WZON przyznał za mało punktów? Na wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji masz 14 dni od jej doręczenia. W 2026 r. nawet kilka punktów może zdecydować o prawie do świadczenia wspierającego albo jego wysokości. Wyjaśniamy, jak napisać odwołanie, które pokazuje rzeczywisty poziom potrzebnego wsparcia i na czym oprzeć najważniejsze argumenty.

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Zanim powstanie pismo do WZON, trzeba więc uważnie przeczytać tabelę z punktacją. Wynik końcowy nie powstaje przez proste dodanie punktów za wszystkie 32 czynności – przepisy nakazują zsumować 25 najwyższych wartości, co całkowicie zmienia sposób, w jaki należy analizować decyzję.

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Ile jest czasu na odwołanie od decyzji WZON? Wniosek trzeba złożyć w 14 dni

W rozmowach osób ubiegających się o świadczenie wspierające najczęściej pada słowo „odwołanie”. Ustawa posługuje się jednak na tym etapie inną nazwą: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Składa się go do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Najważniejszy termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wynika to wprost z art. 6b⁵ ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nie należy więc liczyć terminu od daty widniejącej na pierwszej stronie decyzji. Dla osoby, która dostała pismo pocztą kilka dni później, znaczenie ma jego doręczenie. Na przykład decyzja nosi datę 3 sierpnia, ale adresat odebrał przesyłkę 10 sierpnia. Czternastodniowego terminu nie liczymy od 3 sierpnia tylko dlatego, że taką datę wpisano w decyzji.

W 2026 r. trzeba pamiętać jeszcze o jednej konsekwencji. ZUS wskazuje, że wniosek o świadczenie wspierające składa się dopiero wtedy, gdy decyzja WZON stanie się ostateczna. Jeżeli zainteresowany nie wystąpi o ponowne rozpatrzenie, następuje to po upływie 14 dni od doręczenia. Jeżeli wniosek zostanie złożony, decyzja wydana po jego rozpatrzeniu staje się ostateczna w dniu jej wydania.

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Jak sprawdzić punktację WZON przed napisaniem odwołania? Liczy się ocena 32 czynności

Naturalną reakcją po otwarciu decyzji jest spojrzenie na wynik: 69, 72, 78 czy 85 punktów. Przy ocenie, czy istnieją argumenty za ponownym rozpatrzeniem sprawy, ważniejsza okazuje się jednak punktacja poszczególnych czynności. Rozporządzenie określa 32 obszary codziennego funkcjonowania. WZON bada między innymi:

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poruszanie się w znanym i nieznanym środowisku,

przemieszczanie się transportem,

mycie i pielęgnowanie ciała,

korzystanie z toalety,

ubieranie się,

jedzenie i picie,

troskę o zdrowie,

stosowanie zaleceń terapeutycznych,

pozostawanie samemu w domu,

zakupy,

przygotowywanie posiłków,

wykonywanie obowiązków domowych,

transakcje finansowe,

sprawy urzędowe,

planowanie dnia.

Przy każdej czynności komisja patrzy szerzej niż na pytanie: „potrafi czy nie potrafi?”. Przepisy nakazują uwzględnić między innymi zdolność do świadomego i samodzielnego rozpoczęcia czynności, jej celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonania w standardowym czasie, kontrolowania jej od początku do końca oraz konieczność korzystania ze wsparcia drugiej osoby lub technologii wspomagającej.

Ważne Ktoś może samodzielnie założyć kurtkę podczas posiedzenia, lecz w domu każdego ranka potrzebować pomocy przy ubraniu dolnej części garderoby. Może odpowiedzieć na pytanie o leki, a jednocześnie nie być zdolny do regularnego przyjmowania ich bez przypominania i przygotowania dawek. Może przejść kilka metrów w gabinecie, choć samodzielne wyjście do sklepu pozostaje poza jego możliwościami. W odwołaniu trzeba uchwycić właśnie tę różnicę.

Jak WZON liczy punkty? Do wyniku wchodzi 25 najwyższych ocen z 32 czynności

WZON ocenia 32 czynności, lecz końcowy poziom potrzeby wsparcia stanowi sumę 25 najwyższych wartości punktowych ustalonych dla tych czynności. Następnie suma zostaje zaokrąglona w górę do pełnego punktu. Dlatego osoba analizująca decyzję powinna zrobić dwie rzeczy:

wyłapać czynności, przy których opis codziennego funkcjonowania wyraźnie nie zgadza się z przyznaną oceną , zwłaszcza gdy pomoc drugiej osoby jest rzeczywiście konieczna;

, zwłaszcza gdy pomoc drugiej osoby jest rzeczywiście konieczna; sprawdzić, które z zakwestionowanych obszarów mogą realnie wpłynąć na 25 najwyższych wartości, zamiast automatycznie pisać kilkustronicowy protest dotyczący każdej pozycji.

Sama wartość „0” przy danej czynności również zasługuje na sprawdzenie, jeśli człowiek faktycznie potrzebuje w tym obszarze pomocy. Zero punktów nie powinno jednak automatycznie stać się jedynym kryterium wyboru zarzutów. Znacznie lepsze pytanie brzmi: czy opis mojego rzeczywistego funkcjonowania odpowiada temu, co wynika z oceny WZON?

Jak napisać odwołanie od decyzji WZON? Diagnoza nie wystarczy – trzeba opisać codzienne funkcjonowanie

Najmniej przekonujący wniosek brzmi mniej więcej tak: „Jestem osobą ciężko chorą, mam wiele schorzeń i uważam, że należy mi się więcej punktów”. Ciężka choroba może oczywiście tłumaczyć źródło ograniczeń, lecz system oceny poziomu potrzeby wsparcia został skonstruowany wokół funkcjonowania. Ustawa przewiduje skalę od 0 do 100 punktów, a rozporządzenie opisuje sposób oceny konkretnych czynności.

Dlatego lepiej przełożyć diagnozę na codzienną sytuację. Zamiast: „Mam poważne problemy z pamięcią i potrzebuję pomocy” lepiej opisać: „Nie przyjmuję leków samodzielnie zgodnie z rozpisanym schematem. Córka przygotowuje dawki na każdy dzień i przypomina mi o ich przyjęciu. Bez jej pomocy zdarza mi się pominąć dawkę albo próbować przyjąć ją ponownie”.

Zamiast: „Nie radzę sobie poza domem” bardziej użyteczny jest opis: „W znanej okolicy poruszam się na krótkich odcinkach samodzielnie, jednak do lekarza i urzędu jadę z drugą osobą. W nieznanym budynku nie odnajduję samodzielnie właściwego gabinetu i potrzebuję pomocy w dotarciu na miejsce”. WZON dostaje wtedy materiał, który można odnieść do ustawowych kryteriów.

Co napisać w odwołaniu od decyzji WZON? 5 elementów wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Przepisy nie wymagają, aby osoba z niepełnosprawnością tworzyła wielostronicową analizę prawniczą. Dobrze przygotowane pismo powinno natomiast pozwolić od razu ustalić, z jaką decyzją strona się nie zgadza i dlaczego. Można ułożyć je według następującego schematu:

Oznaczenie decyzji – data, numer decyzji oraz ustalona liczba punktów. Żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy i zmiany decyzji w zakresie poziomu potrzeby wsparcia. Wskazanie kwestionowanych czynności – najlepiej zgodnie z nazwami występującymi w decyzji. Opis faktycznej pomocy – kto jej udziela, na czym ona polega, jak często jest potrzebna i co dzieje się bez niej. Dokumenty lub inne informacje, które potwierdzają opisane ograniczenia, jeżeli są dostępne.

Nie ma potrzeby popisywania się językiem prawniczym. Zdanie opisujące, że mąż codziennie przygotowuje leki i pilnuje ich przyjęcia, może być dla oceny funkcjonowania bardziej przydatne niż pół strony ogólnych sformułowań o naruszeniu przepisów. Najważniejsza pozostaje zgodność opisu z rzeczywistością. Nie należy wyolbrzymiać ograniczeń, podobnie jak nie należy ich pomniejszać z przyzwyczajenia czy skrępowania.

Jak uzasadnić odwołanie od decyzji WZON? Przykład opisu codziennych trudności

Wyobraźmy sobie 74-letnią panią Annę z ograniczoną sprawnością ruchową i problemami poznawczymi. Podczas rozmowy odpowiada, że umie zrobić sobie kanapkę. Na pierwszy rzut oka można uznać, że przygotowywanie posiłków nie sprawia jej większego problemu. Codzienność wygląda jednak bardziej skomplikowanie. Pani Anna nie korzysta samodzielnie z kuchenki, ponieważ kilkukrotnie pozostawiła ją włączoną. Nie przygotuje obiadu wymagającego kilku następujących po sobie czynności. Córka gotuje posiłki i zostawia je w oznaczonych pojemnikach, a później telefonicznie przypomina matce, który posiłek powinna wyjąć.

Przy sporządzaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy informacja „potrafi zrobić kanapkę” jest więc tylko fragmentem obrazu. Rozporządzenie wymaga uwzględnienia między innymi tego, czy czynność może zostać wykonana celowo, efektywnie i bezpiecznie, czy osoba kontroluje ją od rozpoczęcia do zakończenia i czy potrzebuje wsparcia. Tak skonstruowany kazus pokazuje, dlaczego podczas oceny nie należy ograniczać odpowiedzi do prostego „tak” albo „nie”.

Które punkty i czynności zakwestionować w odwołaniu od decyzji WZON?

Nie istnieje uniwersalna lista obszarów, które każda osoba powinna zakwestionować. Dla osoby z niepełnosprawnością ruchową zasadnicze znaczenie mogą mieć przemieszczanie się, zmiana pozycji ciała i samoobsługa, natomiast przy zaburzeniach poznawczych ciężar oceny może przesuwać się na bezpieczeństwo, podejmowanie decyzji, stosowanie zaleceń czy organizację dnia. Przy analizie można wykorzystać prostą tabelę roboczą:

Czynność oceniana przez WZON Co sprawdzić przed odwołaniem Przykład informacji istotnej dla oceny Stosowanie zaleceń terapeutycznych Czy osoba sama pamięta o lekach i prawidłowo je dawkuje? Opiekun codziennie przygotowuje leki i kontroluje ich przyjęcie Pozostawanie samemu w domu Czy pobyt bez opiekuna jest bezpieczny i jak długo może trwać? Osoba nie może zostać sama przez noc z powodu dezorientacji Przygotowywanie posiłków Czy osoba potrafi bezpiecznie przygotować cały posiłek? Potrafi zrobić kanapkę, ale nie obsługuje bezpiecznie kuchenki Korzystanie z toalety Czy potrzebna jest pomoc przy transferze, higienie lub ubraniu? Konieczna pomoc przy wstawaniu i poprawieniu odzieży Sprawy urzędowe Czy osoba rozumie pisma i potrafi samodzielnie przeprowadzić sprawę? Opiekun czyta korespondencję i pomaga w załatwianiu formalności Poruszanie się w nieznanym środowisku Czy samodzielność w domu przekłada się na obce miejsca? Poza znaną okolicą konieczna jest obecność drugiej osoby

Tabela nie zastępuje definicji zawartych w rozporządzeniu. Pomaga natomiast przełożyć język decyzji na zdarzenia, które rzeczywiście występują w domu.

Czy dokumentacja medyczna wystarczy, żeby WZON przyznał więcej punktów?

Dokumentacja medyczna może być ważna, ale poziom potrzeby wsparcia nie jest ustalany wyłącznie na podstawie rozpoznanych chorób. Ustawa wskazuje trzy podstawowe elementy oceny: obserwację, wywiad bezpośredni oraz ocenę funkcjonowania. Rozporządzenie rozwija te zasady. Podczas obserwacji specjaliści analizują zachowanie i sposób funkcjonowania, podczas wywiadu zbierają informacje o wykonywaniu codziennych czynności, a ocena funkcjonowania może polegać na poleceniu wykonania określonego działania.

Po czynnościach oceniających każdy członek składu sporządza pisemną opinię. Następnie członkowie wspólnie wypełniają formularz, uwzględniając zarówno te opinie, jak i informacje zawarte w kwestionariuszu samooceny. Dlatego karta informacyjna ze szpitala potwierdzająca rozpoznanie choroby nie odpowiada jeszcze na pytanie, czy pacjent sam się ubiera, przygotowuje posiłek, pamięta o lekach albo bezpiecznie zostaje sam w domu. Dokument powinien wspierać opis ograniczenia funkcjonalnego, jeżeli takie ograniczenie rzeczywiście występuje.

Jak wygląda ponowne rozpatrzenie sprawy przez WZON? Czy będzie kolejna komisja?

Po złożeniu wniosku sprawa wraca do WZON. Przepisy rozporządzenia wprost odnoszą się do możliwości przeprowadzenia czynności związanych z ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia również w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skład ustalający poziom potrzeby wsparcia liczy co najmniej dwie osoby. Specjaliści w jednym składzie nie mogą wykonywać tego samego zawodu. Wśród osób mogących pełnić tę funkcję rozporządzenie wymienia m.in. fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych oraz pielęgniarki i pielęgniarzy.

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia powinno zostać doręczone nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. W uzasadnionych sytuacjach informacja może zostać przekazana również telefonicznie, SMS-em, e-mailem albo za pomocą właściwego systemu teleinformatycznego, przy zachowaniu warunków wskazanych w rozporządzeniu.

Jeżeli podczas wywiadu nie można uzyskać potrzebnych informacji od osoby zainteresowanej, przepisy pozwalają uzyskać je od jej opiekuna faktycznego. Ma to duże znaczenie chociażby przy zaawansowanych zaburzeniach poznawczych, trudnościach komunikacyjnych czy innych ograniczeniach, przez które osoba oceniana nie potrafi samodzielnie przedstawić całego obrazu swojego funkcjonowania.

Co mówić na komisji WZON po odwołaniu? Jak odpowiadać na pytania o codzienne funkcjonowanie

Wiele osób przez lata uczy się żyć z ograniczeniami i przestaje postrzegać pomoc bliskich jako pomoc.

„Sama się ubieram” może znaczyć: mąż przygotowuje ubrania, pomaga założyć skarpetki i buty, a resztę garderoby osoba zakłada samodzielnie.

może znaczyć: mąż przygotowuje ubrania, pomaga założyć skarpetki i buty, a resztę garderoby osoba zakłada samodzielnie. „Sama biorę leki” może oznaczać: córka raz w tygodniu układa tabletki w organizerze, a każdego wieczoru dzwoni z przypomnieniem.

może oznaczać: córka raz w tygodniu układa tabletki w organizerze, a każdego wieczoru dzwoni z przypomnieniem. „Robię zakupy” może oznaczać: osoba wybiera produkty, ale syn wiezie ją samochodem, przenosi zakupy i pomaga przy płatności.

Właśnie dlatego przed ponowną oceną dobrze przejść przez kwestionowane czynności i odpowiedzieć sobie na cztery pytania: co robię sam, w czym pomaga mi druga osoba, jak często potrzebuję tej pomocy i co wydarzyłoby się, gdyby jej zabrakło. Odpowiedzi powinny być prawdziwe, precyzyjne i osadzone w zwykłym dniu. Komisja ocenia funkcjonowanie, więc codzienny konkret ma znaczenie.

Czy po odwołaniu WZON może obniżyć liczbę punktów?

To pytanie pojawia się często, ponieważ ponowne rozpatrzenie sprawy oznacza powrót do oceny poziomu potrzeby wsparcia, a zainteresowany zwykle oczekuje wyłącznie podwyższenia wyniku. Nie należy jednak przedstawiać postępowania jako mechanizmu, który gwarantuje wzrost punktacji. Organ ponownie rozpatruje sprawę i wydaje rozstrzygnięcie po jej ocenie. Sam fakt wniesienia wniosku nie tworzy prawa do dodatkowych punktów.

Dlatego decyzję o zakwestionowaniu wyniku najlepiej opierać na konkretnych rozbieżnościach pomiędzy oceną WZON a rzeczywistym funkcjonowaniem. Jeżeli przy kilku czynnościach potrafimy wskazać codzienne, powtarzalne sytuacje pokazujące potrzebę większego wsparcia, argumentacja ma materialny punkt zaczepienia. Jeżeli jedynym argumentem pozostaje przekonanie, że „przy tej chorobie powinno być więcej punktów”, trzeba najpierw przeanalizować kryteria funkcjonalne.

Ile punktów WZON trzeba mieć do świadczenia wspierającego w 2026 r.? Ważne progi to 70, 78, 87 i 95 punktów

W 2026 r. świadczenie wspierające jest już dostępne dla wszystkich grup objętych docelowym harmonogramem ustawy – od 70 do 100 punktów. ZUS przypomina, że osoby z wynikiem 87–100 pkt mogły ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z wynikiem 78–86 pkt od 2025 r., a grupa 70–77 pkt została objęta świadczeniem od 2026 r.

Liczba punktów wpływa również na wysokość świadczenia. Ustawa wiąże poszczególne przedziały punktowe z określonym procentem renty socjalnej. Z tego powodu punkt znajdujący się przy granicy przedziału może mieć znaczenie finansowe. Szczególnie uważnie warto więc czytać decyzję, gdy końcowy wynik wynosi na przykład 69, 77, 86 lub 94 punkty. Nie dlatego, że taki wynik automatycznie świadczy o błędzie WZON, lecz dlatego, że ewentualna prawidłowo wykazana różnica w ocenie funkcjonowania może przełożyć się na prawo do świadczenia albo jego wysokość.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS po decyzji WZON? Termin 3 miesięcy ma znaczenie

Kolejność ma znaczenie. Najpierw WZON ustala poziom potrzeby wsparcia, a dopiero później osoba uprawniona składa wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. ZUS podkreśla, że decyzja WZON musi być ostateczna. Jeżeli wniosek do ZUS zostanie złożony wcześniej, bez ostatecznej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, Zakład pozostawi go bez rozpatrzenia. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji nie należy jednak odkładać kolejnego kroku.

ZUS wskazuje termin 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Złożenie wniosku w tym okresie pozwala – przy spełnieniu pozostałych warunków – przyznać świadczenie z wyrównaniem od dnia, od którego WZON ustalił uprawniający poziom potrzeby wsparcia. Po przekroczeniu trzymiesięcznego terminu świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku do ZUS.

Dobrze więc zapamiętać dwa różne terminy:

14 dni – WZON , gdy kwestionujemy pierwszą decyzję.

, gdy kwestionujemy pierwszą decyzję. 3 miesiące – ZUS, gdy mamy już ostateczną decyzję WZON i chcemy zachować możliwość wypłaty na zasadach opisanych przez Zakład.

Jak odwołać się od decyzji WZON do sądu? Na odwołanie jest miesiąc

Tak. Ponowne rozpatrzenie sprawy nie musi kończyć możliwości dochodzenia zmiany punktacji. Jeżeli osoba nadal nie zgadza się z decyzją wydaną przez WZON po ponownym rozpatrzeniu, może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na tym etapie termin wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji, a odwołanie wnosi się za pośrednictwem zespołu, który wydał decyzję. Taką procedurę wskazują aktualne informacje wojewódzkich urzędów, a ustawa przewiduje odwołanie od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wojewódzkiego zespołu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ważne Droga wygląda więc następująco: pierwsza decyzja WZON → 14 dni na wniosek o ponowne rozpatrzenie → ponowna decyzja WZON → miesiąc na odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

W tym miejscu szczególnie przydatna staje się wcześniejsza, konkretna argumentacja dotycząca poszczególnych czynności. Im dokładniej wiadomo, gdzie leży spór o sposób funkcjonowania, tym łatwiej określić, czego strona domaga się w dalszym postępowaniu.

Jakich błędów unikać w odwołaniu od decyzji WZON? 4 najczęstsze problemy

Pisanie wyłącznie o diagnozie. Nazwa choroby tłumaczy przyczynę trudności, ale nie zastępuje opisu ich skutków. Kwestionowanie wszystkich pozycji bez zastanowienia. Przy 32 czynnościach powstaje wtedy długie pismo, w którym najważniejsze rozbieżności mogą zginąć. Używanie ogólników: „potrzebuję stałej pomocy”, „nie jestem samodzielny”, „rodzina robi za mnie wszystko”. Każde z tych zdań można doprecyzować: kto pomaga, przy czym, jak często i dlaczego bez pomocy czynność nie zostanie wykonana prawidłowo lub bezpiecznie. Umniejszanie trudności. Osoba, która od dziesięciu lat korzysta z pomocy małżonka, może traktować ją jako element zwyczajnego życia i podczas rozmowy powiedzieć: „jakoś sobie radzę”. Tymczasem ocenie podlega również konieczność wsparcia drugiej osoby.