje

W Polsce nie obowiązują regulacje, które nakładałyby na banki obowiązek zapewnienia określonej liczby bankomatów. Instytucje finansowe mogą więc zmniejszać dostęp do gotówki w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn i bez konsultacji z klientami.

To niepokoi Rzecznika Praw Obywatelskich, który od miesięcy alarmuje, że ograniczanie dostępu do gotówki może prowadzić do realnego wykluczenia finansowego. Chodzi głównie o osoby starsze, mieszkańców wsi, ludzi bez internetu, bez smartfonów albo po prostu tych, którzy wolą „namacalny pieniądz”.

Z danych NBP wynika, że około 9 proc. Polaków wciąż nie korzysta z usług bankowych ani płatności online.

Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Robi się to w prosty sposób
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Robi się to w prosty sposób
Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Tymczasem do odzyskania jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podpowiadamy jak to zrobić
Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy nie mają o tym pojęcia. Tymczasem do odzyskania jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podpowiadamy jak to zrobić
Rewolucyjna zmiana w prawie spadkowym. Nowe przepisy całkowicie wywracają dotychczasowe zasady dziedziczenia
Rewolucyjna zmiana w prawie spadkowym. Nowe przepisy całkowicie wywracają dotychczasowe zasady dziedziczenia
Infor.pl
Jak rozliczyć upominki świąteczne dla pracowników w podatku dochodowym (PIT)? Kiedy prezent jest zwolniony z podatku?
09 gru 2025

W okresie świątecznym wielu pracodawców decyduje się na wręczenie pracownikom upominków lub prezentów by podziękować za ich pracę. Jest to dość często spotykany gest motywacyjny ze strony pracodawców. Dla pracowników oznaczać to może określone konsekwencje podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”). Należy pamiętać także o fakcie, że może to rodzić obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Ile trzeba zapłacić za Święta i Sylwestra w górach? Polska, Czechy, Alpy. Ceny noclegów pną się w górę
09 gru 2025

W Zakopanem ceny noclegów ze śniadaniem w okresie świąteczno-noworocznym wzrosły w ciągu roku nawet ponad dwukrotnie. Z danych zebranych przez Rankomat.pl wynika, że za 6 nocy w kwaterze prywatnej para zapłaci teraz 3671 zł, czyli o 104% więcej niż rok wcześniej. W 3-gwiazdkowych hotelach podwyżki sięgają 70%. Drożej jest też w Szczyrku, Szklarskiej Porębie oraz w popularnych czeskich kurortach. Co ciekawe, spadki cen widać w austriackim Kitzbühel oraz w części alpejskich kwater we Włoszech. W poszukiwaniu oszczędności, warto wybrać się w Karkonosze.

Przedsiębiorca był pewien, że wygrał z urzędem. Wystarczyło milczenie organu administracyjnego. Ale ten wyrok NSA zmienił zasady - Prawo przedsiębiorców nie działa
09 gru 2025

Spółka złożyła wniosek o interpretację indywidualną i czekała na odpowiedź. Gdy organ nie wydał decyzji w ustawowym terminie 30 dni, przedsiębiorca uznał, że sprawa załatwiła się sama – na jego korzyść. Wystąpił o zaświadczenie potwierdzające milczące załatwienie sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny wydał jednak wyrok, który może zaskoczyć wielu przedsiębiorców liczących na bezczynność urzędników.
Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Jeżeli ma certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej
09 gru 2025

Raport płacowy opracowany na zlecenie The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) przez Randstad Polska pokazuje jasno, że certyfikowani specjaliści ds. finansów w Polsce zarabiają, w zależności od stanowiska, od 16% do 25% więcej niż osoby nieposiadające certyfikatów zawodowych. Analiza objęła 500 specjalistów z obszaru finansów, zatrudnionych na pięciu kluczowych stanowiskach: dyrektor finansowy (CFO), menedżer ds. finansów, główny księgowy, menedżer controllingu oraz kontroler finansowy. Wskazuje ona na istotne różnice w poziomie wynagrodzenia pomiędzy osobami posiadającymi certyfikaty zawodowe, takie jak tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA) nadawany przez CIMA czy kwalifikacja biegłego rewidenta przyznawana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR), a tymi, którzy takich certyfikatów nie posiadają.

Osoby niepełnosprawne zachwycone ZUS. I zniesmaczone MOPS, PZON i WZON. Tam tylko z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
09 gru 2025

Infor.pl publikuje listy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dziś list o zaskakującej obserwacji matki dziecka z bardzo rzadką chorobą genetyczną (oficjalnie w Polsce choroba występuje jeszcze tylko u dwóch rodzin). Matka jest zbudowana pomocą i profesjonalizmem lekarzy orzeczników ZUS, których stawia w opozycji do lekarzy w PZON i WZON i urzędników w MOPS.
Polacy nie chcą pracować 24/7, chociaż.. wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji
09 gru 2025

Zacieranie się granic między pracą a życiem prywatnym istotnie wpływa na życie zawodowe Polaków. Wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji. Jak pokazuje ankieta przeprowadzona przez Gi Group Holding, 24% respondentów odczuwa poczucie winy, gdy nie odbiera służbowych telefonów lub wiadomości po godzinach pracy, co świadczy o presji emocjonalnej towarzyszącej permanentnej dostępności.
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić ciągłość wypłat? Oto termin
09 gru 2025

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosków o świadczenia wypłacane przez ZUS. Wśród nich jest świadczenie wychowawcze, które od 2024 roku wzrosło z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Ważne jest, aby znać termin składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2026 roku. Oto szczegóły.
Niepełnosprawni seryjnie i na tą samą metodę lekarzy tracą świadczenia. Kolejna matka pisze: Lekarz pediatra uleczył mojego syna trzema pytaniami
09 gru 2025

Kolejny list do Infor.pl matki dziecka w spectrum autyzmu, której dziecko traci świadczenie pielęgnacyjne. Matka uważa, że jej dziecko zostało "uzdrowione" przy pomocy skandalicznego testu polegającego na tym, że lekarz pediadra oraz psycholog zadają niepełnosprawnemu dziecku trzy pytania - o wiek, ile ma lat oraz o posiadanie kolegów (to ostatnie

Kredyty z WIBOR-em nie są wadliwe, nie będzie masowego podważania umów w sądach ani eldorado dla kancelarii prawniczych [polemika]
09 gru 2025

Na łamach portalu Infor.pl ukazał się artykuł mec. Roberta Piskora, w którym autor przedstawił swoje stanowisko odnośnie kredytów opartych o wskaźnik referencyjny WIBOR, sugerując wielokrotnie, że umowy zawierające odwołanie do WIBORu są wadliwe i w związku z tym nastąpi masowe kwestionowanie umów kredytu złotowego. Tezy przedstawione przez autora budzą moje zdumienie, a w każdym razie wymagają zdecydowanej repliki.
Od 1 stycznia 2026 r. nowe przepisy. ZUS przeliczy niektóre emerytury i renty
09 gru 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona przeliczenia wysokości tzw. emerytur czerwcowych przyznanych w latach 2009-2019. Cały proces powinien potrwać do końca marca 2026 r. Sprawdź kogo obejmą nowe przepisy!
