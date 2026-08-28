REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Masz skończone tyle lat? Zapomnij o kupowaniu biletów. Musisz mieć przy sobie tylko to

Masz skończone tyle lat? Zapomnij o kupowaniu biletów. Musisz mieć przy sobie tylko to

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2026, 09:52
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
autobus, senior, emerytura
Masz skończone tyle lat? Zapomnij o kupowaniu biletów. Musisz mieć przy sobie tylko to
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Codzienne podróże pociągami, autobusami czy tramwajami mogą być dla starszych Polaków całkowicie bezpłatne. Aby legalnie jeździć bez biletu i zaoszczędzić setki złotych rocznie, wystarczy mieć przy sobie jedną, konkretną rzecz w portfelu lub aplikację w telefonie. Co kluczowe, status emeryta wcale nie jest warunkiem koniecznym do darmowego podróżowania.

rozwiń >

Kluczem do 100-procentowej bonifikaty na przejazdy w polskiej komunikacji miejskiej jest wiek. Powszechnie przyjętą barierą, po której opłaty za podróże przestają obowiązywać, są 70. urodziny. Choć w Polsce nie istnieje jedna odgórna ustawa, a o darmowych przejazdach decydują samorządy w swoich lokalnych uchwałach taryfowych, to w praktyce zasada ta stała się niepisanym standardem. Pasażerowie 70+ mogą bezpłatnie przemieszczać się transportem zbiorowym we wszystkich polskich miastach. Co więcej, seniorzy nie muszą składać skomplikowanych wniosków ani wyrabiać dedykowanych sieciówek.

REKLAMA

REKLAMA

Kontroler nie podważy tego dokumentu

Weryfikacja uprawnień podczas kontroli jest niezwykle prosta. Pasażer, który ukończył 70 lat, zamiast tradycyjnego kartonika lub biletu w aplikacji okazuje jedynie dokument potwierdzający tożsamość i wiek:

  • Dowód osobisty lub paszport w wersji fizycznej.
  • Aplikację mObywatel - cyfrowy mDowód jest w pełni honorowany przez kontrolerów.
  • Legitymację emeryta-rencisty (jeśli taką posiada), choć sam dowód jest w zupełności wystarczający.

Warto pamiętać o trzech żelaznych zasadach tego przywileju. Po pierwsze, obowiązuje tu całkowity brak progów dochodowych - majątek seniora nie ma znaczenia. Po drugie, nie ma wymogu pobierania świadczenia emerytalnego - z ulgi korzysta każdy 70-latek, nawet jeśli wciąż jest aktywny zawodowo. Po trzecie, przywilej działa lokalnie w całym kraju, co oznacza, że podróżując turystycznie do innego miasta, senior korzysta z tych samych praw, co miejscowi.

65-latku, nie przepłacaj! Te miasta zniosły opłaty wcześniej

Choć wiek 70 lat to niepisana granica w skali kraju, poszczególne samorządy poszły seniorom na rękę i obniżyły poprzeczkę o całe 5 lat. Mieszkańcy oraz turyści przebywający w Bydgoszczy, Lublinie czy we Wrocławiu wsiadają do pojazdów komunikacji miejskiej bez biletu już po świętowaniu 65. urodzin. Przyjezdny senior, odwiedzający w tych miastach rodzinę lub zwiedzający zabytki, podróżuje całkowicie za zero złotych. Warunek jest ten sam - posiadanie przy sobie dokumentu ze wskazaną datą urodzenia.

REKLAMA

Tanie podróżowanie przed siedemdziesiątką: Bilet roczny i ulgi 50 proc.

Osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do darmowych przejazdów, mogą mocno obciąć koszty podróży dzięki miejskim taryfom preferencyjnym:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Warszawa (Roczny Bilet Seniora): Po skończeniu 65 lat zamiast biletów miesięcznych warto wykupić roczny abonament za dokładnie 50 zł. Uprawnia on do nielimitowanych przejazdów autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami SKM na terenie stolicy oraz w całej I i II strefie biletowej.
  • Szczecin (Wcześniejsza zniżka): W stolicy Pomorza Zachodniego lokalne przepisy pozwalają na zakup biletów z ulgą 50 proc. znacznie wcześniej. Ulga przysługuje kobietom już od 55. roku życia oraz mężczyznom od 60. roku życia, o ile posiadają status emeryta lub rencisty.

Pułapki w aglomeracjach i pociągach podmiejskich

Podróżując na darmowych biletach, warto zachować czujność na granicach miast oraz w pociągach. Autobusy miejskie bardzo często wyjeżdżają poza granice administracyjne danej gminy, obsługując okoliczne wsie i miasteczka jako linie strefowe lub podmiejskie. Choć większość dużych miast utrzymuje bezpłatne przejazdy dla seniorów również w tych strefach, zdarzają się gminy ościenne, które wymagają zakupu biletu uzupełniającego.

Osobny haczyk dotyczy kolei. Autobusy i tramwaje podlegają miastu, ale pociągi regionalne (np. Polregio czy Koleje Mazowieckie) rządzą się własnymi prawami. Seniorzy powyżej 70. roku życia rzadko jeżdżą pociągami zupełnie za darmo - najczęściej przysługuje im ustawowa zniżka 37% na bilety jednorazowe lub stałe zniżki handlowe przewoźnika (np. Karta Seniora PKP Intercity). Wyjątkiem są sytuacje, gdy dane miasto podpisało specjalną umowę z koleją i honoruje przejazdy bezpłatne w granicach aglomeracji - tak jak ma to miejsce w warszawskiej SKM czy na wybranych odcinkach w innych metropoliach.

Prywatni przewoźnicy nie muszą patrzeć na wiek

Kolejną ważną kwestią są prywatne linie autobusowe i busy, które uzupełniają siatkę połączeń publicznych, zwłaszcza w mniejszych powiatach i na trasach między miastami. Prywatni przedsiębiorcy transportowi nie są związani uchwałami rad miast. Oznacza to, że mogą, ale wcale nie muszą oferować darmowych przejazdów dla osób po 65. czy 70. roku życia. Na takich trasach obowiązują zazwyczaj wyłącznie ulgi ustawowe (np. dla inwalidów wojennych czy kombatantów). Przed wejściem do busa prywatnego przewoźnika warto zawsze zapytać kierowcę o honorowanie zniżek komunalnych, aby uniknąć mandatu lub nieprzyjemnej dyskusji.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy legitymacja emeryta wystarczy do darmowego przejazdu?

Nie zawsze. Sama legitymacja emeryta bez wpisanej daty urodzenia lub bez okazania dowodu tożsamości może nie być wystarczająca dla kontrolera, jeśli miasto uzależnia darmowy przejazd wyłącznie od wieku, a nie od statusu emerytalnego. Najbezpieczniej jest pokazywać dowód osobisty lub mObywatela.

Czy obcokrajowcy w wieku 70+ również jeżdżą w Polsce za darmo?

Tak. Uchwały rad miast mówią o osobach, które ukończyły określony wiek, bez względu na ich obywatelstwo czy narodowość. Zagraniczny turysta może okazać swój paszport lub zagraniczny dowód tożsamości, a kontroler ma obowiązek to uznać.

Co zrobić, jeśli zapomniałem dowodu, a mam skończone 70 lat?

Jazda bez fizycznego dokumentu lub bez telefonu z aplikacją mObywatel jest traktowana jak jazda bez biletu. Kontroler wypisze wezwanie do zapłaty. Można się od niego odwołać w punkcie obsługi pasażera w ciągu 7 dni, okazując dokument i płacąc jedynie niewielką opłatę manipulacyjną za anulowanie mandatu.

Czy w mniejszych miastach i na wsiach też obowiązuje darmowa komunikacja dla seniorów?

Wszystko zależy od organizatora transportu. Jeśli w danym regionie działa komunikacja gminna lub powiatowa, zasady ustala lokalny wójt, burmistrz lub starosta. W większości miejsc w Polsce seniorzy 70+ jeżdżą za darmo, ale przed podróżą po mniejszych miejscowościach warto to zweryfikować na stronie lokalnego urzędu.

Powiązane
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie daje ulgi, prawa i świadczenia?
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie daje ulgi, prawa i świadczenia?
Nawet 3292 zł z MOPS bez kryterium dochodowego. Kto może dostać specjalny zasiłek celowy?
Nawet 3292 zł z MOPS bez kryterium dochodowego. Kto może dostać specjalny zasiłek celowy?
Nie 25%, a 55% [lub nawet 60%] świadczenia po zmarłym współmałżonku lub współmałżonce od 1 stycznia 2027 r. Dla kogo taka renta wdowia?
Nie 25%, a 55% [lub nawet 60%] świadczenia po zmarłym współmałżonku lub współmałżonce od 1 stycznia 2027 r. Dla kogo taka renta wdowia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zmiany w przeliczaniu wcześniejszych emerytur. Rząd wycofuje się z obietnic? Seniorzy dostaną mniej, niż liczyli
28 sie 2026

Seniorzy, którzy latami czekali na wyrównanie zaniżonych świadczeń, mogą przeżyć spore rozczarowanie. Rząd zmienia plan dotyczący realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i naprawy krzywd wcześniejszych emerytów. Zamiast zapowiadanego pełnego przeliczenia emerytur na stoły trafia zupełnie nowa koncepcja - tzw. zwiększenie do świadczenia, które będzie ścinane specjalnym współczynnikiem korygującym. Dla tysięcy osób oznacza to jedno: wypłaty będą zauważalnie niższe, niż zapowiadały wcześniejsze obietnice.
Podatki pójdą w górę. Rząd wyliczył, ile chce zyskać do 2036 roku
28 sie 2026

Ponad 50 mld zł – tyle mają zyskać finanse publiczne na zmianach podatkowych zapowiedzianych przez rząd. Już w 2027 roku dodatkowe wpływy mają przekroczyć 2,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do NFZ, ale na zmianach zyskać mają też samorządy i Fundusz Solidarnościowy.
Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: kiedy zamawiający odrzuca ofertę?
28 sie 2026

Rażąco niska cena to jeden z najważniejszych powodów, dla których może nastąpić odrzucenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W praktyce oznacza to sytuację, w której cena oferty lub jej istotne części składowe budzą wątpliwości zamawiającego co do tego, czy wykonawca rzeczywiście będzie w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest rażąco niska cena w świetle Prawa zamówień publicznych, kiedy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień, jakie dowody warto przedstawić oraz kiedy oferta podlega odrzuceniu.Temat jest szczególnie istotny zarówno dla wykonawców, którzy chcą bezpiecznie konkurować ceną, jak i dla zamawiających, którzy muszą prowadzić postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Zbyt niska cena może być przewagą, ale może też stać się ryzykiem, jeżeli nie zostanie właściwie uzasadniona.
Negatywne opinie w internecie a ochrona reputacji przedsiębiorcy – gdzie przebiega granica?
28 sie 2026

Negatywna opinia nie jest sama w sobie bezprawna. Klient może krytycznie ocenić usługę, opisać swoje doświadczenia i przedstawić ocenę współpracy. Granica może jednak zostać przekroczona, gdy wypowiedź przestaje być oceną, a staje się zarzutem przypisującym przedsiębiorcy konkretne, nieprawdziwe zachowanie. Znaczenie może mieć również sposób przedstawienia prawdziwych informacji, jeżeli prowadzi on do zniekształcenia obrazu sytuacji.

REKLAMA

Na codzienne potrzeby idzie większość domowego budżetu. Polacy wskazali największy wydatek
28 sie 2026

Na żywność i produkty codziennego użytku najwięcej pieniędzy przeznacza 73 proc. Polaków - wynika z opublikowanego niedawno badania. Niemal co trzecia osoba przyznaje, że wystarcza jej na wszystkie potrzeby i może regularnie oszczędzać.
Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki
28 sie 2026

Kupujesz działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym? Od tego, co faktycznie przejmujesz i jak wartości poszczególnych składników zostaną określone w umowie, zależy, czy zapłacisz PCC według stawki 1 proc., czy 2 proc. Dyrektor KIS w interpretacji z 25 sierpnia 2026 r. odpowiedział na pytanie dotyczące stawki podatku od czynnosci cywilnoprawnych od takiej sprzedaży.
Prawie 350 tys. Polaków grozi aktualnie egzekucja komornicza. Sprawdź czy i do ciebie może się wkrótce zgłosić komornik i jak go uniknąć
27 sie 2026

Egzekucja komornicza jest ostatecznym środkiem w sytuacji, gdy inne metody odzyskania należności zawodzą. Stres spowodowany niespłaconymi ratami często sprawia, że osoba posiadająca zaległości unika kontaktu z wierzycielem – odrzuca połączenia, nie odpowiada na wiadomości, a także nie odbiera korespondencji.
PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom w obliczu zmian przepisów o inspekcji pracy
27 sie 2026

Z danych statystycznych można wywnioskować, że PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o uprawnieniach PIP FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom. Z jakich 3 form wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać?

REKLAMA

Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego
28 sie 2026

Czy pracownicy-rodzice korzystający z przysługujących im uprawnień tracą finansowe przywileje? Stosunek pracy w początkowym okresie życia ich dziecka jest szczególnie chroniony, a co z finansami? Te zasady powinny znać osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
Koniec zakazu reklamy aptek? 14 lat temu wprowadzone obostrzenie niezgodne z prawem UE. Nowy projekt Prawa farmaceutycznego już w Sejmie
27 sie 2026

Całkowity zakaz reklamowania aptek jest niezgodny z prawem UE. Czy zostanie zniesiony? 14 lat temu wprowadzono to obostrzenie. Natomiast nowy projekt Prawa farmaceutycznego jest już w Sejmie - co przewiduje nowelizacja?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA